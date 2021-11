Los alentadores datos sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y la reducción del cáncer de cuello uterino

El profesor Sasieni dijo que eso es "solo la punta del iceberg", porque los vacunados aún son jóvenes para contraer cáncer, con lo que los números solo aumentarán con el tiempo.

"La vacuna contra el VPH no se había implementado cuando yo estaba en la escuela", dice.

"Me diagnosticaron después de un Pap de rutina. Lo había pospuesto durante cuatro meses y, aunque no habría cambiado mi diagnóstico, solo muestra lo importante que es mantenerse al día con los exámenes.

"Me dijeron que tenía células anormales y di positivo para el VPH. Un estudio adicional reveló que tenía cáncer de cuello uterino en etapa uno, por lo que me realicé una histerectomía.

"Me sentaron en una habitación y me dijeron: 'Lo siento mucho, es cáncer'. Tengo dos niños pequeños y les dije 'Necesito que me salven, ellos necesitan que los cuide'.