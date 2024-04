Brecha de género en STEM: 3 de cada 10 estudiantes son mujeres

Según cifras del Ministerio de Educación, en las carreras universitarias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), solo el 30% de los estudiantes son mujeres. Estas cifras se agravan al considerar datos de la Unesco, que revelan que solo 3 de cada 10 estudiantes son mujeres, 1 de cada 3 investigadores son mujeres y 1 de cada 5 personas que hacen ciencia en inteligencia artificial es mujer.

De acuerdo con la ONU, para 2050 el 75% de los trabajos estará relacionado con las áreas STEM. Además, un estudio de 2020 indica que el PIB mundial anual al 2025 sería un 26% más alto si las mujeres participaran en la economía en la misma proporción que los hombres. Asimismo, según datos del Ministerio de la Mujer, las carreras STEM tienen un ingreso salarial promedio 42% mayor al segundo año de egreso en comparación con las tres carreras con mayor participación femenina (educación básica, parvularia y enfermería).

Jóvenes chilenas líderes en el mundo de la tecnología

Daniela Sáez Mahuida, Elisa Torres Durney y Karla Bruque son tres jóvenes chilenas que desafían estas cifras y se destacan en el ámbito STEM, inspirando a otras a seguir sus pasos.

Por una parte, Daniela Sáez Mahuida, Ingeniera Electrónica de Inacap y embajadora de “Ingeniosas”, ha sido reconocida como una de los 100 jóvenes líderes de El Mercurio en 2023 y una de las 25 científicas emergentes de Latinoamérica en 2021. Es parte de la Red STEM Inacap, una iniciativa que busca fomentar la participación femenina en ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería en Chile. “Siento firmemente que todos, tanto hombres como mujeres, debemos hacer tecnología, ya que es el futuro y el presente. Desde los 12 años me interesé por el mundo de la robótica y desde ahí no paré de hacer proyectos y difundir esta hermosa disciplina”, afirma la joven ingeniera.

Por otro lado, Elisa Torres Durney, fundadora y directora de “Girls in Quantum”, inició su camino en la tecnología a los 16 años con la misión de democratizar la educación en computación cuántica para niñas y jóvenes. Ha sido reconocida como una de “las 30 mujeres más poderosas de Chile” en 2023 y actualmente estudia Ingeniería Civil, trabajando por difundir la computación cuántica en Chile y en el mundo.

Torres sostiene que todas las niñas y jóvenes deben tener igualdad de oportunidades. Destaca los proyectos fascinantes en los que pueden participar y las personas increíbles con las que pueden colaborar. Además, enfatiza que la computación cuántica es una tecnología emergente con un enorme potencial para mejorar procesos y encontrar soluciones más eficientes a problemas que los ordenadores actuales no pueden abordar. “Es por esto que para nosotros en ‘Girls in Quantum’ es importante enseñarla para que más jóvenes aprendan cómo impacta en el campo de las ciencias, finanzas o incluso el cambio climático. Me gustaría que en el futuro haya muchas más mujeres en estos campos, que podamos romper las barreras y no existan límites”, comenta la fundadora de “Girls in Quantum”.

Por último, Karla Bruque, estudiante de Ingeniería en Automatización y Robótica en Inacap, es oriunda de San Pablo, Región de Los Lagos. Ganó una medalla de oro en Robótica Móvil de WorlSkills Chile en 2021 y ahora está comprometida en cambiar la percepción negativa que aún existe sobre las carreras STEM, promoviendo la participación femenina en estos campos. “Estudiar Ingeniería en Automatización y Robótica ha sido una experiencia increíble. Creo firmemente que, si más mujeres se unieran a esta carrera, podríamos cambiar la percepción negativa que aún existe en la sociedad. Con esfuerzo y determinación, todo es posible. Juntos, hombres y mujeres, podemos lograr un cambio positivo y hacer que las carreras ligadas a STEM sean vistas como una opción de carrera para todos”, añade Bruque.

Estas jóvenes líderes son parte de la campaña “Mujeres que todo lo pueden”, una iniciativa impulsada por 20 organizaciones, que busca fomentar que más mujeres en Chile estudien carreras STEM. A través del sitio web www.mujeresquetodolopueden.cl, la campaña busca concientizar sobre la importancia de la formación de mujeres en STEM, visibilizar testimonios y modelos a seguir, e informar sobre oportunidades relacionadas con mujeres en estas áreas.