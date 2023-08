Participación femenina en investigaciones: los roles de género son el principal factor de la brecha

Actualmente existe una diferencia significativa en relación a la cantidad de hombres y mujeres que forman parte de proyectos de investigación, aún más grande es la diferencia en ciencia aplicada, donde son varios los factores que inciden.

La brecha de género en los proyectos de investigación y en ciencia aplicada es un tema que se debate constantemente. Las causas de esta diferencia son diversas y se relacionan con distintos aspectos, como la cultura de la sociedad, la falta de representación y también los diferentes mecanismos que promueven la investigación.

Vania Figueroa, Coordinadora de Investigación Aplicada de la Universidad Autónoma de Chile y directora del proyecto INES Género de esa casa de estudios, abordó esta brecha desde la mirada de las académicas e investigadoras, explicando que investigaciones a nivel internacional han demostrado que “en aquellas instituciones académicas que tienen mayores índices de igualdad es también más frecuente el emprendimiento académico, la innovación y la transferencia en mujeres”.

Asimismo, la académica también comentó que, si bien la igualdad en universidades es un factor que favorece, al mismo tiempo “hay evidencia contradictoria respecto a eso”, y afirmó que a nivel internacional aún no se han definido con claridad las razones exactas de la brecha de género existente.

Desde el proyecto INES Género en I+D+i+e “Mas Mujeres, Mas Ciencia e Innovación” de la Universidad de Los Lagos, Claudia Castillo, doctora arquitecta y directora de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad, junto con la Dirección de Género y la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, han identificado las brechas de género existentes en la investigación universitaria y se trabaja ahora en acciones e instrumentos focalizados para reducir esta brecha.

Claudia Castillo expresó que “uno de los objetivos es incluir el enfoque de género de manera transversal en todo el proceso de la investigación realizada por académicos y estudiantes en ULagos, desde el diseño del proyecto hasta la ejecución de la investigación y no sólo como un anexo final o un apartado específico, que es lo que usualmente ocurre”.

“La I+D+i+e implica Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, implica también diseñar investigaciones con sentido, pertinencia territorial y calidad en todos sus procesos y en ello el enfoque de género e inclusión, nos asegura un camino hacia la disminución de brechas e identificación de sesgos principalmente involuntarios que han sido socioculturalmente reproducidos” agregó la directora en relación al trabajo conjunto con las distintas unidades de la Universidad de Los Lagos.

Por su parte Marcos Hernández, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la misma casa de estudios, abordó esta problemática desde el área de la ciencia aplicada, y afirmó que aún existen pocos departamentos que realizan ciencia aplicada de innovación y transferencia, el académico añadió que “hoy la investigación está muy concentrada en algunas unidades académicas, el desafío está en que haya más gente en más unidades y particularmente más mujeres”. En una primera instancia, hay que buscar que otras unidades que tienen más participación femenina vean en la investigación aplicada de la innovación y transferencia una línea de trabajo académico, de desarrollo académico, se sumen y empiecen a transitar hacia este tipo de investigación.

Los roles de género están instalados socioculturalmente, y en consecuencia son un factor que afecta la brecha de género existente en la investigación. Cristina Pérez, Directora Subrogante de Igualdad de Género de la Universidad de Los Lagos, expresó que “está muy instalada la sensación que a las mujeres no les interesa o no quieren investigar. Cuando pensamos cuántas mujeres hacen investigación, no hay barreras explícitas que digan ‘solo estamos buscando hombres’ en las postulaciones, eso no ocurre, pero qué pasa en los resultados, llegan menos mujeres y ahí tenemos que analizar por qué”.

Respecto de esto, Pérez se refirió a los roles de género y cómo el entorno no colabora al momento de disminuir la brecha. “Cuando una mujer tiene un periodo de receso debido al pre y post natal, esos períodos no necesariamente son compensados, sino que se ven como lagunas, entonces las mujeres a la misma edad que un hombre tienen menos años de trayectoria académica y eso va en contra de su calificación”, a esto agregó que “una medida para disminuir la brecha podría ser, por ejemplo, tener un criterio con enfoque de género para no castigar esas ausencias relacionadas a los roles de cuidado”.

Para Francisca Viveros, socióloga y coordinadora del proyecto Redes STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por las siglas en inglés) de la Universidad de Los Lagos, uno de los desafíos es demostrarle a niñas y adolescentes que existen mujeres que destacan en el ámbito científico, y afirma que si bien es una tarea difícil desde redes STEM ya están trabajando en esto acercando las ciencias a mujeres en diversos liceos de la zona. De esta manera se genera interés en el área desde una edad más temprana y al mismo tiempo se empodera a las mujeres.

Visita de la Especialista en Género en I+D+i+e, Vania Figueroa

Directivos de la Universidad de Los Lagos recibieron la visita de la académica Vania Figueroa, doctora en neurociencia y directora de INES Género de la Universidad Autónoma, y pusieron sobre la mesa las dificultades existentes a nivel nacional e institucional respecto a la disparidad y brechas que persisten en la investigación.

En el marco de dos días de trabajo encabezados por la Dirección de Género dentro del proyecto redes STEM, la Dirección de Investigación y la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, junto con el Semillero de Investigación de ULagos, directivos de dichas unidades trabajaron en conjunto con Vania Figueroa.

La académica desarrolló además un Taller de Investigación y Género durante el XLII Congreso de Ciencias del Mar 2023, llevado a cabo en la Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, en conjunto con otras investigadoras.

En el contexto de esta visita y durante el segundo día de trabajo, las direcciones se reunieron y mantuvieron una jornada de trabajo en la que se puso sobre la mesa los problemas actuales que hay en relación a la brecha de género en la investigación y los desafíos que hay para implementar la investigación con enfoque de género. En esta participaron Vania Figueroa; Claudia Castillo Haeger, Cristina Pérez, Francisca Viveros Reyes, Marcos Hernández, Consuelo Herrera, entre otras y otros asistentes profesionales de las distintas unidades y proyectos, tanto de forma presencial como remota. En esta instancia se dieron a conocer las diversas realidades y las medidas que se están trabajando para disminuir la brecha existente en la investigación. Asimismo se presentaron datos y cifras al respecto con el fin contextualizar la situación actual en la materia.

Finalmente, Vania Figueroa expuso sobre los desafíos que deben enfrentarse para disminuir la brecha de género, como la necesidad de incorporar el enfoque de género en todas las áreas de trabajo, incluyendo I+D+i+e. En este sentido, INES Género I+D+i+e de la ULagos ya ha comenzado a implementar esta estrategia con nuevas bases concursables para investigación científica y ciencia aplicada que incorporan criterios afirmativos, enfoque de género e inclusión. En desarrollo se encuentran orientaciones para impulsar el desarrollo de políticas específicas y transversales para promover la igualdad de género, así como fortalecer la investigación aplicada desde la perspectiva de la innovación y la transferencia tecnológica.