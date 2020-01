Por unanimidad: Senado aprueba en general legislar proyecto de paridad de género

Esta tarde por unanimidad el Senado aprobó en general el proyecto de paridad de género, sin embargo, se anunciaron varias indicaciones que buscan modificar el proyecto, las cuales serán presentadas hoy hasta las 15:00 horas.

Estas indicaciones deberán ser revisadas en las comisiones de Constitución y de Mujer esta tarde. Una vez que las indicaciones concluyan su discusión en ambas comisiones, el proyecto volverá a votarse en la sala del Senado y luego pasará nuevamente a la Cámara de Diputados, en donde recién se despejará si habrá o no, paridad de género en el próximo proceso constituyente.

La gran cantidad de indicaciones que serán presentadas por diversos sectores políticos anticipan que se vendrá una una compleja tramitación en particular y un intenso debate. La discusión del día de hoy giró en torno a la fórmula que será utilizada para garantizar la paridad en el próximo proceso constituyente. Esto debido a que, desde el oficialismo, acusan que la fórmula aprobada por la cámara de diputados no reflejaría realmente la voluntad tras del voto de los ciudadanos.

Respecto de la paridad, la senadora Carmen Aravena (Chile Vamos), respaldó la iniciativa y confesó que “yo soy una senadora que está acá por la ley de cuotas (…) A mí me cambiaron el apellido, no soy la senadora Aravena, me dicen ‘la senadora arrastrada’ y eso es bastante denigrante, porque si hubiera sido un hombre, no hubiera ocurrido. Da lo mismo si tienes diplomados, magísteres, si has presentado proyectos, o si eres de derecha o de izquierda, porque al final del día, hay estigmatizaciones que van a pasar muchos años para que cambie, por eso votaré que sí”.

En tanto, Isabel Allende (PS) dijo que “no queremos nunca más que haya 100 candidatas que sean puestas por sus partidos para rellenar, sin hacer campaña porque no les dieron recursos”.

Corrección v/s listas

La fórmula de la Cámara de Diputados establece por norma, que deberán ser electos un 50% de mujeres y un 50% de hombres. De salir electos más de un sexo que de otro, el servicio electoral deberá modificar de tal forma que se cumpla la regla 50/50.

Es esta corrección la que genera la molestia del oficialismo, especialmente de la UDI. En este sentido, la senadora Ena Von Baer, dijo durante el debate que tal como está la fórmula se está dando a entender que “los hombres no pueden representar a las mujeres ni las mujeres a los hombres” y que “esta distorsión mete la mano dos veces en la urna”.

Las indicaciones de la UDI establecen un sistema listas cerradas, que incluirían una modificación que mantenga la alternancia en las listas por sexo. El senador Coloma (UDI) respaldó a Von Baer y declaró que “se vulnera la igualdad del voto”. En tanto, el senador Navarro (PRO) acusó a la UDI de maquinar una ingeniaría electoral. “El senador Coloma se queja de que la igualdad del voto… Bueno, hubo binominal durante 24 años, hubo 9 senadores designados en esta sala. Acá atrás se sentaba Pinochet y nunca lo escuché hablar en los años que llevamos juntos en la Cámara de Diputados ni en el Senado, la UDI no alegó por la igualdad del voto durante 24 años y ahora alegan cuando discutimos sobre la mujer”.

En la misma línea, el senador Jorge Pizarro (PDC) respaldó a Navarro y respondió a Von Baer que “es evidente que hombres y mujeres desde el punto de vista de la representación política pueden hacerlo indistintamente al sexo. Pero esta discusión no se trata de eso, se trata de que, en instancias colectivas de decisión, tengamos la posibilidad de tener una mirada paritaria, ya que las sensibilidades para organizar una sociedad son distintas y esto tiene que ver con la legitimidad del proceso constituyente”.

Independientes

Los senadores independientes, Carlos Bianchi y Alejandro Guillier en tanto, abogaron por los escaños reservados para independientes en el proyecto, y también presentarán indicaciones respecto de esta temática.

"Los independientes somos la gran mayoría ahora, mujeres y hombres que han tenido una activa participación en las calles pidiendo dignidad. Hoy día, los partidos políticos pretenden apoderarse de lo que va a ser este nuevo proceso constituyente, eso es inaceptable (...) Yo no he escuchado ninguna intervención que de cuenta de la trasencendia, la importancia de la activa participación que tendrán que tener mujeres y hombres independientes que no están dentro de las estructuras de los partidos políticos", recalcó.

Además, el senador agregó que, "una de las formas de ser honestos en esto de hacer ver la participación paritaria, es que este mismo Senado, para el proceso ahora de marzo, deba ser una mujer la que presida este Senado".

En la misma línea, el senador Guillier dijo que "lo que ha sido histórico no es el acuerdo de los partidos, sino que la manifestación de todos los chilenos masivamente a través de todo el territorio. Su cansancio e indignación por el abuso. El conjunto de indicaciones que vamos a presentar busca igualar la cancha. La democracia se va a fortalecer en Chile si los independientes ingresan, de todos los sectores. Los partidos no pueden pretender acaparar todos los procesos, necesitamos que el Chile independiente se pronuncie para que la constitución refleje el alma nacional de acuerdo a estos tiempos".

Las indicaciones al proyecto serán presentadas por lo sectores políticos a las 15:00 hrs del día de hoy y serán revisadas por las comisiones de Constitución y Mujer para posteriormente ser votado en particular, el proyecto definitivo en el Senado.