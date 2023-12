28 años de cárcel para Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurasaki

“¡No maté a Narumi!”. Esas fueron las últimas palabras de Nicolás Zepeda previas a la sentencia que recibió esta jornada, ya que este jueves fue condenado por el Tribunal de Vesoul, Francia, a 28 años de cárcel por la muerte y desaparición de la japonesa Narumi Kurasaki.

Recordemos que la joven japonesa de 21 años desapareció el 5 de diciembre de 2016 en Francia y la última persona en verla con vida fue su ex pareja Nicolás Zepeda.

La Fiscalía francesa pedía para Zepeda cadena perpetua, ya que, según argumentó el fiscal de Besançon, Étienne Manteaux, todas las pruebas de la investigación apuntan a Zepeda.

Las semanas previas

En las tres semanas de este proceso, que comenzó el pasado 4 de diciembre, la fiscalía se esforzó en mostrar el carácter poco veraz, posesivo y manipulador del acusado (por ejemplo utilizando las cuentas de redes sociales de Narumi ya desde 2014), quien se vio forzado a reconocer que había mentido en algunas ocasiones, aunque siempre insistió en su inocencia en cuanto al asesinato.

En la audiencia que se dio este jueves en el Palacio de la Justicia de Vesoul, Zepeda realizó su última intervención ante el jurado, rompió en llanto e insistió que “no soy un asesino”.

“Estoy muy lejos aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino, no soy una asesino. No maté a Narumi. Yo no la maté. No soy un asesino”, gritó.

Zepeda, de 32 años, fue condenado en abril pasado ante las numerosas pruebas y testigos que apuntaban en su contra, aunque jamás se encontró el cadáver de su exnovia y él siempre se declaró inocente.

La defensa de Zepeda puede recurrir al Tribunal de Casación, argumentando errores de procedimiento en la investigación y el juicio, como ilegalidades en la obtención de pruebas. En caso de que el tribunal compruebe algún tipo de ilegalidad o error, podría llamar a la realización de un tercer juicio.