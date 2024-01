Aumento de menopausia precoz en Chile: un llamado a la conciencia y la acción

En los últimos años, ha surgido la preocupación por el aumento alarmante de la menopausia precoz en Chile y Latinoamérica. Esta condición, que afecta a un 3% a 5% de mujeres menores de 40 años, se caracteriza por la interrupción temprana del ciclo menstrual debido a una insuficiencia ovárica prematura, ya sea por factores genéticos o enfermedades autoinmunes.

La doctora y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Climaterio, Soledad Vallejo, señala que las mujeres que experimentan la menopausia precoz enfrentan síntomas más severos que aquellas que la experimentan después de los 40 años. Entre estos síntomas se encuentran sofocos, cambios de ánimo, sequedad vaginal, insomnio y dolores osteoarticulares, entre otros.

A pesar de este crecimiento preocupante, aún no se comprenden completamente las causas de esta tendencia. La doctora Vallejo sugiere que factores genéticos y ambientales podrían estar contribuyendo a este fenómeno, pero se requiere más investigación para comprenderlo en su totalidad.

“Hace algunos años se creó una red de investigación sobre climaterio conformada por médicos especialistas de distintos países del continente y los estudios señalan de manera contundente que el ginecólogo que atiende a una mujer con menopausia precoz debe recomendarle Terapia Hormonal de Menopausia (THM) hasta por lo menos los 50 años, donde, en conjunto con su médico, decidirá si la continúa o no. Y no solo eso: también mejorar su estilo de vida, especialmente en materia de alimentación, actividad física y contar con un apoyo integral desde el punto de vista psico emocional”, afirma la especialista.

En medio de este panorama, destaca la historia de Isabel Farías, una chilena de 31 años que ha sido diagnosticada con menopausia precoz desde los 18. A pesar de sus propias luchas con esta condición, Isabel, quien además es periodista, ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2023 según la BBC.

Farías ha fundado una comunidad que reúne a mujeres con menopausia precoz de diferentes países, con el objetivo de brindar información y apoyo, y derribar los tabúes y prejuicios que rodean a esta condición.

Isabel Farías comenta sobre su experiencia personal, destacando los desafíos que ha enfrentado y la importancia de la comunidad en su proceso. Reconoce la falta de información y comprensión pública sobre la menopausia precoz, y hace un llamado a la comunidad, instituciones y medios de comunicación para difundir información precisa y derribar los estigmas asociados a esta condición.

“Mi experiencia, como la de todas, ha sido complicada, ya que al principio había demasiada desinformación y no se sabía cómo tratarme. Después se me dio la THM en diversos formatos, pero mi cuerpo hasta hoy no la tolera, así que estoy con nuevos estudios inmunológicos para definir acciones” afirma Isabel Farías, comentando que en 2023 se cayó y lesionó la columna por haber iniciado una osteoporosis debido a varios factores. “Por eso es fundamental la comunidad, ya que queremos que existan planes integrales donde nos sintamos seguras y acompañadas”, destaca.

En respuesta a esta necesidad, la comunidad liderada por Farías está trabajando en la creación de una página web y un libro que contarán la historia de mujeres que enfrentan la menopausia precoz. Estos recursos buscarán educar y sensibilizar sobre la condición, y ofrecer apoyo a quienes la experimentan.