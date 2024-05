Alcalde Tomás Vodanovic denuncia que envenenaron y mataron a sus dos perros

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), utilizó sus redes sociales para denunciar un acto de crueldad perpetrado contra sus dos queridos perros Negrita y Drako. A través de su cuenta de Instagram, el jefe comunal y militante del Frente Amplio expresó su consternación por el trágico suceso que cobró la vida de sus fieles compañeros caninos.

“Así los voy a recordar y querer para siempre, acompañando las lecturas en la piscina, corriendo por el patio, despertándome todas las mañanas, regaloneando a mi viejo y no dejándolo regar tranquilo nunca, y llenando de compañía y amor a todos quienes entraban a esa casa. Como nos decía el viejo, eran nuestros hermanos perros, y para él, unos hijos más”, compartió el edil maipucino en un emotivo mensaje, junto a fotografías de los canes.

La indignación y el dolor se hicieron evidentes en las palabras del alcalde Vodanovic, quien expresó su incapacidad para comprender la maldad que lleva a alguien a dañar a seres tan nobles e inocentes como sus mascotas. “Me cuesta entender la maldad que puede llevar a una persona a envenenar y matar a animalitos tan nobles e inocentes, que no le hacían mal a nadie. Pero trato de que no sea la rabia la que se tome este momento“, añadió.

Con profundo amor y gratitud, el alcalde despidió a sus perros Negrita y Drako, expresando su esperanza de que encuentren consuelo y alegría en el cielo de los perros, donde seguirán acompañando y queriendo a su “viejito”. “Los vamos a querer con la vida siempre Negrita y Drako. No saben lo feliz que era cada vez que podía estar con ustedes en el Elqui. Solo espero que puedan seguir acompañando y queriendo a mi viejito desde el cielo de los perros. Estoy seguro que él lo hará para siempre”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tomás Vodanovic (@tomasvodanovic)

El suceso ha despertado la atención pública sobre la necesidad de proteger a los animales contra actos de maltrato. En Chile, las penas por delito de maltrato animal van desde los 61 días hasta los 3 años de privación de libertad, acompañadas de multas que oscilan entre 2 y 30 UTM (Unidades Tributarias Mensuales). Esto significa que, en caso de comprobarse algún tipo de maltrato, el causante podría enfrentar una multa de hasta 1.9 millones de pesos. Además, la Ley Cholito establece sanciones de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animal, como medida para proteger a las mascotas y castigar a quienes atenten contra su bienestar y vida.