Trabajadores rechazan modificaciones a Ley de Monumentos y denuncian falta de participación

Los funcionarios del Ministerio de las Culturas manifestaron este miércoles su preocupación por posibles modificaciones a la Ley de Monumentos en el Congreso.

"Los trabajadores y trabajadoras del Consejo de Monumentos Nacionales estimamos que no han existido instancias de participación activa y retroalimentación en la materia", advirtió Rocío Barrientos, presidenta de los Asociación Gremial (AG) del CMN.

También Tania González, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (ANATRAP) manifestó su rechazo "ante las declaraciones de la Subsecretaría del Patrimonio en cuanto a la existencia de participación y acuerdo repecto a la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales 17.288".

Añadió que exige que "se implemente el servicio en los términos que dispone la ley 21.045, y se respete el quehacer de nuestro servicio", en referencia a la ley que creó el Ministerio de las Culturas, que alberga el CMN.

"Lo mencionamos antes y lo reiteramos ahora: es un error cómo se ha desarrollado la instalación del Ministerio de la Culturas, con una falta de diálogo profunda que ahora también se manifiesta en este proceso", manifestó el diputado Amaro Labra, miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. "No podemos esperar un proyecto de ley de patrimonio potente si los y las trabajadoras no han participado de manera efectiva".

Este medio intentó infructuosamente contactar al Consejo, sin éxito.

Participación ficticia

En una declaración conjunta, ambas organizaciones señalan su "profundo rechazo respecto a los trascendidos que han venido ocurriendo, donde se afirma la existencia de instancias de participación colectiva".

Es "nuestro deber aclarar que efectivamente han existido instancias, pero solo de carácter informativo donde se nos ha explicado de forma generalizada las directrices a las que apunta esta modificación y con entrega de información parcializada y segmentada", indicaron.

"En este sentido expresamos que no es posible hablar de procesos de participación pues han sido instancias de intervención unilateral, sin la existencia de diálogos activos", remataron.

Sin acuerdo en propuesta

Los trabajadores agregaron que "no se puede afirmar bajo ningún punto de vista nuestro acuerdo o desacuerdo con un proyecto de ley que no conocemos en detalle, puesto que se nos ha negado cada vez que se ha solicitado".

"En definitiva, desconocemos sus implicancias concretas en términos de la posibilidad real de que estas modificaciones permitan velar por el Patrimonio de los chilenos y chilenas y en las condiciones laborales en que los trabajadores y trabajadoras del Patrimonio harán ejercicio del rol de protección, tuición, salvaguardia, y enfoque de derecho del Patrimonio".

Los funcionarios además destacaron que durante el último año han generado instancias de discusión y análisis técnico a partir de jornadas internas, en la cual participaron representantes de los trabajadores de las distintas áreas técnicas y transversales de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos.

A partir estas, se elaboró una propuesta de los trabajadores a las autoridades en miras a abordar las modificaciones de la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, documento que fue ingresado a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural en el mes de agosto del 2018, a la que a la fecha no ha existido respuesta por parte de las autoridades.

Proyecto a puertas cerradas

Los funcionarios además reafirmaron su "profundo compromiso con nuestros compañeros y compañeras" con el rol de la institución en la protección, tuición, salvaguardia, y enfoque de derecho del Patrimonio Cultural.

"Hemos sido enfáticos en toda instancia con el señor subsecretario Emilio de La Cerda en exigir una propuesta por parte de la autoridad dirigida a velar por las condiciones laborales de todos/as los trabajadores/as que conforman las unidades del SNPC que serían afectados por esta modificación y a la fecha aún esperamos esta propuesta o la convocatoria a constituir una mesa para discutir este punto", indicaron.

Aún es más, acusaron que a las asociaciones del SNPC se les ha omitido en las instancias en que la subsecretaría se ha reunido con los equipos del Departamento de Pueblos Originarios y Patrimonio Cultural Inmaterial para discutir el traspaso, negando su participación y representación legal en estas materias.

"En definitiva, como trabajadores y trabajadoras del SNPC, consideramos que la modificación a la ley de monumentos nacionales, es un proyecto que se ha creado a puertas cerradas, donde la participación se encuentra disfrazada en monólogos de las autoridades que no han dado paso a una participación activa de los y las trabajadoras, directivos y subdirectores de las diferentes unidades que serían afectadas con esta modificación, y que día a día se abocan a las labores de protección, resguardo y puesta en valor del Patrimonio Cultural del país", remataron.

Negación de audiencia de ministra

Para los funcionarios, esta "displicencia" de las autoridades, que se materializa en la ausencia de la generación de dinámicas de trabajo activo, en la entrega de información parcializada, en la no existencia de respuesta a las propuestas presentadas por los trabajadores, se coronan con la negación de audiencia por parte de la ministra Consuelo Valdés, que se solicita por parte de los gremios desde principios de noviembre del año pasado.

A esto suman la dilatación de las nivelaciones y traspasos de los trabajadores/as del CMN que a pesar de existir la disponibilidad presupuestaria desde el año pasado a la fecha no se han llevado a cabo, y "que hoy se nos busca imponer reglas diferentes con argumentos fuera de la ley y de los acuerdos".

Nombran el descuido en el traspaso de los equipos de Pueblos Originarios e Inmaterial que a la fecha no cuentan con las condiciones mínimas para ejercer su función, y hoy se les notifica serán traspasados una vez más a otra instancia del ministerio, sin garantizar nuevamente sus condiciones laborales.

"Nos parece impresentable las formas en las que se han llevado a cabo estos procesos, y el cómo se nos busca involucrar en acuerdos que no se han generado", criticaron.

"Como Asociaciones de trabajadores/as del SNPC, exigimos el respeto de las autoridades del Ministerio a nuestro quehacer público y hacemos un llamado a trabajar en conjunto generando instancias de participación colectiva y de retroalimentación efectiva entre autoridades, trabajadores/as y directivos de nuestro servicio, esperamos un gesto de buenos oficios por parte del Ministerio del que se supone somos parte. Solicitamos a las autoridades reconocer nuestra expertiz técnica y que abra espacios de discusión concretos y vinculantes".

El comunicado concluye con un llamado a las autoridades políticas a no desmantelar el servicio y fortalecerlo, "y exigimos a nuestro director a no descuidar el proceso de instalación e implementación de nuestro servicio, que a un año de su entrada en vigencia no ha logrado destrabar un sinfín de directrices vitales para nuestra gestión de cara a la ciudadanía".