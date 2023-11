Universidad homenajeó a sus deportistas que compitieron en Santiago 2023

Una verdadera fiesta se vivió en el campus Casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello como el gran broche de uno de los capítulos más importantes del deporte nacional y universitario.

La UNAB realizó este 7 de noviembre una ceremonia de reconocimiento a sus más de 70 estudiantes y egresados que participaron de los juegos Panamericanos y que participarán en los Parapanamericanos Santiago 2023. Junto a ellos, la “Universidad de los Panamericanos” reconoció también a sus dos estudiantes que fueron parte del equipo de rubgy que jugó en el pasado mundial.

Del total de medallas obtenidas por el Team Chile, los deportistas UNAB participaron del 30%, es decir, obtuvieron 25 preseas.

Como una forma de respaldar el esfuerzo, talento y compromiso de los jóvenes, en la ceremonia se hizo entrega de becas de continuidad de estudios (para diplomados o magíster) para este grupo de deportistas.

El rector de la UNAB, Julio Castro, comentó estar “felices por varias razones. Como país, porque demostramos que somos capaces de organizar este tipo de evento, por la infraestructura que va a quedar a disposición al país para seguir formando deportistas de elite. Estamos contentos también por el deporte, por la participación de los deportistas chilenos en los Panamericanos y, especialmente, por nuestros estudiantes”.

El rector destacó la participación de los más de 70 deportistas de esta casa de estudios y de las 25 medallas conseguidas. “Son estudiantes que representan íntegramente los valores que esta universidad quiere tener”, dijo.

Por su parte, Juan Antonio Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la UNAB, reconoció que “esto es muy emocionante. La cantidad dedeportistas de nuestra universidad que participaron en estos Juegos, el espíritu deportivo y el ánimo que hay, es extraordinario. La iniciativa de premiarlos con una beca diría yo que es el broche de oro de una ceremonia realmente muy bonita y merecida”.

La autoridad subrayó que “tanto en la Junta Directiva como en los equipos de rectoría, antes y ahora, el deporte ha sido uno de los focos muy importantes. El deporte tiene un montón de cualidades que hace que los jóvenes sean mejores y, además, que sean muy buen ejemplo”.

Harold Mayne-Nicholls, presidente ejecutivo de Santiago 2023, afirmó estar “orgulloso” por liderar este proyecto y tener la suerte de verlos de ustedes competir. “La medalla se goza, pero los que estábamos en la tribuna y veíamos el esfuerzo que cada uno ponía, créanme que eso valía mucho más que las medallas. Como país, lograron que las familias se reunieran en torno a un evento y la suma de las familias no ayudarán a construir la gran comunidad que siempre ha sido Chile”, sostuvo.

Junto a este reconocimiento, la Universidad anunció la actualización de su actual política deportiva, política que ha permitido que los estudiantes puedan compatibilizar su carrera universitaria con la deportiva.

“Hoy, al reconocer sus logros, también queremos reafirmar nuestro compromiso con la actualización de nuestra Política Deportiva Institucional. Esta política no es solo un documento; es una declaración de principios que guía nuestra acción y refleja nuestro compromiso con el desarrollo integral de nuestros estudiantes”, dijo el vicerrector académico, Nicolás Bronfman.

La autoridad subrayó que “queremos asegurarnos de que cada estudiante deportista reciba el apoyo necesario para que sus carreras académicas y deportivas no solo coexistan, sino que se potencien la una a la otra”.

La felicidad de los deportistas

El reconocimiento fue recibido con sorpresa y alegría. El medallista de bronce en vóleibol playa Marco Grimalt destacó que está terminando su pregrado y cuando lo saque, “feliz de poder seguir estudiando acá, en un postgrado. No tengo nada en mente aún, pero voy a encontrar algo que me haga sentido.

Mientras, la egresada de Educación Física y también competidora en vóleibol playa, Chris Vorphal, admitió que “haber recibido este regalo de la universidad, la verdad es que es muy lindo, uno se siente valorado, creo que se las ‘mandaron’. Yo estudié acá y siempre me ayudaron, me becaron, me impulsaron y me siento muy representada por los valores que tiene la universidad”, comentó.

La deportista agregó que “no sé si reír o llorar porque no quería seguir estudiando, pero hay que hacerlo, es una oportunidad que no se puede perder y estoy muy agradecida. Mucha gente sueña con estudiar después de la universidad y tener esta oportunidad hay que tomarla, nos deja mejor posicionado para después”.

Por su parte, Javiera Andrade, estudiante de Química y Farmacia y de la selección de tiro con arco, subrayó que “estoy chochísima, porque la gran parte de la preparación para los juegos han sido gracias a la universidad. La universidad me ha dado todas las facilidades para entrenar y estudiar. Todos los años he tenido ese apoyo y es bakan que nos reconozcan”.

Finalmente, el estudiante de Entrenador Deportivo y medalla de plata en Básquetbol 3×3, Kevin Rubio, aseguró que “es muy importante que las universidades apoyen a sus deportistas. UNAB siempre ha sido flexible con los permisos conmigo y estoy muy agradecido que sientan que nosotros somos importantes como deportistas y también como estudiantes”.

Cabe destacar que junto a la gran participación de estudiantes como competidores, la casa de estudios motivó a más de 1.000 estudiantes a participar como voluntarios de Santiago 2023. También se vivieron estos juegos transmitiéndose las competencias en los campus y sorteándose entradas entre estudiantes para ir a ver al Team Chile.