Claudia Del Fierro y la importación no tradicional de vertederos

Lo insólito es que como si sucediera en otro continente y al otro lado del mundo, vemos como el modelo extractivista de las grandes corporaciones golpea a los países más indefensos, convencidos de que el sacudón no nos alcanza. Lo paradojal es que, en contraposición a dicha creencia, el impacto es de tal magnitud, que deben pasar años, y artistas visuales que investiguen este tipo de ilícitos, para dimensionar el deterioro ocasionado por las prácticas de dominación provocadas por las trasnacionales que actúan sin control, avaladas por los díscolos gobiernos que -haciendo gala de su desidia- agregan a Chile a esa perenne lista de vertederos tóxicos que el primer mundo va diseminado fuera de sus fronteras.

Un nocivo peregrinar de desechos que convierte una apacible localidad ariqueña en una nueva zona de sacrificio, que como en el poema de Jorge Teillier, transforma a sus habitantes en linternas rotas. “Alguien escuchará nuestros pasos cuando nuestros pies sean terrones deformes, alguien soñará con nosotros cuando seamos menos que un sueño, y en el agua donde pusimos nuestras manos siempre habrá una mano descubriendo las mañanas que perdimos”.

Felizmente, la artista visual Claudia Del Fierro (Chile, 1974) ha demostrado en su vasta trayectoria una expresa preocupación por las secuelas producidas en una territorialidad fisurada, orientando su trabajo a indagar cómo dicha comunidad se recuerda y representa.

“En mi práctica realizo procesos largos de investigación en y con las comunidades. Tomo en cuenta los testimonios, documentos inestables y subjetivos, de un conflicto en particular. En este sentido se hace necesario incluir sus dinámicas y puntos de vista”.

Así sirviéndose de la observación, la acción y la performance para señalar o reconstruir situaciones a través de etnografías personales, y temas donde manifiesta su inquietud por lo que sucede con una comunidad y su entorno; encendiendo una alerta que desde lo local, da cuenta de una problemática universal, que reafirmamos en este proyecto de investigación y creación en curso llamado DESCAMPADOS/ WASTELANDS, en colaboración con Julia Willén, investigadora del Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society REMESO, Universidad de Linköping), la arqueóloga Magdalena García (postdoctorado, Universidad de Tarapacá) y la realizadora audiovisual Patricia Albornoz.

El proyecto cuenta también con la participación de dirigentes sociales de Arica, en su mayoría mujeres luchadoras sociales en distintos procesos de reflexión y creación en la cual además surge una valiosa alianza entre STUDIO 44 (Stockholm, Sweden) y GALERÍA METROPOLITANA (Santiago de Chile), auspiciado por DIRAC, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y Konstnärsnämnden, The Swedish Arts Grants Committee, y patrocinada por la Escuela de Arte UC, y curada por Ana María Saavedra y Luis Alarcón, este último, galardonado recientemente con el “Premio Carmen Waugh, a la trayectoria en artes visuales”.

Convengamos entonces que DESCAMPADOS/WASTELANDS es una instalación de vídeo multicanal que pone de relevancia la historia del extractivismo que aflige una zona de la Región de Arica – Parinacota en el extremo norte de Chile, un importante nodo comercial con recuerdos locales e historias situadas.

La exposición exhibe una plataforma de imágenes, testimonios, archivos y paisajes en formato de video-ensayo, que narra la historia reciente en el borde oriental de la zona urbana de Arica que ha sufrido una catástrofe social-ambiental, como resultado del depósito de 20.000 toneladas de residuos mineros tóxicos-plomo y arsénico, entre otros que La empresa minera sueca Boliden exportó de Skellefthamn a Chile, entre 1984 y 1989.

A principios de los noventa, el recién instalado gobierno democrático en Chile procedió a construir viviendas sociales en la zona. Los nuevos pobladores de Los Industriales, Cerro Chuño y los habitantes de Sica Sica, desconocían la presencia de estos residuos tóxicos. Hoy este sector, en parte marcado por la impotencia y la violencia, sigue sufriendo las consecuencias de la contaminación, a pesar de las luchas y la búsqueda de la justicia ambiental por parte de sus habitantes.

A lo que la artista comenta que “la práctica documental implica una responsabilidad con los sujetos que han participado del proceso que he generado. No es necesariamente una solidaridad con los oprimidos, sino la importancia de contar estas historias, luchas y visibilizar un conflicto del cual también somos parte”.

Lo invaluable de DESCAMPADOS/WASTELANDS, es que además de visibilizar los testimonios y fisuras que van socavando nuestro territorio, demuestra de manera fehaciente que, de no terminar con esta práctica, corremos el riesgo de transformarnos en un permanente botadero clandestino. Razón por la cual DESCAMPADOS/ WASTELANDS, continuará con su periplo, y es la propia Claudia del Fierro, quien nos lo explica:

“Lo que estoy mostrando ahora en Estocolmo, es una parte que corresponde a la instalación de video. El próximo año lo mostraré en Santiago en un formato ampliado que comprende material de archivo y colaboraciones realizadas con las comunidades. También soy parte de un colectivo (CEQUIA. Arte colaborativo y antropología) y estamos trabajando ahora en un proyecto documental sobre bofedales altoandinos y comunidades Aymara”.