Cumpliendo sueños: de un 2×1 de enseñanza media a estudiar en la universidad

“Postulé sin expectativas porque no obtuve el puntaje deseado en la PAES, pero me llevé una sorpresa cuando recibí un correo donde se me informó que estaba aceptada por el Cupo Ranking 1000”, comentó Lilian Muñoz, una madre de 48 años ingresa a estudiar a la Usach gracias a sus excelentes notas.

“Mi familia siempre me apoyó para que terminara la enseñanza media y rendir la PAES”, aseguró Lilian Muñoz (48) estudiante de Bachillerato, quien ingresó a la Universidad de Santiago a través del Cupo Ranking 1000. La jefa de hogar estudiaba de lunes a viernes en un programa 2×1 en el Liceo José Victorino Lastarria, modalidad nocturna-adulta. “Durante el día ayudaba a mis hijos a preparar las pruebas y me di cuenta que me encantaba enseñar, sobre todo historia”, comenta Lilian, quien está casada y es madre de tres hijos. En una ocasión, su hijo mayor (24) le preguntó si le gustaría estudiar Pedagogía en Historia, a lo que ella le contestó que sí, “pero era algo casi imposible porque recién estaba terminando la enseñanza media”, recuerda. Al finalizar 2022 rindió la PAES y postuló a la Usach, sin expectativas- reconoce- ya que no obtuvo el puntaje deseado. “Sin embargo, me llevé una sorpresa cuando recibí un correo en que me informaban que estaba aceptada por el Cupo Ranking 1000”, comentó la beneficiada. ¿Cómo acceder a este cupo de equidad? Desde 2015, la Usach promueve el Cupo Ranking 1000 para el ingreso directo de estudiantes destacados y destacadas, que no alcanzan el puntaje suficiente que les permita postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior. El objetivo de este cupo es el reconocimiento de la trayectoria y los talentos académicos de estudiantes que obtienen el máximo puntaje de ranking de notas o un rango cercano, destacando la importancia de este factor de éxito académico. Algunos de los requisitos para postular a este cupo de equidad son: haber egresado en 2022 o 2023 de un establecimiento educacional de dependencia municipal, particular subvencionada, de administración delegada o servicios locales. Además, estar en el ranking de notas igual o mayor a 850 puntos, como también que el puntaje PAES promedio sea menor a 458 puntos, vigente entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1. El Departamento de Admisión Usach realizará la selección de candidatos por estricto orden de puntaje ponderado de postulación. Quienes aspiren a este cupo pueden inscribir un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicará su preferencia. Las postulaciones para el Cupo Ranking 1000 se realizan entre el 2 y el 5 de enero. Los resultados se publicarán a partir del 17 de enero. Para mayor información puedes ingresar acá: https://admision.usach.cl/cupo-ranking-1-000.