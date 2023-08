“Impulsivo, machista, fuera de lugar y sin consentimiento”: desmienten a Rubiales y piden su salida

“En ningún momento consentí el beso que se me propinó, y por supuesto, en ningún momento busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inviten palabras que no he dicho”, subrayó la máxima goleadora de la selección española, Jennifer Hermoso a través de una carta firmada por más de 70 futbolistas. Exigen respuestas contundentes “para que no queden impunes acciones como las contenidas” y aseguraron que si no dimiten los actuales dirigentes “no volverán” a jugar en la selección.

Luego de las violentas palabras emanadas por el presidente de la Federación de Fútbol Español, Luis Rubiales, quien trató a las feministas de “lacra” y señaló que el beso que le dio a Jenni Hermoso fue “consentido”, más de 70 futbolistas de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, firmaron un comunicado que subieron a las redes con el hashtag #seacabó. “Ante la perplejidad del discurso” de Rubiales, las campeonas mundiales manifestaron su “firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”. En el mismo documento, la máxima goleadora de la selección y víctima de abuso por parte del referente del fútbol español aclaró la falta de consentimiento del acto público. 🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023 "Quiero aclarar que, tal y como se vio en imágenes, en ningún momento consentí el beso que se me propinó, y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", subrayó Jennifer Hermoso. A la par del comunicado del sindicato, la jugadora publicó un comunicado personal a través de su Twitter en el que reiteró que las palabras de Rubiales "categóricamente falsas" y constituyen "parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado" dado que "en ningún momento se produjo la conversación" que relató el abusador. Comunicado Oficial. Agosto 25, 2023. pic.twitter.com/4OqhqwwJ8P — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) August 25, 2023 Hermoso expresó que la situación le provocó "un shock" por el contexto de la celebración, que luego del triunfo pudo procesar. "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", remarcó. Asimismo, acusó ser "presionada" para justificar la actuación del referente del fútbol español, misma que llegó hasta sus compañeras de cancha y hasta la familia. "Este tipo de incidentes se unen a una larga lista que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso". Desde Futpro, el sindicato que nuclea a las jugadoras del fútbol español, formado y dirigido por mujeres, remarcaron que "ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes". "Las jugadoras de la selección española de fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las cometidas", señalaron. Finalmente, manifestaron que todas las jugadoras firmantes "no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes".