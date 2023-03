Karol Cariola y su participación en la Internacional Feminista: ‘‘No hay ninguna institución en Chile ni en el mundo que haya logrado despatriarcalizarse’’

La Internacional Feminista tendrá su primer encuentro desde este 30 marzo y hasta el 1 de abril, en Ciudad de México. Esta instancia tendrá la participación de la ‘‘elite del mundo feminista’’, tanto nacional como internacional. De hecho, entre sus cofundadoras se encuentran la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; y la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola, quien también forma parte del comité ejecutivo de la Internacional.

Según indica la diputada del PC, en conversación con El Mostrador Braga, este espacio autónomo busca coordinar a las representantes feministas de distintas partes del mundo, para incorporar las perspectivas de género en todos los países y gobiernos posibles, lo que en su opinión aún no se logra, incluso en Chile.

“Nos une la lucha por transformar nuestras sociedades capitalistas y patriarcales, que han sostenido formas de dominación y violencia contra las mujeres en cada rincón del planeta”, dictan las primeras líneas del manifiesto de la Internacional Feminista, espacio transfronterizo fundado el pasado 8M.

-¿Cómo se gesta la Internacional Feminista?

-Nace a partir de un espacio que hemos ido constituyendo entre compañeras lideresas a nivel mundial, que por distintas razones nos hemos ido encontrando y que, al participar de espacios internacionales, nos dábamos cuenta de que los temas de género, particularmente, siempre pasaban a ser temas de segunda línea, de segunda prioridad. Entonces con compañeras, como la exministra de las Mujeres de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, o la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, en fin, con mujeres lideresas nos dábamos cuenta de la necesidad de poder generar un espacio de coordinación política, ya que las lógicas de violencia política a las que nos veíamos enfrentadas o las políticas públicas en los distintos países eran bastante similares. Entonces empezamos a pensar en algún espacio que nos permitiera desarrollar una perspectiva común, no solo desde América Latina, sino que también desde el resto del mundo, con compañeras de Palestina, de la India, de África, donde también compartíamos problemáticas comunes y algunas también que no las teníamos tan presentes, como los matrimonios infantiles, mutilación de clítoris, etc. Entonces armamos un grupo de 15 compañeras donde comenzamos a reflexionar este espacio, empezamos a articularnos y se nos ocurrió formar la Internacional Feminista. Existe la Internacional Progresista, han existido distintas formas de organización internacional, pero no hay un cuerpo que aglomere a las feministas del mundo.

-Este primer encuentro tiene el objetivo de marcar una hoja de ruta para la Internacional Feminista. ¿Cuáles son los temas más urgentes a tratar para comenzar a trazar este mapa?

-Dimos a conocer el 8 de marzo la existencia de la Internacional Feminista con una carta donde hicimos la primera convocatoria a este primer encuentro fundacional, donde vamos a tener cerca de 200 delegadas. La Internacional Feminista lo que quiere es delinear el rumbo de las perspectivas del feminismo y de nuestra contribución a los distintos pueblos, y en eso nos hemos definido como un feminismo popular, comunitario y de clase. Hemos tomado la determinación de construir un feminismo antirracista, antiimperialista, por la paz, disidente, antipunitivista, ecologista, que desarrolle también una perspectiva de democratización de nuestros pueblos, un feminismo anticapitalista. Son algunas definiciones que van delineando la perspectiva que este espacio va a construir.

Uno de los desafíos de este momento es poder determinar, también, qué tipo de organización queremos ser, si una organización más abierta, de masas. Porque, de hecho, a este encuentro están invitadas parlamentarias, lideresas sociales, hay varias organizaciones de Chile. Es decir, lo que hemos intentado es construir un espacio que representa la diversidad de los espacios de poder político y social en que las mujeres nos estamos desarrollando y tenemos que seguir ampliándolo para que podamos hacer una contribución concreta desde las políticas públicas. Hemos pensado en constituir un repositorio y observatorio de políticas públicas, es decir, que incentive que las políticas públicas que se llevan en un lugar puedan ser recogidas, adquiridas y aprendidas en otros lugares, el poder trasladar o compatibilizar las experiencias que hemos ido construyendo, pero por sobre todo empujar, desde la militancia feminista, un trabajo de avance de las políticas con perspectiva de género, de la emancipación de las mujeres y de la democratización de nuestros países.

-Este encuentro cuenta con la participación de muchas líderes y representantes, pero finalmente, una vez determinada la hoja de ruta, ¿cómo se planea llegar a estos grupos de mujeres que no llegan a sus espacios, aquellas más vulnerables?, me refiero a las mujeres migrantes, a las mujeres que son mutiladas en África, indígenas…

-Una de nuestras perspectivas es la interseccional, que implica necesariamente la construcción de distintas luchas, que se vinculan entre sí. En eso hay organizaciones indígenas que están participando del encuentro, también lideresas negras. Son cerca de 200 compañeras de distintos sitios las que nos vamos a reunir, más las compañeras mexicanas, que van a hacer una contribución importante desde sus distintas realidades. Nosotras entendemos que el feminismo requiere de mirarse interseccionalmente, que necesariamente tenemos que poner sobre la mesa la integración de quienes han sido excluidas por tantos años, como son las mujeres indígenas que han vivido las consecuencias más brutales. Ericka Ñanco, diputada mapuche, va a participar, por lo tanto, también vamos a poder tener la perspectiva, al menos desde Chile, de las mujeres indígenas organizadas.

