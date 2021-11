La nueva inquisición de la cultura en Chile

Festival Santiago a mil

Este Festival que por 30 años ha brindado a los chilenos lo mejor del arte en forma gratuita, co continua más en el Reinado de Las Condes porque la Corte por 7 votos contra 3 determino que “no comparten la ideologización de sus contenidos”. Así entonces se suma al oscurantismo de la cultura en esta asonada de la inquisición de la cultura en nuestro país.

La Corte determinó que los vecinos de su Reinado merecen algo superior a sus elevadas mentes y necesidades intelectuales. Proponen que los artistas ahora deberán concursar con sus propuestas vía casting, donde deberán demostrar ante esa Corte sus habilidades artísticas que ellos evaluarán. Así entonces los músicos podrán interpretar temas acordes a sus oídos, pero no vaya a ser cosa que quieran mostrar temas de Violeta Parra o versos de Pablo Neruda, porque lo más probable es que no le va a ir bien y no van a calificar a los fondos. Lo mismo ojo con las obras de teatro.