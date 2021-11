Todos los candidatos rechazan proyecto minero Dominga, menos José Antonio Kast

En medio del debate de esta noche entre los candidatos presidenciales, organizador por Anatel, todos coincidieron explícitamente en su rechazo al proyecto minero Dominga, que se pretende instalar en la región de Coquimbo, excepto José Antonio Kast, que propuso eliminar el Consejo de Ministros responsable de analizar el proyecto.

La iniciativa, una iniciativa por US$2.300 millones de dólares, deberá ser analizada próximamente por el Consejo, ante lo cual los postulantes a La Moneda sólo debían responder con un "sí" o un "no" frente al proyecto.

"Yo no estoy de acuerdo con el proyecto Dominga. Dos puertos en un borde costero es una locura para la biodiversidad", expresó Sebastián Sichel, quien recordó que su programa incluye la creación de una Ley del Mar. "Ese proyecto no es sustentable", remató, al tiempo que insistió en la necesidad de usar la institucionalidad, "no usando llamados telefónicos", en alusión a lo sucedido en su momento con el presidente Sebastián Piñera y el proyecto Barrancones.

Provoste y petcoke

En la ocasión, la periodista Macarena Pizarro además le recordó a la ex ministra Yasna Provoste que en 1999 aprobó el uso de petcoke, una sustancia altamente contaminante derivada del petróleo, para una termoeléctrica en la localidad de Huasco, una zona de sacrificio en la región de Atacama.

El recordatorio llegó en medio del debate sobre medio ambiente, donde los aspirantes a La Moneda plantearon sus puntos de vista sobre temas como la descarbonización y el cambio climático.

"Cuando usted fue gobernadora de la provincia del Huasco, en 1999, tuvo que votar en la Corema )Comisión Regional de Medio Ambiente), y usted aprobó el uso de carbón mezclado con petcoke para Guacolda, que es hoy el complejo termoeléctrico más grande del país, el más contaminante. Huasco es zona de sacrificio. Hay estudios de la Universidad Católica que dicen que las personas tienen cuatro veces más riesgo de padecer cáncer y el doble de morir que el resto del país. Todo esto por la contaminación que hay allí. ¿Se arrepiente de haber dado luz verde al uso de petcoke en Huasco?", fue la pregunta de Pizarro.

Provoste respondió que las decisiones se llevaron adelante "con la información que teníamos en ese momento. En nuestro gobierno además se implementaron distintas termoeléctricas a partir de la crisis de energía".

Pizarro la interrumpió entonces y le señaló que la Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente) de la época recomendó rechazar el uso del petcoke y que el gerente general de Guacolda fue Jorge Rodríguez Grossi, el correligionario de Provoste, pero la DC insistió en que se usó con la información que se disponía y agregó que su programa contempla eliminar las termoeléctricas a carbón.

"Para nosotros el tema ambiental es una preocupación y no estamos disponibles para mantener zonas de sacrificio", insistió.

Clima desafiante

Gabriel Boric coincidió con la idea del cierre de las termoeléctricas, en vista que la crisis climática "es el mayor desafío que tenemos como humanidad hoy".

El ex dirigente estudiantil luego apunto a la recientemente terminada cumbre climática COP26 , "que ha fracasado en sus objetivos centrales, donde el objetivo de terminar con el carbón fue frenado por el lobby de China e India. Me parece tremendamente grave cuando nos estamos jugando el destino del planeta. Esperamos ser el primer gobierno ecológico en la historia del país (...) Vamos a cambiar la matriz energética, potenciar las energías renovables y generar un modelo económico distinto, ecológico y sustentable con el medio ambiente".

Sichel también compartió el objetivo de descarbonizar y apostar por las energías renovables. "El futuro de Chile debe ser verde", dijo, además de señalar la importancia de reciclar, también la industria textil.

Finalmente, Kast quedó en aprietos al ser confrontado con su programa, que relativiza el cambio climático y habla de "nuevas termoeléctricas". "¿Es textual'", preguntó a la periodista Pizarro, quien leyó entonces directamente fragmentos de su propuesta.

El candidato republicano señaló que "no vamos a inaugurar ninguna nueva termoeléctrica, no vamos a hacer ninguna", y declaró además que no duda del cambio climático. "Si algún punto del programa tiene un problema, lo podemos modificar", aseguró. "Mi programa dice en tres ocasiones que existe el cambio climático".