Escritor Alberto Fuguet, autor juvenil icónico de los 90, cumple 60 años

El escritor Alberto Fuguet, estrella literaria juvenil de los años 90, cumplió 60 años este martes.

El autor celebrará el evento a las 18:00 horas en la librería Qué Leo (Merced 76) con una firma de libros. Además habrá torta, espumante y sorteo de libros, según prometen los organizadores.

“Los 60 me pillan bien. Algo desordenado, no con todo lo logístico ordenado, pero sí ultra activo y atento a no perder el tiempo ni energía. Plagado y hasta acosado de ideas, tramas y personajes. Ya sé que lo que quiero es crear. Da lo mismo el precio, da lo mismo si eso implica quebrar o aislarse o perder”, señaló al diario La Tercera.

“Como soy escritor, veo este hito en términos narrativos. Como el inicio del tercer acto. Los dos primeros lograron lo suyo. He aprendido y tropezado, me he perdido y gastado el tiempo, he apostado mal, no he sacado la voz. Le di poder a mis críticos, hice películas raras, libros acotados, dejé un poco la narración para experimentar. Pero este tercer acto lo manejo yo. Hay dos tipos de creadores: los que comienzan a caer y los que comienzan de nuevo. Espero ser de los segundos. Yo creo que todo está partiendo. Veamos. Y si no, al menos intentar sacar un par de libros más”, añadió.

Trayectoria

Fuguet, nacido en Santiago de Chile, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en California. Estudió Periodismo en la Universidad de Chile.

En 1990 publicó el libro de cuentos "Sobredosis", con el cual el año siguiente ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago con apenas 28 años.

Sin embargo, el éxito llegó dos años después con "Mala onda", centrada en un joven de clase alta en el Chile de la dictadura. Seguirían otras novelas como "Por favor rebobinar", "Tinta roja", donde ficcional su experiencia como reportero policial del diario Las Últimas Noticias y "No ficción", centrada en el mundo homosexual. En tanto, "Despachos del fin del mundo" es un libro de no ficción que relata su vivencia del estallido social de octubre de 2019.

Integró los talleres literarios de José Donoso y Antonio Skármeta. En los años 90 además lideró esta instancia en el suplemento juvenil "Zona de Contacto", junto al escritor Sergio Gómez.

En 2005 logró cumplir su sueño de ser cineasta, al dirigir la película "Se arrienda", protagonizada por el actor y luego ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke. En 2011 ganó el premio al mejor largometraje nacional en el Festival Internacional de Cine de Valdivia con "Música campesina". Otras cintas son "Velódromo" e "Invierno".

