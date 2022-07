Bestseller nueva Constitución destrona libro del abogado Axel Kaiser como el libro de no ficción más vendido

La propuesta de nueva Constitución es un hit que ha superado todas las expectativas. El 5 de julio, la editorial LOM sacó a la venta los primeros mil ejemplares, que se agotaron en unas tres horas. Con una nueva edición pasó lo mismo, con una enorme cola que se armó fuera de la editorial. Lleva nueve reimpresiones y 70 mil ejemplares vendidos. Incluso es el texto más descargado en la Biblioteca Pública Digital.

El éxito se ve reflejado en el ranking de libros del diario El Mercurio. Allí el texto de la Convención Constitucional, entregado el 4 de julio al presidente Gabriel Boric y a la opinión pública, encabeza el listado y ha desplazado del primer lugar al texto "El economista callejero" (Ediciones El Mercurio), del abogado Axel Kaiser.

Sin embargo, Kaiser, un connotado activista del Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, se ha negado a reconocer el hecho.

En su red social Twitter, manifestó que "supongo q como la propuesta de nueva constitución no es estrictamente un libro (y si lo fuera estaría en la sección ficción) El economista callejero sigue siendo el libro más vendido en Chile en no ficción".

"El economista callejero" llevaba varias semanas en el primer lugar. Kaiser, que en la Universidad de Heidelberg escribió una tesis doctoral titulada "Los fundamentos filosóficos estadounidenses de la Revolución del libre mercado chilena", pretende con su libro, en sus palabras, que la gente “no se deje engañar por discursos populistas, demagógicos y por ideologías que plantean promesas de mundos mejores que son imposibles de cumplir”.







El éxito de la propuesta de la nueva Constitución ha sido destacada no sólo en Chile, sino también por medios extranjeros, como España ("'Best seller' en Chile: el texto constitucional que será sometido es récord de ventas", El País) y Argentina ("El borrador de la nueva Constitución, el gran “best-seller” en los quioscos de Chile", Infobae), así como en agencias tales como Xinhua ("Proyecto de nueva Constitución de Chile, el inusitado "best seller" que se plebiscitará", Xinhua") y Reuters ("A divisive bestseller: copies of Chile's new constitution hit the streets").