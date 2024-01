Congreso Futuro 2024: astrofísica y género en la ciencia con Paulina Assmann

Paulina Assmann es doctora en Astrofísica de la Universidad de Concepción. Fue seremi de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación para la Macrozona Centro-Sur (2019-2022), e investigadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Actualmente es la CEO en SeQure Quantum, empresa dedicada a la entrega de soluciones de ciberseguridad basadas en elementos de la física cuántica.

También fue subdirectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción e Investigadora del Centro de Astrofísica y Tecnología Afines (CATA) y mentora en PROVOCA, una iniciativa que promueve la participación femenina en ciencias

“Uno no se da cuenta del problema de género, uno normaliza cosas que no debieron ser así. Yo pasé por el Centro de Estudios Científicos en Valdivia, donde era la única mujer, y recuerdo que cuando estuve con Stephen Hawking también éramos una italiana y yo las únicas mujeres y me acuerdo de su sorpresa al encontrarse con una mujer en ese ámbito. Fue todo un proceso el tomar conciencia del machismo en la academia, especialmente cuando empezó a visibilizarse a través de los estudios sobre género”, aseveró Assmann.

-¿Qué cambios has notado con respecto a la visibilidad de estos problemas de género en el ámbito científico?

-Yo vine a tomar conciencia del machismo en las ciencias cuando recién se comenzó a visibilizar este tema. Creo que hoy en día hay un cambio significativo en la visibilización de estos problemas de género, en donde existen estudios concretos que evidencian la brecha de género en diversas áreas, y eso ha llevado a un mayor reconocimiento y conciencia de la importancia de abordar estos problemas. Es un fenómeno global que no se limita a Chile, y se está trabajando en promover la participación de las mujeres en ciencia a nivel internacional.

-¿Cómo impacta el machismo en la academia y en la carrera científica?

-Cuando hablamos de machismo en la academia no solo se trata de comentarios explícitos, sino también del contexto y la cultura que dificultan la participación plena de las mujeres. En mi generación, no siempre era consciente de estas dinámicas, ya que estaba enfocada en seguir mi carrera en física. Sin embargo, con el tiempo, he tomado conciencia de cómo el machismo afecta la toma de decisiones y las oportunidades para las mujeres en la ciencia. En mi generación, ser una científica exitosa a menudo implicaba renunciar a la idea de tener hijos. Recuerdo comentarios negativos cuando anuncié mi embarazo, como si ser madre fuera incompatible con una carrera científica exitosa. Tuve que enfrentar desafíos, como costear la niñera para poder viajar a congresos y encuentros internacionales, todo autogestionado. Es esencial trabajar en la creación de condiciones que permitan a las mujeres conciliar la ciencia con la vida familiar, para retener y fomentar la participación de las mujeres en la ciencia.

-¿Cómo ves el panorama actual con respecto a la presencia de mujeres en la ciencia a nivel mundial?

-A nivel mundial, la presencia de mujeres en carreras STEM sigue siendo baja. Es un desafío global que ha llevado a un aumento de los esfuerzos para promover la participación de las mujeres en la ciencia. Se habla mucho de la necesidad de tener más mujeres en la ciencia, pero también es crucial trabajar en retener a estas mujeres en la ciencia, proporcionando condiciones adecuadas y apoyo para que puedan avanzar en sus carreras.

-¿Cómo influyó tu experiencia en la Seremi en tu perspectiva sobre la brecha de género en el ámbito científico y tecnológico?

-Mi experiencia en la Seremi cambió mi perspectiva al mostrarme la realidad más amplia del país. Me di cuenta de las desigualdades y la falta de acceso a condiciones básicas en algunas áreas. Este cambio de enfoque me llevó a entender que la ciencia no solo se trata de los papers, sino también de aplicar el conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas. Fue un llamado de atención para trabajar en políticas que aborden estas brechas.

-¿Cuáles son las políticas públicas que crees que deberían implementarse para reducir la brecha de género en carreras STEM?

-El ministerio ha realizado un trabajo importante al identificar las brechas de género y lanzar políticas para abordar el problema. Es esencial seguir avanzando en políticas que incentiven la participación de las mujeres en STEM, así como trabajar en la retención de mujeres en estas áreas. También se deben generar leyes y condiciones que faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar, para que las mujeres puedan avanzar en sus carreras sin obstáculos. En STEM hay pocas mujeres, y en cuántica las cifras son aún menores, y las brechas se van diferenciando aún más en los doctorados, por ejemplo, en doctorados en física cuántica, donde las mujeres alcanzan solo el 11%.

-Hablemos de tu participación en el Congreso Futuro. ¿Cómo surge la invitación y qué temas planeas destacar en tu exposición?

-Fui invitada como científica y líder de la empresa SeQure Quantum, una iniciativa que nace de la ciencia pura para abordar problemas de seguridad en el mundo digital utilizando tecnologías cuánticas. Mi exposición se centrará en explicar la revolución tecnológica que estamos viviendo en el ámbito cuántico y cómo nuestra empresa, más los resultados de políticas públicas en el área y el apoyo a la ciencia, contribuyen a resolver problemas tecnológicos, y demostrar que también se puede hacer tecnología de calidad desde acá. Aun cuando tenemos un 0.37% de inversión en Chile para la ciencia, hemos sido bastante eficientes para hacer tecnologías de calidad.