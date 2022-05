Carla Guelfenbein aborda la pasión en su más reciente libro, «La naturaleza del deseo»

Tras el éxito de La estación de las mujeres, publicada en 2019, la escritora chilena Carla Guelfenbein (Santiago, 1959) publica bajo el sello Alfaguara su nueva novela La naturaleza del deseo, una historia de amor -alejada de los cuentos de hadas y las novelas rosa- que reivindica la pasión sin moderaciones, transgresora y heroica.

S es una escritora que vive en Londres. Ha perdido a un hijo y con él todo lo que la ataba a la vida, incluido su matrimonio. F es abogado y lleva junto a su mujer un pasar tranquilo en Santiago de Chile. S y F se conocen en Londres y a partir de entonces comienzan a reunirse clandestinamente en remotas ciudades, al tiempo que mantienen una obsesiva comunicación a la distancia.

Junto a F, ella recobra el impulso erótico y las ganas de sentir, de amar, de asomarse al mundo. Sin embargo, los kilómetros que los separan y el desconocimiento que cada uno tiene de la verdadera vida del otro llevarán a S a enfrentarse a circunstancias que ni en sus sueños ni en sus pesadillas hubiera podido imaginar.

"No hay delirio más voraz que el deseo. Se alimenta de lo que sabe y no sabe, crece mejor en las sombras, en los santuarios prohibidos, en las distancias insalvables", escribe la autora.

Mostrando la sexualidad de los amantes de manera explícita y audaz, Carla Guelfenbein recorre las zonas del cuerpo y la mente donde los deseos nacen y se expanden hasta dominarlo todo. Una novela que nos revela el poder enceguecedor de las ilusiones y de las historias que nos inventamos para poder seguir viviendo.

Con una mirada aguda sobre la naturaleza humana, la historia de F y S nos lleva a preguntarnos cuánto podemos llegar a conocer al otro sin equivocarnos.

“Esta novela es tal vez la más difícil y sin duda la más arrojada que he escrito. Tardé cinco años en terminarla. Quería crear una historia que me permitiera explorar el amor pasional, vislumbrar qué lo enardece, qué lo mata, cuáles son sus límites. Y si los tiene. Muchas veces sentí temor y pudor ante los lugares a los que los protagonistas me llevaron. Era como lanzarme desde las alturas, y a medio camino darme cuenta de que no tenía fondo, y de que ya no había vuelta atrás”, explica Guelfenbein.

La naturaleza del deseo ya está disponible en las librerías del país y será presentada el próximo miércoles 25 de mayo a las 19:00 horas en una conversación entre la autora, Carla Guelfenbein, y el escritor Pablo Simonetti.







La cita, con entrada liberada, será en el auditorio de la Fundación Cultural de Providencia, Av. Nueva Providencia 1995.

Guelfenbein nació en Santiago de Chile. Estudió Biología con especialización en genética de población en la Universidad de Essex, Inglaterra, y más tarde, Diseño en el St. Martin's School of Art. De vuelta en Chile trabajó en BBDO y también fue directora de arte y editora de moda de la revista Elle. Es autora de las novelas El revés del alma (2003), La mujer de mi vida (2006), El resto es silencio (2014), Nadar desnudas (Alfaguara, 2013), Contigo en la distancia (Premio Alfaguara de novela 2015), Llévame al cielo (Nube de Tinta, 2018), La estación de las mujeres (2019), No huiré de la lluvia (Columbia University 2021).