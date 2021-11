La Lista de la Cultura, la fuerza política transversal que pasó del estallido a las parlamentarias

Surgió al calor del estallido. En medio de la vorágine se organizó un cabildo cultural en el Centro Cultural Matucana 100, a fines de 2019, y un grupo de artistas y gestores pensó en un movimiento para poner sobre la mesa las propuestas del sector.

Tuvo su estreno en sociedad con la elección de los miembros de la Convención Constitucional, donde apoyaron a varios postulantes, de los cuales 11 salieron electos. Entre ellos se cuentan figuras como Benito Baranda, la diseñadora y feminista Giovanna Roa y la actriz Malucha Pinto.

Ahora afrontan su segundo prueba, con más de 70 candidatos en los comicios de consejeros regionales y parlamentarios de este domingo en todo Chile, entre los cuales están personajes como la actriz Ana María Gazmuri y la cineasta Elena Varela, pero también gestores como Melanie Bustos o Carla Allendes, en lo que se denomina Movimiento Fuerza Cultural.

Sus integrantes pertenecen a diversas corrientes y listas políticas, entre la izquierda y el centro político. El líder actual es Sebastián Milos, director de PortalDisc, una plataforma de descarga de discos digitales, y la Asociación Gremial de la Industria de la Música Independiente de Chile (ImiChile), y candidato a diputado en el distrito 10.

Lo acompañan otros gestores de distintas áreas. Por ejemplo, en su primera directiva, en enero de 2020, además estuvieron la representante editorial Angélica Cancino, la guionista Loreto Caro ("Pacto de fuga"), el productor Francisco Mena y el publicista Eduardo García.

"El principal objetivo es lograr fortalecer la representación del mundo de la cultura en las diversas instancias de participación. Es una forma de ofrecer un apoyo complementario a las candidaturas vinculadas a la cultura, que en general, y no es casualidad, cuentan con menos recursos económicos que otras candidaturas para realizar sus campañas", señala Milos.

"El apoyo que hemos dado desde Fuerza Cultural tanto en la elección anterior como en la actual ha sido muy valorado y agradecido por cada uno de los candidatos y candidatas de todo Chile, independientemente del resultado en la votación. Se han formado grupos de personas maravillosas que trascienden a la propia elección".

Elección legislativa

En la presente elección, la Lista de la Cultura reúne a más de 70 candidaturas de Arica a Punta Arenas, de todas las regiones y distritos, y de distintas listas electorales.

Hay candidatos y candidatas de Apruebo Dignidad, Dignidad Ahora, Partido Ecologista Verde, Chile Digno, Frente Amplio, Federación Regionalista y Nuevo Pacto Social.

"Todas las candidaturas están directamente vinculadas a la cultura, la educación, la música, el teatro, la danza, la literatura, a los pueblos originarios y cuyo sello en común es el compromiso de aportar desde la visión de la cultura a la construcción de mejores políticas públicas", señala Milos.

Cineasta en zona mapuche

La cineasta Varela, candidata en la Región de la Araucanía, se hizo conocida en 2008, cuando fue detenida, acusada de integrar un grupo subversivo, mientras filmaba un documental, "Newen mapuche" en la zona mapuche, estrenado dos años después. En 2011 demandó al Estado por su arresto.

"Elegí este distrito porque soy habitante de estas tierras, aquí he filmado gran parte de mis obras cinematográficas, he logrado formar dos Orquestas Sinfónicas Infantiles, he sido directora de Cultura en la comuna de Pucón, he desarrollado mi obra artística en Villarrica, es una zona que conozco muy bien", cuenta.

Ella promete legislar "a favor de los sectores populares y las comunidades mapuche afectadas por la industria del monocultivo agroforestal, la Industria acuícola y la especulación inmobiliaria en la zona", y promover "el cierre de toda industria extractivista que genera daño al ecosistema, que afecta los cursos de agua y a la regeneración de suelos".

Gazmuri en La Florida

En el caso de Gazmuri, es candidata del distrito 12, que incluye Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana y La Florida.

Ella llegó a esta última comuna con su familia "hace más de 45 años, y ya varias generaciones han crecido en esta bella comuna, con tantos urgentes desafíos, al igual que el resto de los territorios del distrito".

"Importantes proyectos culturales he encabezado en La Florida, como las versiones más grandes y multitudinarias del Festival La Florida es Teatro, o el proyecto educativo Teatro Joven de La Florida, en el que actores y directores teatrales profesionales trabajamos con jóvenes en riesgo social de seis establecimientos educacionales de la comuna, con emocionantes resultados. También en la comuna realizamos el primer cultivo legal de Cannabis Medicinal de Latinoamérica, proyecto pionero en Chile y la región", cuenta.

Gazmuri cree que Chile necesita una nueva institucionalidad que reconozca a los ciudadanos como sujetos culturales, portadores de saberes, con necesidades y capacidades creativas, con el poder de transformar el entorno para mejorarlo, con el derecho a producir y vivir el goce estético del arte.

"Ttenemos que avanzar hacia un Estado que reconozca la cultura como un derecho humano, y que su ejercicio democrático contribuya al buen vivir", señala.

Alcaldía constituyente

Otro ejemplo es Melanie Bustos, candidata a consejera regional en Santiago 2 (Santiago Centro, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia), quien también forma parte del movimiento desde sus inicios y ha tenido una participación activa en el proceso de alcaldía constituyente por Santiago, donde fue parte del logro de un proceso de primarias inéditas en la comuna, poniendo la participación y vinculación como ejes de la gestión.

También forma parte de la mesa de organizaciones culturales comunitarias (Mesa OCCRM ), donde trabajan de manera autogestionada en crear una política pública para el sector y también sigo la senda con esperanza para conseguir tener un Plan de Cultura para la capital del país.

"Junto a diversas organizaciones dimos vida en los Diálogos por la Cultura en Santiago y en un par de semanas haremos el primer encuentro comunal en torno a los compromisos adquiridos por el municipio, así me uno a la Lista de la Cultura, colaborando y cooperando a través de mi participación en varios caminos de lucha".

Asimismo, está Carla Allendes, profesora de matemática y candidata a diputada en Valparaíso.

"Mi participación en la Lista de la Cultura proviene del Movimiento Fuerza Cultural, del cual soy parte desde hace un poco más de un año", explica.

"Voy representando al Movimiento Fuerza Cultural en la región de Valparaíso, me interesa aportar a mejores políticas para el sector cultural y también fortalecer la representatividad de las personas que trabajan en este sector", con propuestas centradas en tres ejes: educación, cultura y bienestar animal.

Elección presidencial

Finalmente, Milos señala que no se han decantado por un candidato presidencial en concreto.

"En lo que si coincidimos plenamente, lo que se ha dado en forma natural, es que no queremos un nuevo gobierno de derecha para Chile", revela.

"En ese sentido, seguramente seguiremos trabajando en conjunto después del domingo, para apoyar al candidato de oposición que pase a segunda vuelta", concluye.