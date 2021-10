«Espontáneo»: el libro que reúne relatos de mujeres en torno a la vivencia de un aborto involuntario

“Espontáneo” es el primer libro de la periodista Jimena Colombo, obra que busca reflexionar sobre el aborto espontáneo desde una perspectiva feminista y vivencial, poniendo sobre la luz esta situación como una realidad posible, pero dolorosa que toda persona gestante puede experimentar al menos una vez a lo largo de su vida reproductiva.

Se trata de un texto en primera persona en el que a través del testimonio de la autora junto al de otras mujeres, -y analizado desde una óptica epidemiológica y legal del aborto en Chile-, pretende esclarecer y exponer las distintas situaciones -tantas veces violentas- que acompañan a este inesperado evento.

Partiendo por la invisibilización del aborto cuando el embarazo no llega a la etapa en que es socializado, más las situaciones de violencia obstétrica al interior de clínicas y hospitales, la presión social en torno a cumplir el rol de ser madre, la falta de empatía en la comunicación de malas noticias y los escasos protocolos de atención de salud tanto física como psicológica para el manejo de la situación, son algunas de las problemáticas que la autora desarrolla en su primera publicación, tema sobre el que profundizó en entrevista con El Mostrador Braga, destacando el rol del feminismo en la visibilización y apoyo en personas gestantes que les toca vivir una pérdida.

“Buscar salidas a los conflictos que aquejan a las mujeres es trabajo del feminismo”, propone la autora en sus páginas, a lo que agrega, “quien se declare feminista estará en contra de cualquier tipo de opresión contra la mujer (…) Quien se declare feminista querrá fundir cada eslabón de la cadena de opresión que padecemos solo por ser mujeres”.

Ilusión v/s mandato: cuando apremia cumplir con el rol social de ser madre



Jimena Colombo inicia las reflexiones sobre “Espontáneo” refiriéndose al espectro de posibilidades que tenemos las mujeres respecto de la maternidad y profundiza sobre la imposición cultural al género femenino de convertirse en madres, lo que a su parecer en muchas ocasiones influiría en el sentimiento de pérdida o proyección de vida que puede estar asociado a un embarazo.

“Con respecto a la ilusión de ser mamá -creo que lo dejé claro- eso depende de cada una y también depende de cada una en qué momento construye esa ilusión”, enuncia Colombo para iniciar esta entrevista y profundiza sobre ese punto, “estamos todos de acuerdo con que el mandato patriarcal principal, el más fuerte, es que las mujeres nos convirtamos en mamás porque las mamás van a ser funcionales al sistema, van a ser mamás productivas y como también nos venden hoy en día, que las mujeres seamos ‘super mamás’ (…) esas mamás que sirven al sistema; entonces en ese sentido, el mandato recae sobre nosotras, algunas no lo quieren y ahí está la decisión de no ser mamá, hay otras que no pueden y ahí está la infertilidad y hay otras que quieren y pasa esto que es una posibilidad dentro de nuestra trayectoria biológica y están también las que abortan deliberadamente por decisión propia y cuando cualquiera de esas cosas pasa se nos castiga de alguna manera”.

En el caso del aborto espontáneo, la autora expone tres formas de castigo que se generan en torno a esta situación, “uno es que no se te permita llorar, no tienes posibilidad de despedirte porque es un huevo, es absurdo, te sugieren que lo superes con otro embarazo, es tabú. Eso te invisibiliza, te silencia empujándote a que lo vivas sola. El segundo castigo que yo veo es la violencia obstétrica que tiene varias formas desde que te lo comunican con cero tinos. Lo otro es que después de que te hacen el legrado, te hacen pasar a la recuperación con las mujeres que recién tuvieron a la guagua, entonces yo creo que ese es el símbolo de la crueldad máxima para una mujer que está sintiendo su pérdida”, explicó.

Duelo: el silencioso dolor de una pérdida cuando ésta era deseada



Jimena también explica que existen diferentes contextos en los que se desarrolla un aborto espontáneo que van desde el enterarse del embarazo en el momento en que se genera el aborto, hasta pérdidas en embarazos diagnosticados acompañados de una gran ilusión, este último es el caso de las entrevistadas que participaron en la creación de este libro.

“En lo personal creo que el duelo del aborto espontáneo es muy complejo porque estás sola, porque no hay redes, porque nadie entiende como nadie te vio embarazada, como son muy al principio son más invisibles, entonces -y esto me lo dijo una de las psicólogas a las que entrevisté- ‘cuando nadie ha visto tu guatita, ni siquiera incipiente, cuando nadie más que tú como mamá pudo saber del embarazo es invisible para el resto’, y para esta sociedad que valora el embarazo sano y que llega a término, entonces un embarazo muy temprano que se pierde no existe”, apunta.

