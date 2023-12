“Testosterona”: la nueva obra teatral que explora la identidad, traumas infantiles y masculinidades

En el marco del Festival Teatro a Mil, se desarrollará el esperado estreno mundial de “Testosterona”, una obra que desafía las convenciones teatrales y se sumerge en la exploración de la identidad, el crecimiento y las experiencias traumáticas de la infancia.

La pieza teatral, dirigida por la destacada cineasta argentina Lorena Vega, surge de la colaboración única entre Vega y el reconocido escritor chileno Cristian Alarcón.

“Testosterona” fue seleccionada para el festival debido a su valiente innovación estética y narrativa, fruto de un año de laboratorio y experimentación, en el que Alarcón y Vega trabajaron junto a un equipo multidisciplinario de artistas de renombre.

La trama se sumerge en el desconcierto de un niño inyectado con la hormona, explorando la desobediencia de un cuerpo en crecimiento, sus migraciones y la búsqueda constante de nuevas experiencias. La obra nace de un trauma infantil y aborda las masculinidades anheladas por los nazis para los miembros de su ejército mientras dialoga con las nuevas concepciones de futuro.

Lo destacable de “Testosterona” es su capacidad para desafiar los límites tradicionales de las representaciones de no ficción. La obra se presenta como una amalgama de teatro, danza, performance, biodrama, videoarte y universo sonoro. A través de experiencias visuales y musicales, redefine las fronteras de los cuerpos intervenidos, rozando lo cyborg sin perder la sensibilidad.

La directora de la obra, Lorena Vega, compartió su enfoque: “Me interesan las historias de las personas, las personas como archivo. La vida de Cristian Alarcón me resulta fascinante, arriesgada. Además, me interesa investigar escénicamente este umbral entre lo teatral, lo performático, lo periodístico, lo literario y lo que la obra arroja en relación al trabajo sobre memoria en tanto recuerdos que no tienen un primer plano, que estaban sumergidos y que en distintos espacios, de manera imprevista, pueden expresarse”.

Por su parte, Cristian Alarcón, protagonista de “Testosterona”, reflexionó respecto a su experiencia: “Recuerdo el color de los cubrecamas de mi casa en Chile, el cerezo detrás de la ventana. Recuerdo el viaje a Argentina, la pieza de adobe donde vivimos al llegar, la ropa de mi madre, los zuecos que usaba para ir a la escuela. Y sin embargo, a partir del momento en que soy inyectado, no recuerdo nada hasta los ocho años, cuando el tratamiento terminó”.

“Testosterona” promete ser una experiencia teatral única y vanguardista, desafiando las expectativas del público y explorando las complejidades de la memoria y la identidad.