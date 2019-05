Exposición “Someone like me” del pintor Felipe Galaz en Galería Eduardo Lira

Exposición "Someone like me" de Felipe Galaz

En Galería Eduardo Lira, Calle Luis Pasteur 5782, Vitacura.

Hasta fines de junio. Martes a viernes 12:00 a 18:00 horas. Sábado 10:00 a 18:00 horas.

Entrada liberada.

"Someone like me", del artista Felipe Galazes, el nombre de esta muestra donde propone una mirada personal del desarrollo de la pintura en su entorno, en la cual nos presenta temas que lo han marcado en su pasar por el arte en Chile.

La propuesta de Felipe Galaz, se vuelca hacia lenguajes que lo vinculan transversalmente desde las formas clásicas de representación hasta las más contemporáneas, en donde la exigencia técnica del medio expresivo se constituye en parte significativa del lenguaje y determina consecuentemente la lectura que su obra propone. El bodegón, el paisaje panorámico y el uso de elementos salidos del ¨Pop¨, dan forma a esta serie mostrándose composiciones en donde la traducción del material, el ritmo y los colores saturados se amalgaman en un discurso visual dinámico y profundo.

Sobre el artista

Felipe Galaz es pintor, nacido en Santiago de Chile, 35 años; egresó del Liceo Experimental Artístico donde se inició en el trabajo de pintura de caballete, esa escuela le dio el primer impulso para decidir continuar en el arte, luego entró a Artes Visuales en la Universidad de Chile y, seguido de un par de años decide iniciar su camino independiente en la pintura y comienza su busqueda en el extranjero viajando, estudiando y experimentando según su formación.

Durante este período, intermitentemente, viajó por países de Europa, África, Norteamérica y Sudamérica visitando talleres, galerías y museos ampliando su experiencia para finalmente radicarse en las ciudades de Rio de Janeiro y Santiago donde consolida su relación con galerías y consigue profundizar una estética propia y en pleno desarrollo.

En síntesis el artista se declara autodidacta en su investigación dentro de la pintura realista, ya que su conocimiento en esta disciplina, mayormente, fue adquirido desde la práctica, viajes y otras fuentes alternativas.

En los últimos cuatro años, Felipe, ha participado de diversas muestras individuales y colectivas en el ámbito nacional y extranjero.