Especialistas entregan claves para cuidar a personas mayores con demencia

Durante los últimos años en Chile está envejeciendo la población, situación que ha provocado diferentes desafíos respecto a las necesidades de las personas mayores. En este contexto, se realizará un curso dirigido a profesionales de centros de salud de atención primaria del país. El psiquiatra Tomás León asegura que un paciente con demencia se puede diagnosticar en la medida que “progresivamente vaya afectando nuestra capacidad o funcionalidad en el diario vivir”. Además, la académica Andrea Slachevsky añade que “en la atención de las personas con demencia, el cuidador es fundamental”.

Debido a la persistente baja en los niveles de fecundidad, la reducción de la mortalidad en edades tempranas y la mayor esperanza de vida, la que superaría los 85 años en 2050, Chile ha aumentado su población adulta mayor de un 9,5% en 1992 a un 18,1% en 2022, según un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este aumento de la población adulta trae consigo, también, un aumento en los pacientes con enfermedades que son características de la tercera edad y más, como las neurodegenerativas.

No obstante, el principal problema, explica el psiquiatra del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría de la Universidad de Chile y del Hospital del Salvador, Tomás León Rodríguez, es que no ha habido un aumento de médicos especialistas para este segmento de la población.

El psiquiatra detalla que “las personas mayores tienen una mayor cantidad de enfermedades físicas como de salud mental, dentro de lo cual se incluye mayor prevalencia de cuadros depresivos, ansiosos y de cuadros que nosotros llamamos neurodegenerativos”.

A raíz de lo anterior, agrega que estas “deben ser cuidados por un sistema de salud y un sistema familiar, suelen generar sobrecarga por, muchas veces, desconocimiento de estos sistemas”.

Si bien aclara que hay un aumento de pacientes con demencia, “también hay un aumento de la cantidad de personas con un envejecimiento saludable, en esto influye el envejecimiento de la población general”.

La importancia de los cuidadores en los pacientes con demencia

La académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Andrea Slachevsky, asegura que “el diagnóstico, tanto para la persona como para su entorno, es algo que se va a tener que enfrentar por años y que involucra a la persona, al entorno más cercano, generalmente un cuidador principal, y también a otros más cercanos”.

“En la atención de las personas con demencia, el cuidador es fundamental, que entienda que lo que está pasando, que entienda la enfermedad, que sepa reaccionar frente a los síntomas y también evite cosas que puedan aumentar los síntomas”, dice la docente.

“En general, uno de los errores que uno ve es pensar que el cuidador es el único que puede cuidar a la persona, pero es muy importante que aprenda o que entienda la importancia de solicitar ayuda”, agrega.

Cómo identificar a un paciente con demencia

Slachevsky, detalla que el diagnóstico de una persona con demencia depende de que “empiece a mostrar trastornos cognitivos, generalmente asociados a cambios de la conducta y eso lleva a un trastorno de la funcionalidad, empezando a tener dificultad para desenvolverse en las actividades de la vida diaria”.

“Actualmente se establece como criterio para el diagnóstico de las demencias, para diferenciar etapas anteriores de la posible enfermedad causal, que la persona pierde la independencia y no puede valerse por sí solo”, señala.

En este mismo sentido, el psiquiatra Tomás León, explica que “no es solo tener olvidos, sino que es la frecuencia, la intensidad, el tipo de olvido y el impacto de este olvido en mi capacidad de hacer actividades de la vida diaria, lo que nosotros llamamos funcionalidad”.

En esta línea, explica que son olvidos que son cada vez más frecuentes y generan un impacto en el día a día.

Preparada-Mente

El próximo 1 de junio comienza el curso online gratuito sobre demencia que imparte el Centro de Memoria y Neurosiquiatría del Hospital Salvador, el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile y el Ministerio de Salud y que está dirigido a profesionales que trabajen con personas con demencia y sus cuidadores.

Las inscripciones para este curso son digitales y uno de sus encargados, el psiquiatra Tomás León, explica que se entregarán herramientas para capacitar a profesionales de la salud que, sin conocimientos específicos en la materia, por el aumento de pacientes, se han visto enfrentados a su atención y a asesorar a sus cuidadores.

Dentro de las herramientas, dice León, están, por ejemplo, aprender a “no contradecirlos, no centrarse en las fallas (‘pero cómo no puede hacer esto, cómo se le olvida’) y llegar al punto de que no se infantilice y le hagan todo y no se sobre exija”.

La ex académica del Departamento de Atención Primaria de la Universidad de Chile y que participó en la creación de este curso, Soledad Barría, detalló que se hicieron estudios y sondeos con profesionales de atención primaria para armar este curso y adecuarse a las necesidades de los profesionales.