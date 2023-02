«All Quiet on the Western Front» gana el Bafta a mejor película

La cinta bélica "All Quiet on the Western Front" se alzó este domingo con el Bafta a mejor película, el galardón más preciado de la noche, en los premios de la academia británica celebrados en la capital inglesa.

El film, basado en la novela de Erich Maria Remarque, cuenta la verdadera crueldad de la guerra desde los ojos de sus soldados. La película alemana se llevó siete Baftas este domingo, más que ninguna otra película en la 76ª edición de los premios.

Malte Grunert, productor de la obra, recogió el premio de manos de la actriz Catherine Zeta-Jones y agradeció a Netflix haber apoyado la obra, además de enviar un mensaje en contra de la guerra.

"Hemos sido bendecidos con muchas nominaciones y premios y por ello quiero agradecerle a todo el mundo que apostó por nosotros", dijo Malter, que estuvo acompañado en el estrado por el director del film, Edward Berger, además de algunos de los protagonistas de la cinta.

"Esta película habla de un hombre, envenenado por la propaganda de la ultraderecha y que se ve atraído por la guerra, que va a la guerra creyendo que es una aventura. Y la guerra es de todo menos una aventura", afirmó.

"All Quiet on the Western Front" ha sido la película de habla no inglesa más nominada en la historia de los Bafta y opta a nueve premios, incluido el de mejor película en la próxima gala de los Oscar, que se celebra el 12 de marzo.

Triunfo de Guillermo del Toro

En tanto, la reimaginación de "Pinocchio", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se hizo con el Bafta a mejor película animada este domingo en los premios de la academia del cine británico.

La reinterpretación del personaje creado en el Siglo XIX por Carlo Collodi, con una nueva historia presentada en el periodo de entreguerras, repite el éxito que ya logró en los Globos de Oro, donde se hizo también con el premio a mejor película animada, y toma carrerilla para los Oscar, donde está nominada en la misma categoría.

La cinta de Del Toro opta también a mejor diseño de producción y a mejor banda sonora en la gala que se celebra este domingo en la capital británica.

Del Toro, que ya ganó dos Bafta con "The Shape of Water" y otro por "Pan's Labyrinth", dio las gracias a Netflix por confiar en la historia de Pinocho durante la Italia de Benito Mussolini.

"Y me gustaría agregar que le agradezco mucho a los Bafta permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación", dijo el director mexicano en su discurso de agradecimiento.

Lista de ganadores:

- Mejor película: "All Quiet on the Western Front".

- Mejor director: Edward Berger ("All Quiet on the Western Front").

- Mejor actor: Austin Butler ("Elvis").

- Mejor actriz: Cate Blanchett ("Tár")

- Mejor actriz secundaria: Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin").

- Mejor actor secundario: Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin").

- Mejor película de habla no inglesa: "All Quiet on the Western Front"

- Mejor guion original: "The Banshees of Inisherin".

- Mejor guion adaptado: "All Quiet on the Western Front".

- Mejor película animada: "Pinocchio".

- Mejor documental: "Navalny".

- Mejor casting: "Elvis".

- Mejor fotografía: "All Quiet on the Western Front".

- Mejor diseño de vestuario: "Elvis".

- Mejor edición: "Everything Everywhere All At Once".

- Mejor maquillaje: "Elvis".

- Mejor banda sonora: "All Quiet on the Western Front".

- Mejor diseño de producción: "Babylon".

- Mejor sonido: "All Quiet on the Western Front".

- Mejores efectos especiales: "Avatar: "The Way of Water".

- Mejor película inglesa: "The Banshees of Inisherin"

- Mejor debut de un director, escritor o productor británico: "Aftersun".

- Mejor corto británico de animación: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse".

- Mejor corto británico: "An Irish Goodbye".

- Bafta honorífico: Sandy Powell.

- Mejor actor/actriz emergente: Emma Mackey.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