-La Internacional Feminista, según plantea su comunicado, nace a partir de las crisis políticas, el avance del neoliberalismo y de la ultraderecha, ¿cuál es su balance de ese contexto, sobre todo a nivel nacional?

-En los últimos años, hemos visto cómo la ultraderecha ha ido avanzando a nivel mundial, han ido tomando espacios desde una perspectiva antimujeres, hemos visto cómo el discurso antigénero ha tomado cada vez más espacio público. Nosotras lo hemos dicho con mucha fuerza y lo dice nuestro manifiesto. Lamentablemente, hay sectores políticos que reivindican la violencia contra las mujeres, desconocen el patriarcado como método de dominación, reivindican el capitalismo como el mecanismo de subsistencia de la humanidad y lo defienden a costa de cualquier cosa. Y también han utilizado el espacio público para buscar retroceder. Nosotras lo hemos vivido en Chile, por ejemplo, de manera permanente con los republicanos, que han buscado retroceder concepciones básicas respecto de la violencia, sobre la decisión de nuestros cuerpos, ellos intentan permanentemente desconocer la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas públicas.

Ese es un ejemplo concreto respecto del desconocimiento de esta desigualdad y eso no solo pasa en Chile, es una arremetida que se ha venido dando en distintas partes del mundo, por eso es que hemos tomado la determinación de trabajar en esta dirección. De hecho, vamos a tener cuatro mesas de trabajo: una es la lucha feminista frente al neofascismo; las alianzas de luchas e interseccionalidades; la despatriarcalización del Estado, los gobiernos y los partidos políticos; y el feminismo popular como herramienta de organización social. Esos son los cuatro ejes de trabajo que vamos a tener. Nuestro objetivo es fortalecer nuestra declaración de principios, pero también poder desarrollar un plan de acción, no nos queremos quedar solo en el levantamiento de un encuentro que sea testimonial.

-¿En estas mesas de trabajo van a participar todas o va a estar más focalizado?, porque me llama la atención que en la mesa de despatriarcalización del Estado pueda estar, por ejemplo, la ministra Antonia Orellana, tomando en cuenta la perspectiva feminista que ha querido levantar el Gobierno…

-En las distintas mesas vamos a distribuirnos según los intereses particulares, la idea es que cada mesa trabaje el tema en profundidad en dos perspectivas, en desarrollarlo políticamente y, al mismo tiempo, también en construir planes de acción. Hemos llegado al convencimiento de que las instituciones del Estado, los partidos y los gobiernos son instituciones profundamente machistas en todas sus expresiones, no hay ninguno que por sí mismo haya logrado salir de las lógicas del patriarcado y eso es una realidad que tenemos que enfrentar. Por más que haya declaraciones de buenas intenciones, de decir que queremos ser o aspiramos ser un Gobierno feminista o que aspiramos a construir políticas de mayor igualdad, no hay ninguna institución en Chile ni en el mundo que haya logrado despatriarcalizarse completamente.

La ministra Orellana estaba confirmada, pero todavía no sabe si va a poder ir, a propósito de la coyuntura que hay en nuestro país en materia de seguridad. Sin embargo, ella es una de las fundadoras de este espacio de articulación política, así que, bueno, si no puede participar físicamente, va a poder hacer sus contribuciones de otra manera. Además, este es el primer encuentro de muchos.

-¿Cómo les transmitiría la importancia o el impacto que va a tener la Internacional Feminista a las mujeres que, por ejemplo, no saben del feminismo?

-La Internacional Feminista es un espacio que esperamos proyectar con la fuerza que tiene un espacio de coordinación de mujeres feministas por sí mismo. Pero, sobre todo, poder contribuir a que los países tengan procesos de democratización mucho más concretos y efectivos. La paridad como concepto es un elemento muy importante para el feminismo, no solo porque buscamos igualdad de condiciones en los espacios de representación política, sino que porque buscamos mismas oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Entendernos como pares significa mirarnos a la cara y poder decir que somos lo mismo, no hay un género de primera categoría y otro de segunda categoría y hasta de cuarta, por ser de un determinado género. Y en eso también nos referimos a las disidencias en general, nosotras esperamos desde el feminismo poder contribuir a la comunidad LGBTQ+, por eso es que la perspectiva de nuestro feminismo también es transincluyente. Nosotras esperamos desde este espacio contribuir a la lucha internacional contra el patriarcado, contra el capitalismo, desarrollar una organización colectiva internacional que impulse una agenda común en favor de la igualdad de oportunidades y, por supuesto, por la erradicación de todas las formas de violencia machista contra las mujeres, contra las disidencias y, por supuesto, también por lograr más derechos y decisiones políticas que sean favorables a nuestra autonomía, incluida en eso la decisión de elegir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos.