“El falso feminismo es una lacra”: Rubiales se niega a dimitir tras beso no consentido

“No se esta tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar”, dijo en la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol el presidente, Luis Rubiales, al tratar el tema del beso no consentido que le dio a la futbolista Jenni Hermoso tras ganar el mundial.

#ÚltimaHora ‼️ Luis Rubiales no dimitirá como presidente de la RFEF: 🗨️ “No voy a dimitir, no voy a dimitir”. pic.twitter.com/VsHwl1T0mA — Relevo (@relevo) August 25, 2023

“Van a por mí con todo, por tierra, mar y aire. Más de cien querellas, denuncias en todo tipo de juzgados… Hay que diferenciar y aprender una lección de lo que es la igualdad (…) mis hijas sí son feministas de verdad y no el falso feminismo que hay por ahí”, siguió.

En esta línea, profundizó en sus declaraciones sobre el feminismo.

“(El feminismo) una gran lacra en este país (España)”, subrayó.

Ojo a esta escena. Rubiales culpa a “el falso feminismo” de lo que le está ocurriendo. Ojo a los aplausos y quienes aplauden. Sigue insistiendo que fue consentido pese a que los representantes de Hermoso pidan acciones contra Rubiales. pic.twitter.com/hHq98kN2wk — Alejandro🌹Ⓐ☭CEO of Comunismo de Lujo Automatizado (@comuflauta) August 25, 2023

En la instancia, relató una situación que no coincide con la versión de la jugadora afectada, pues señaló que en el momento de la celebración “Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (…) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale”.

La destacada futbolista y campeona mundial, Jenni Hermoso, publicó un comunicado con el apoyo de su sindicato FUTPRO.

“Pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares”, dicen las primeras líneas del documento.

“Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad (…)”, agregan.

En el comunicado señala además se hace un llamado explícito al Consejo Superior de Deportes para que, dentro de sus competencias, “apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo”.

“FUTPRO rechaza cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas y desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables”, puntualiza.