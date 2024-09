Ministro Cataldo confirma que se posterga presentación de proyecto de fin al CAE

Para los primeros días de octubre quedó la presentación del proyecto de ley con que el gobierno pretender poner fin al CAE. Las razones para este cambio, que estaba planificado para los últimos días de septiembre “son muchas”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

De acuerdo al secretario de Estado, esta postergación está relacionada con “buscar el mejor momento” para la discusión. “Es tan importante el proyecto de ley que vamos a presentar, tan importante para el país, para el Gobierno, para la República, que no es bueno juntar tantos temas simultáneamente”. El ministro hace referencia a que a la vuelta de fiestas patrias se esperan las presentaciones de acusaciones constitucionales contra diversos ministros de la Corte Suprema, más la discusión de la reforma de pensiones, el pacto fiscal y el fast track de seguridad 2.0, el viaje del Presidente Boric a Nueva York y la discusión del presupuesto.

Por lo mismo señaló que “hay una sobrecarga legislativa que es complicada, hay temas que son inevitables, como por ejemplo el viaje a Nueva York, que siempre estuvo planificado evidentemente, lo consideramos dentro del diseño, está la presentación de la Ley de Presupuesto que es la última de nuestro Gobierno que le va a corresponder ejecutar. Por lo tanto, son todos temas tan relevantes que la verdad es que es muy importante darnos el espacio, airearnos para que podamos tener una mejor discusión, esperamos que ese sea el tono con el cual podamos llevar esto adelante”.

Cataldo ha encabezado algunos encuentros prelegislativos con distintos sectores políticos, buscando apoyos y acuerdos para avanzar. Por lo mismo señala que “todos los sectores han tenido una comprensión de por qué es necesario avanzar en este proyecto, todos los sectores han visto la necesidad de que se haga en este periodo, así lo han manifestado en las reuniones privadas, más allá de matices y aspectos específicos que cada uno ha puesto”.

Desde el punto de vista del detalle de la iniciativa, el secretario de Educación señaló que “se ha sido insistente en la importancia que tiene en el resolver el problema social, en que también tengamos un buen sistema recaudatorio que nos permita efectivamente mantener un sistema de financiamiento que se sostenga y que no tenga que nuevamente el Estado estar teniendo que inyectar recursos para que se mantengan en el tiempo, que es lo que queremos resolver en definitiva”.

Aseguró que desde la oposición le “han planteado preocupaciones respecto a la regulación arancelaria, que también es un tema que algunas instituciones de educación superior nos han planteado, y aspectos relacionados con los incentivos, a quienes queremos reconocer cuando hablamos de reorganización de la deuda y cuáles son las señales que queremos dar”, añadió.

Para cerrar, el ministro señaló que el Gobierno está recogiendo todos los elementos que se han ido planteando en la conversación previa con los partidos y sectores, por lo que “buena parte de los elementos que yo he señalado ahora están recogidos en el diseño del proyecto de ley, por lo tanto yo estoy muy tranquilo, y al final del día lo que no se nos puede olvidar es que en cualquier Estado de Derecho la discusión política sobre un proyecto de ley se hace en el Congreso y esperamos que eso ocurra, y esperamos que la oposición se abra, sobre todo porque creo que lo que a mí me ha quedado muy claro es que todos, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, coinciden en que este sistema que tenemos hoy en día, es ineficiente socialmente, es ineficiente fiscalmente, y también es ineficiente institucionalmente”.