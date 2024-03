Ley Integral al TC: Defensoría de la Niñez y universidades defienden la educación no sexista

[ACTUALIZADA] Tras la reciente aprobación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, la iniciativa ha generado controversia debido a la impugnación presentada por parlamentarios de oposición ante el Tribunal Constitucional (TC) por el inciso segundo del artículo 12, referente a educación no sexista.

La iniciativa, declarada admisible por el TC, comenzó con su discusión este martes 26 de marzo con una audiencia pública en donde participaron alrededor de 30 organizaciones, entre las que destacan la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), la ONG Chile Familia y el Instituto Libertad.

En relación con lo anterior, el Cruch en conjunto al Cuech, a través de una declaración pública, expresaron su desacuerdo con la impugnación presentada, señalando que “la educación no sexista constituye un derecho humano y responde a principios compartidos por la sociedad en lo referido a la igualdad y no discriminación”.

El Cruch enfatizó que las 30 universidades que forman parte de este consejo “han estado comprometidas con promover la equidad de género y la erradicación de la discriminación arbitraria y la violencia contra las mujeres“. Además, argumentan que la promoción de una educación no sexista “permite tratar a las comunidades educativas con igualdad de género y no discriminación y, al mismo tiempo, elimina brechas y estereotipos de género existentes”.

En esta misma línea, durante la audiencia, la abogada de la Defensoría de la Niñez, Grace Schmidt, expuso que “la promoción de una educación no sexista no restringe ni limita el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, si no más bien refiere a promover mínimos en el modelo educativo orientados a la erradicación de toda forma de violencia y desigualdad contra las niñas”.

Schmidt destacó que “la expresión no sexista contenida en el art. 12 del proyecto de ley no vulnera el interés superior de niños, niñas y adolescentes, como tampoco su derecho a la educación, ni la libertad de enseñanza, ni el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

Además, por medio de una presentación realizada por la rectora de la universidad de O’Higgins, del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Fernanda Kri, también se manifestó a favor de la educación no sexista ante el TC, rechazando categóricamente el requerimiento presentado por los parlamentarios de oposición, señalando que “desde el Consorcio de Universidades Estatales queremos señalar que es deber del Estado asegurar que la libertad de enseñanza no conduzca a desigualdad de oportunidades” y agregó que “la prohibición del sexismo en la educación no impide que los padres eduquen a sus hijos según sus valores y convicciones, lo que hace es asegurar el derecho de los niños niñas y jóvenes a educarse sin discriminación de género”.

La próxima semana se llevará a cabo el alegato de la vista de la causa en el Tribunal Constitucional, donde se espera que se dirima y se entregue la decisión sobre la constitucionalidad del artículo impugnado.