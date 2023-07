Exministra de la mujer dijo que sororidad “es un artificio de cierto feminismo de izquierda”

La exministra de la Mujer y Equidad Género durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Isabel Plá, se refirió a las razones por las cuales dejó la cartera y entregó su punto de vista sobre el feminismo y la sororidad en una entrevista con una revista.

En marzo de 2018, la exsecretaria de Estado asumió el Ministerio de la Mujer y Equidad Género, puesto que dejó en 2020 luego de numerosas críticas de la oposición y los movimientos feministas por su actuación durante las manifestaciones por el estallido social, por las que fue interpelada en la Cámara de Diputados y Diputadas.

A tres años de ese proceso, Plá preside “Somos mujeres por Chile”, una plataforma política llamada que busca empoderar a mujeres de centroderecha en el debate de ideas.

En conversación con la Revista Ya, Plá recordó su periodo como ministra de la Mujer y Equidad de Género y recordó la creación de una “agenda mujer muy transversal y que se impulsó durante los cuatro años del gobierno del presidente Piñera”.

“Yo siempre trataba de estar muy presente en el espacio público, porque los temas de la mujer hay que ponerlos en la mesa siempre (…) Pero luego vino esa campaña de odio que construyó un sector de la izquierda contra varias personas del gobierno, pero contra mí hubo una red de infamia más agresiva”, subrayó la exministra.

“Uno siempre cree que es fuerte, que se las sabe y que asume la rudeza de la política. Pero yo siempre había reservado un espacio de fragilidad en mi corazón que quería conservar porque me conecta con la humanidad. Cuando me di cuenta de que el odio se estaba convirtiendo en una muralla de cancelación contra mi persona como ministra, asumí que sería imposible mover la agenda y empecé a meditar mi renuncia”, señaló al recordar los días previos a dejar el ministerio.

Sobre su actuación en relación a las demandas nacidas durante el estallido, la ministra indicó que desde el día siguiente se empezó a trabajar sobre el tema: “No hubo organizaciones que no escucháramos. Trajimos un especialista de ONU Mujeres que trabaja en zonas de conflictos, viajé por Chile, nos reunimos con el INDH (…) pero fue insuficiente, fue como si no existieran. Pero tengo dos mea culpa. Uno fue no haber comunicado más fuerte lo que hacíamos, aunque con lo que ocurría alrededor era difícil que nos escucharan. La otra, no haber emprendido acciones legales contra quienes me amenazaron”.

Por último, Plá señaló que la ministra Orellana “siempre está desacreditando”, y lo ejemplificó al mencionar el trabajo de Zalaquett y el suyo: “lamento que ella siempre está desacreditando no solo al gobierno anterior, sino que lo que se hizo en todos los gobiernos hasta ahora (…) Porque hay que ser justos: todos los gobiernos han dado pasos importantes en esta materia. Piensa lo que era Chile en el año 90 respecto a la condición de la mujer, a lo que es hoy día”. Al mismo tiempo, se refirió a su percepción de la sororidad.

“La sororidad es un artificio construido desde cierto feminismo de izquierda, un feminismo que lo que pretende es actuar en la vida política, autoprotegerse. La única sororidad que yo he visto en Chile es la sororidad que tienen las mujeres de izquierda con las mujeres de izquierda, porque cuando se trata de mujeres que tienen visiones diferentes, las impulsoras de la sororidad lo primero que hacen es tirarse sobre ellas. Pero yo no pretendo, por ser mujer, ser protegida de alguna manera por otras mujeres”, puntualizó.