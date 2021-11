Evento Conexiones Unidas»: la urgente necesidad de inclusión de mujeres en la industria creativa

Sexismo, empresas y sostenibilidad es uno de los temas que la iniciativa “Conexiones Unidas: Mujeres en las Industrias Creativas” prioriza dentro de sus actividades. Este evento cuyo foco es ofrecer instancias de diálogos entre mujeres latinoamericanas de diferentes sectores de las industrias creativas como la música, videojuegos y audiovisual, tiene el fin de intercambiar experiencias y promover acciones que contribuyan a la profesionalización, internacionalización y al fortalecimiento de las redes de contacto.

Esta enriquecedora experiencia ofrece espacios de diálogo entre mujeres de Chile, Brasil y del mundo, en actividades abiertas al público que se transmitirán en vivo los días 7, 8 y 9 de diciembre a las 17 horas desde el Teatro Goethe-Institut Salvador, contará con traducción simultánea a español. Además, ofrecerá acceso de forma gratuita a toda su audiencia con previa inscripción.

“Instancias como estas promueven el intercambio para el aprendizaje mutuo, contribuyen a la circulación de conocimientos y experiencias en materia de igualdad de género y con ello aportan a la eliminación de brechas, estereotipos y a la construcción de sociedades más justas y plurales”, destaca la directora general del Goethe-Institut Chile, Verena Lehmkuhl.

Aunque en la actualidad hay mayor compromiso social y acciones transformadoras para promover la igualdad de género en las industrias creativas, este sector sigue fuertemente marcado por el sexismo y el desequilibrio entre géneros, a esta temática apunta el primer foro del martes 7 de diciembre, que hablará del “Sexismo en las industrias creativas - Estrategias y soluciones” y contará con la participación de Margarita Pino de la industria de juegos en Chile, Luh Maza de la industria audiovisual de Brasil y Yemisi Mokuolu de Inglaterra.

“Hay quienes dicen que los videojuegos pertenecen al público masculino. Aunque casi la mitad de los jugadores son mujeres, se les ha negado espacios en tecnología constantemente diciéndoles que no pertenecen o no saben o no merecen ser parte de esa industria”, la mánager de producción en Jungle Robots y coautora del juego de mesa "Tough Calls: Dystopia", Margarita Pino.

El segundo conversatorio se tratará de cómo la organización colectiva y la creación de redes de profesionales y trabajadoras en el sector creativo, ha permitido crear conocimiento en materia de desigualdad de género y empujar cambios a través de la acción colectiva. Bajo el nombre “Empresas del futuro en las industrias creativas: Posicionamiento, promoción y creación de redes, creación de comunidades y estrategias de venta”, presentarán las invitadas Alexandra Galvis de la industria audiovisual chilena, Iana Chan que se dedica a los videojuegos en Brasil y Merle Bremer de la producción musical en Alemania.

“Trabajar en redes y de forma colectiva no trae solo conocimiento. Estamos acostumbradas a una perspectiva en la cual el trabajo en redes es positivo por la posibilidad de compartir conocimiento. Y si bien es así, para mí lo central es compartir experiencias”, señala la productora y directora de Market Chile, Alexandra Galvis.

Por último, la instancia final se llevará a cabo el jueves 9 de diciembre bajo el foco “Innovación y sostenibilidad en las industrias creativas: Intersección de lenguajes y áreas, representatividad de los temas, casos de propuestas innovadoras desde la perspectiva de las mujeres, sostenibilidad de las empresas”, cuyas invitadas serán Martina Valladares de la industria musical en Chile, Raquel Virgínia de la misma industria en Brasil y Laia Barboza (alias Laia Bee) de Uruguay.

“Es muy importante reflexionar sobre cómo los proyectos que están liderados por mujeres o disidencias gestionan las herramientas para ser sostenibles en el tiempo. Generalmente, los proyectos que deciden visibilizar las temáticas de género en la cultura, las artes y en general en la vida, tienen que ver con que el grupo humano que decide impulsar determinado proyecto identifica que hay una carencia en el sector y en el contexto que habita”, finaliza la cofundadora de La Matria Fest, Martina Valladares.