Taylor Swift anuncia fechas en Latinoamérica pero no incluye a Chile

La reconocida cantante estadounidense confirmó su primera visita a América Latina, sin embargo, solo estará en Argentina, México y Brasil.

La cantante estadounidense, Taylor Swift anunció oficialmente las fechas de su debut en Latinoamérica. Sin embargo, solo visitará tres países y Chile no está incluido.

A través de redes publicó las fechas de conciertos de su The Eras Tour con el que visitará en México, Brasil y Argentina.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023