“No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con un hombre”: el round entre Marcelo Ríos y el Movilh por dichos homofóbicos del extenista

Una vez más las declaraciones de Marcelo “Chino” Ríos no pasaron desapercibidas, luego de que el reconocido como el número uno del tenis mundial dijera comentarios homofóbicos y transfóbicos en una entrevista con La Tercera, Frente a esta situación el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) manifestó que el extenista debía disculparse, a lo que Ríos se respondió “a su manera” por Twitter.

“Me llamó el pela’o del Movilh (Rolando Jiménez) y me dijo que tenía que aprender de homosexualidad. ¡Qué se ha creído! Si es una opinión mía y puedo opinar lo que quiera. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gusta y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?”, comentó el extenista.

Ante estos comentarios el dirigente del Movilh, Ramón Gómez, dijo que “a todas luces estas son declaraciones de odio, algo muy distinto a la libertad de expresión. Las declaraciones de odio denigran, humillan y descalifican gratuitamente a las personas, en este caso por su orientación sexual e identidad de género”.

Agregando que “el extenista masifica su violencia a través de los medios de comunicación y da una señal negativa a la ciudadanía, pues pretende hacer creer que lo suyo es una opinión inocua, cuando en realidad es tan violenta, como cobarde toda vez que se escuda en niños de cuatro años para explicar sus prejuicios.

En la misma conversación con el medio mencionado, Marcelo Ríos “aclaró” una situación que no pasó desapercibida. Cuando fue consultado sobre si había besado a una persona de su mismo sexo señaló “vamos a dejar clara la hueá. Todos piensan que salí del clóset y yo le puse un poquito de color en mi Instagram”.

Añadiendo que a los 15 años besó a una joven transexual, “yo la veía bien (…) nos fuimos a un mirador que quedaba en el Saint George. Entre que trato de tocarla y no me dejaba, de repente, un beso, y le empiezo a sentir la barbita recién saliendo. Prendo la luz, y el maquillaje corrido (…) Se baja y me dice con voz de hombre: ‘Pero Marcelo, tú sabís que yo era hombre, para qué te hacís el hueón’. Esa es la historia”.

“Me fui más asustado que la chucha. Llegué contándole a mi papá, a mi mamá. Casi como si me hubieran pegado el Sida. Ahora la cuento como chiste y ya han pasado muchos años. Te lo digo de verdad, y soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, no me gustan los homosexuales. Por eso, les puse “monopatín”, para que no se sientan”, continuó.

Sus declaraciones no quedaron ahí, para Ríos la situación “es diferente” cuando se trata de lesbianas, ya que para él “ver dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así”.

Al momento de ser consultado sobre qué pasaría si su hijo fuera homosexual, dijo que “no lo sé, es un tema súper fuerte. Tengo uno, un hombre, y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale monopatín, qué voy hacer; tendré que aceptarlo como es, si es mi hijo. Pero ojalá no sea así, porque no estoy preparado. No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con un hombre”.

Ante sus declaraciones desde el Movilh señalaron que “Ríos debiese pedir disculpas, pero es muy probable que no lo haga. Sí le exigimos que al menos deje de involucrar a niños y niñas en su odio. Los niños y niñas no nacen con prejuicios y es tarea de todas y todas educarlos en el respeto a la diversidad”.

La respuesta de Marcelo Ríos no se hizo esperar, expresando por Twitter “la gente del @Movilh dice que mis palabras son violentas pero me pueden explicar que mierda sería esto entonces??? Supongo que esto no les parece violento”, agregando una imagen adjunta.