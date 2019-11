Nadie fuera: Maratón de Santiago 2020 incluye programas para personas con discapacidad

La Maratón de Santiago 2020, en conjunto con el Comité Paralímpico de Chile (Copachi), elaboró dos programas para que personas en situación de discapacidad puedan participar y competir en las tres distancias (10K, 21K y 42K) de la cita deportiva.

El primero de ellos es el programa paralímpico, destinados a corredores en situación de discapacidad física, visual o intelectual, que tengan alguna de las diez discapacidades establecidas por la Organización Mundial de Atletismo Paralímpico.

El listado incluye la disminución de fuerza muscular, disminución rango de movimiento pasivo, deficiencia de extremidades, ataxia, atetosis, hipertonía, estatura baja, diferencia de longitud de extremidad, impedimento visual e impedimento intelectual.

Para que los corredores puedan participar del programa paralímpico primero deben estar certificados por el Copachi.

El segundo programa es el programa inclusivo. Este está dirigido a los participantes que no se encuentren dentro del listado de discapacidades de la Organización Mundial de Atletismo Paralímpico.

Las categorías que conforman el programa inclusivo son: Equipos Dúo (corredor convencional que empuja a una persona no ambulatoria con una discapacidad física permanente en una silla de ruedas), Handbike y Todos Corremos (acoge impedimentos no elegibles, como Dolor, discapacidad auditiva, tono muscular bajo, hipermovilidad de las articulaciones, inestabilidad conjunta, deterioro de la resistencia muscular, funciones reflejas motoras deterioradas, etc).

Eso sí, para ser partícipe de los programas se debe tener 18 años o más. Para más información sobre los requisitos mínimos para acceder a ellos y la certificación del Copachi, pueden consultar en las bases.

La Maratón de Santiago 2020 se realizará el domingo 19 de abril. Los horarios de largada para los atletas en situación de discapacidad serán a las 7:55 de la mañana para los 42K y a las 8:25 para los 21K y 10K.