Sin embargo, uno de los objetivos que la periodista persigue en su creación es proponer que, “ese embarazo debería existir, no porque un embarazo no llegue a término no existe, ese es un planteamiento -a mi gusto neoliberal- de ‘si la empresa no llega a término, fracasó’. En el caso del embarazo es lo mismo, tu sí estuviste embarazada x semanas, eso sí pasó, pero depende de la reflexión o de cómo la mujer lo quiera significar”.

“Conspiración del silencio”: sin protocolos de acompañamiento psicológico



En línea con el espectro silencioso en que se desarrolla comúnmente un aborto espontáneo, la autora hace referencia a las escasas líneas de acción en términos de acompañamiento psicológico a las mujeres una vez ocurrido este evento y además a la concentración de evidencia científica sólo referida al perfil biomédico de la situación.

“Cuando buscas información sobre aborto espontáneo, lo que más encuentras son artículos científicos y también hay una guía clínica del Minsal y ahí hacen referencia a la conspiración del silencio, que es más o menos el modus operandis de cuando las mujeres tenían abortos espontáneos los que no eran abordarlos psicológicamente”, dice Jimena.

Además, explica que comúnmente se les distraía con la expectativa de un próximo embarazo, “no era tema y eso por medidas de salud pública se determinó que no se podía seguir con eso y se protocolizó la intervención y es fuerte, porque desde los años ’80 hay registros de que las mujeres corrían riesgos de hacer duelo patológico si no se les atendía como correspondía y se les acompañaba con terapia psicológica”, subraya.

A lo que agrega, “sufrir un aborto espontáneo es parte de lo que la naturaleza nos ofrece sólo por ser mujeres, con la cifra que yo trabajé es que el 15% de los embarazos diagnosticados termina en aborto por causa natural, sin embargo, la cifra no es tan precisa porque hay embarazos que no llegan a la clínica y bueno hay otra cifra que dice que 1 de cada 4 embarazos va a terminar en aborto espontáneo, entonces la posibilidad de que te pase es muy natural y probable, lo que no es natural es que lo tengas que vivir sola y eso es lo que yo quiero comunicar, que no está bien que lo tengas que vivir en tu intimidad y detrás de eso hay una justificación en un sistema que cuando tu no sirves te vas a la esfera privada”, expresa.

Embarazo por elección: un tránsito entre la vida privada y pública



Y es que hoy se ha abierto la posibilidad de escoger por la maternidad, sin embargo, este deseo comúnmente debe ser negociado con el desarrollo profesional y los tiempos adecuados, lo cual es un equilibrio precario ya que en ocasiones una vez tomada la decisión por motivos de orden orgánico, el proceso se vuelve complicado.

“Antes las mujeres asumían que tenían que ser mamás, ahora nosotras nos preguntamos eso y en ese deseo de querer desarrollarnos profesionalmente o hacer otras cosas antes de ser mamá, pero llega un minuto en que el recuento ovárico es limitado – que es algo bien terrible y que creo que pasa con el avance de la medicina- ahora las mujeres saben y les genera una presión de tener que intentar mes a mes y si no me funciona es como que perdí una oportunidad, por eso algunos especialistas creen que los abortos espontáneos son muy sentidos porque las mujeres tienen pocos eventos de embarazo. Antes las mujeres tenían 10 hijos y obviamente tenían muchos eventos de abortos espontáneos entre medio porque tenían una mayor probabilidad, entonces no eran tan sentidos porque había evento”, explicó.

Finalmente, la periodista manifiesta que, “fundamentalmente quiero expresar que es un evento probable, pero no que lo vivas obligatoriamente sola, tienen que haber redes y tienen que haber políticas públicas que acompañen a la mujer que lo necesite y lo requiera, la Ley dominga sienta un precedente para cambiar el paradigma toda vez que estamos hablando del tema, pero para que exista un cambio tenemos que informarnos entre todas, compartir experiencias, cada vez hay más círculos de mujeres, mujeres que se preparan en duelo. Yo creo que estamos en un momento justo del feminismo para hablar sobre estos temas y también para que el feminismo le de cabida a este tema que es como la cara b del aborto libre”.

“Espontáneo” ya se encuentra disponible a través de librerías digitales y en formato impreso en Trayecto.cl, Trayecto bookstore, Busca libre, Qué leo y Antártica y será oficialmente lanzado el próximo 26 de octubre.