“Obra Gruesa”: primer libro monográfico del arquitecto Smiljan Radić 

El libro escrito principalmente por el arquitecto, quien comparte sus pensamientos, inspiraciones, héroes, fragmentos de cuentos favoritos, planos y obras claves, permite una comprensión completa de su obra. A su vez, incluye un texto escrito por el Director de la Serpentine Gallery de Londres, Hans Ulrich Obrist y otro por el ex editor de la revista internacional de arquitectura 2G, Moisés Puente. “Este libro resume todos los temas que he abarcado a lo largo de mi trabajo, que se materializan en 24 proyectos de arquitectura. Ellos son la matriz para entender el resto de los proyectos que han sido excluidos. Son una especie de guía para leer a los ausentes. No aparecen los proyectos posteriores al 2015, porque creo que por fortuna mi trabajo está cambiando, en ese sentido este libro es pre-histórico, o por lo menos así lo espero”, cuenta el arquitecto.

Un referente de la arquitectura nacional

Fundación Antenna, que conecta a las personas con el arte, y Ediciones Puro Chile, que crea, produce y difunde libros que se convierten en objetos de arte, se unieron hace más de dos años con el fin de publicar Obra Gruesa. Arquitectura Ilustrada por Smiljan Radić. Hoy, con el apoyo de la Municipalidad de Lo Barnechea, la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y 8 donantes entre personas y empresas, se presenta públicamente para difundir ampliamente el legado y pensamiento del arquitecto en Chile y el extranjero. “Hacemos todos estos esfuerzos porque creemos que Smiljan es hoy por lejos uno de los referentes más importantes de la arquitectura nacional. Es muy reconocido y premiado a nivel internacional, pero aún tiene un alto desconocimiento en Chile. Este proyecto busca dar a conocer de una forma más amplia y profunda la trayectoria de este gran arquitecto”, cuenta Alfonso Díaz, uno de los fundadores de Antenna, junto a Elisa Ibañez y Constanza Güell.

"A través de Obra Gruesa, buscamos que la propuesta de Radić sea conocida más allá de los círculos especializados, que más personas de nuestro país y del mundo se acerquen a ella. Por esta razón nuestros esfuerzos fueron puestos en lograr una co edición con Hatje Cantz para la difusión y distribución internacional de libros y así estar disponible en los principales centros de consulta, bibliotecas y librerías del mundo", agrega Claudia Pertuzé, fundadora de Ediciones Puro Chile, quien trabajó de la mano del arquitecto para materializar este libro.

“Por primera vez un municipio se hace parte de un proyecto de gran envergadura y deja plasmada la trayectoria que ha tenido este arquitecto con reconocimiento nacional e internacional, a través de un libro. Nuestra misión es acercar no solo el arte, sino también la arquitectura a todos nuestros vecinos” explica el alcalde y presidente de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Cristóbal Lira.