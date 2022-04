Exposición en Galería Barrios Bajos de Valdivia

Galería Barrios Bajos, Pérez Rosales 986, Valdivia.

Desde el 29 de abril hasta el 12 de mayo.



Abierto de lunes a viernes - 10:00 a 19:00 horas.

La Galería Barrios Bajos invita el próximo viernes 29 de abril a las 19:00 horas al lanzamiento del fanzine “¿Cómo vivir de ahora en adelante? Getting as close as possible to truth” (Acercarse todo lo posible a la verdad) en conjunto con la inauguración de una exhibición de obras.

El fanzine es una publicación independiente que compila el intercambio de cartas entre la artista visual Paz Ortúzar y 11 mujeres y disidencias con prácticas creativas de diversas nacionalidades (Chile, Polonia, Países Bajos, EEUU, Brasil, Grecia y Colombia) y que residen en diferentes partes del mundo.

Con un tono personal, la carta inicial plantea una serie de preguntas sobre cómo seguir viviendo y desde dónde situarse luego de los radicales cambios que han acontecido en los últimos años en Chile y el mundo entero: ¿Cuáles son esas alteridades? ¿Dónde están? ¿Debemos inventarlas? ¿Hay un eje? ¿Fantaseas con el futuro? ¿Hay un afuera?

Las respuestas son diversas y capturan un intercambio amistoso y honesto, dejando entrever distintas reflexiones y sentires íntimos sobre la experiencia del encierro; los ecos que dejó el estallido social en Chile y la posibilidad de buscar alternativas de vida distintas. Las cartas incluyen poemas, imágenes y emails.

En un trabajo en conjunto de más de un año, esta microedición de 50 publicaciones fue publicada por Hambre Hambre Hambre, editorial independiente compuesta por Daniela Sepúlveda y Camila González.

Con el objetivo de expandir las voces de las personas participantes, el lanzamiento de este fanzine es acompañado por una exposición de sus obras. Las obras incluyen videos, esculturas y textiles que serán exhibidas en la sala de exposiciones de la galería.

Artistas: Paz Ortúzar / Agata Jastrząbek Filarowska / Anna Housiada / Anne Marie Sampaio / Fabiola Burgos / Laura Bernstein / Lucy Cordes Engelman / Lydia Rosenberg / Manuela Flores / Margarita Sánchez Urdaneta / Maricruz Alarcón / Risk Hazekamp.

Proyecto desarrollado por Paz Ortúzar

Edición proyectada por Hambre Hambre Hambre - Daniela Sepúlveda y Camila González.

Gestión lanzamiento y exposición por Manuela Flores y Galería Barrios Bajos