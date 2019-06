Polémico cineasta canadiense Bruce LaBruce será el invitado principal de AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+

La cuarta edición de AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+ a realizarse desde el 25 al 30 de junio en Santiago, Valparaíso y Antofagasta, contará con la participación del cineasta, fotógrafo, escritor, guionista, actor y artista canadiense Bruce LaBruce, reconocido por sus controversiales y subversivas películas que combinan porno gay, sadomasoquismo, personajes extremistas cargados de sátira y discursos políticos contra el racismo, el patriarcado, la homotransfobia y la heteronorma.

Con más de tres décadas de trayectoria, sus películas han sido exhibidas y premiadas en certámenes como Berlín, Sundance, Venecia, Locarno, Toronto, Rotterdam y Guadalajara, por nombrar algunos, poniendo en la palestra de la industria audiovisual el cine de temática LGBT+, cuestionando y poniendo en jaque los límites de la moral, las relaciones humanas y del cuerpo homoerótico idealizado presente en la cultura dominante.

“La participación de Bruce LaBruce como invitado especial de nuestra cuarta versión surge gracias a la colaboración de OutFest Perú y a la necesidad que contemplamos con el directorio de AMOR Festival de seguir visibilizando la diversidad a través de artistas activistas, dueños de un punto de vista que transgreda los márgenes de la sociedad, hablando de política, cultura, moralidad, racismo, patriarcado, entre otros. Y en este sentido, LaBruce lleva más de tres décadas explorando y exponiendo esa visión crítica y subversiva que no deja a nadie indiferente, y por lo mismo nos parece muy importante su presencia“, comenta Gabriela Sandoval, fundadora y Directora Ejecutiva del certamen.

LaBruce será homenajeado como ícono AMOR Festival en la inauguración del próximo martes 25 de junio, y también se realizará un Foco a algunos de los títulos más emblemáticos de su filmografía, tales como “No Skin Off My Ass” (1993), “Hustler White” (1996), “The Raspberry Reich” (2004) y “It is Not The Pornographer That Is Perverse” (2018).

Película de fantasía queer inaugura AMOR Festival

Por su parte, la película que dará inicio al 4to AMOR Festival será el más reciente largometraje del cineasta argentino Santiago Loza, “Breve historia del planeta verde”, exhibida en la sección Panorama del Festival de Berlín, donde se hizo acreedora de uno de los reconocimientos con más tradición del cine queer, el Teddy Award a Mejor Película y también el Teddy Reader’s Award, entregado por los lectores del sitio alemán queer.de. Su premier en Latinoamérica fue en la Competencia Argentina del BAFICI, donde obtuvo una Mención Especial del Jurado y el premio ACCA, que otorga la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Recientemente estrenada en cines trasandinos, la idea de esta historia de fantasía nació en el taller que el director realizó en la galería trans de la cárcel de Ezeiza junto a la escritora Selva Almada, y está centrada en tres jóvenes amigos, interpretados por Romina Escobar, Paula Grinszpan y Luis Sodá, quienes harán hasta lo imposible por devolver a un alienígena a su planeta y para ello se embarcan en un viaje lleno de aventuras por diversas localidades rurales.

“Tanto la película de Santiago Loza, como la selección de títulos de Bruce LaBruce que forman parte del Foco, proponen estilos y narrativas que se salen del formato, de lo políticamente correcto y de las normas, alineándose con temas actuales de la sociedad y permitiendo abrir nuevas conversaciones y pensamientos en torno a la diversidad sexual y de género en nuestro país”, señala Sebastián Inostroza, Fundador y Director Artístico de AMOR Festival.

Recordado por trabajos como “Extraño”, “Cuatro mujeres descalzas”, “Rosa Patria”, “La invención de la carne”, “La Paz” y “Malambo, el hombre bueno”, Santiago Loza visitó Chile en 2010 para exhibir “Los labios”, codirigido con Iván Fund, en la Competencia Internacional de SANFIC6. Y también en su labor como dramaturgo y director teatral, ha presentado algunas de sus más destacadas obras en el marco del Festival Santiago Off.

Las sedes de la cuarta versión de AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+ en Santiago son Cineteca Nacional de Chile, Matucana 100, Cine Arte Alameda, Centro Cultural GAM y Corporación Cultural de Recoleta, mientras que en Valparaíso en Insomnia Teatro Condell y en Antofagasta en Cine Retornable.

Las entradas tendrán un valor general de $2.000, y de $1.000 para estudiantes y tercera edad. Pronto estará disponible la venta de abonos por un valor de $8.000, lo que permitirá ver 5 películas de nuestra programación en Cineteca Nacional de Chile, Matucana 100 y Cine Arte Alameda.