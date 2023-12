Actriz Irina Gallardo y su filme en la RDA: “Fue una experiencia muy bonita, inolvidable”

Uno de los hitos de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado en 2023 fue un ciclo de cine del Goethe Institut Chile, realizado en septiembre.

Allí se exhibieron diversas películas realizadas en la ex República Democrática Alemana (RDA) por el estudio cinematográfico DEFA y vinculadas con el exilio chileno en dicho país.

Varios miles de compatriotas fueron acogidos en la ex RDA, entre ellas destacadas figuras como la ex presidenta Michelle Bachelet (cuyo hijo Sebastián nació en dicho país), ex ministros como Clodomiro Almeyda y Enrique Correa, así como el ex líder del Partido Socialista Carlos Altamirano.

Incluso Sonia, la hija del ex líder de la RDA, Erich Honecker, se casó con un chileno, Roberto Yáñez, y fueron padres de dos hijos.

Infancia y exilio

Una de las cintas exhibidas fue “Isabel en la escalera”, de Hannelore Unterberg (RDA, 1983). La película tematiza la infancia en el exilio de la RDA, fue exhibida en septiembre y además se realizó un conversatorio. Fue filmada con actrices y actores chilenos, además de los locales.

La cinta cuenta la historia de Rosita Perez (Teresa Polle) y su hija Isabel (Irina Gallardo), de doce años, que viven hace seis años en la RDA. Sus vecinos Margot (Jenny Gröllmann) y Dieter Kunze (Jaecki Schwarz) apadrinaron a la niña, pero pese a que tiene trabajo y amigos, Rosita se siente sola y deprimida.

Isabel a menudo se sienta en la escalera, temiendo que llegue el cartero con noticias de la muerte de su padre en Chile, ya que ella quiere evitarle ese dolor a su madre. Philipp (Mario Kruger), el hijo de los Kunze, es su amigo y se da cuenta de la situación. Cuando efectivamente sucede la muerte del padre y Rosita se desmorona, Isabel es acogida con cariño por Philipp y sus padres.

40 años después

Cuarenta años después de la filmación, El Mostrador conversó con la actriz Irina Gallardo, que interpretó a la niña Isabel en dicha película. La propia Irina vivió el exilio de niña en la ex RDA junto a su padre, el reconocido intérprete Fernando Gallardo, en los años 80.

“Llegamos a la RDA en 1981, como los últimos que se fueron de Chile y vivimos en primera instancia en Jena y después nos fuimos a Potsdam”, una ciudad cerca de Berlín.

Allí su padre empezó a trabajar en el famoso estudio de la DEFA en Babelsberg, donde hacía teatro para estudiantes.

Irina cuenta que llegó a protagonizar la cinta “por descarte”, ya que todas las niñas chilenas mayores no quisieron y su padre la convenció de asumir el papel.

“Me dijo que era una experiencia inolvidable, única. Igual a mí me gustaba la actuación”, y de hecho había aparecido en el documental “Cachencho” del cineasta Carlos Puccio, un perfil sobre su padre.

La película se filmó entre Potsdam y Berlín, incluidos los lagos circundantes de la capital alemana, y participaron numerosos miembros de la colonia chilena, incluido el propio Fernando Gallardo.

“Aparecen un montón de chilenos de Berlín y de Potsdam. No recuerdo sus nombres, yo quedé con ese tic de no recordar los nombres, para toda la vida. El papá, la Sigrid, que es gran bailarina y fue colega de mi mamá, un arquitecto, el que bailó conmigo en la (escena de la) cueca, cuando llega mi padre, o sea, mi papá de verdad, el que trae las cartas de Chile”.

Documento histórico

Fue la primera película profesional para Irina Gallardo.

“Fue maravilloso, bastante cansador, demandante, fue un verano, todo el verano se grabó”, rememora.

“Hablar en alemán, trabajar con chilenos, trabajar con mi papá y mi hermano, también fue una experiencia muy bonita, inolvidable. Creo que fue la única película donde trabajamos los tres juntos, así que tengo un gran recuerdo, tengo muchos lindos recuerdos”, cuenta.

Para ella la cinta además es un documento histórico, que sirve para “mostrar las experiencias de cómo vivimos los chilenos en otros lugares y que tampoco era fácil”, comenta la artista, que actualmente vive en Valparaíso.

De hecho, muy poco después ella misma abandonó el país.

“Mi mamá no soportó mucho así que al año, fines del 84 nos logramos volver con mi madre”, recuerda.

Por eso Irina tampoco estuvo en el estreno a la cinta. Recién en 2012 tuvo la oportunidad de verla al ir a Alemania a un festival de cine infantil.

“Esta fue la primera película que se mostró y me llevaron y tuve una gira por Alemania”, relata, ocasión en que también pudo reencontrarse con la directora de la cinta. En cambio su compañero de escuela en la cinta, Mario Kruger, no estuvo.

“Él ahora es carpintero y no quiso participar. Él se salió, no siguió siendo artista de la actuación, sino de la carpintería”.

Finalmente, Irina asegura que tiene los “los mejores recuerdos de la RDA, de ser una infancia súper entretenida”.

“Teníamos natación, nos íbamos de vacaciones, dejábamos quince días a los papás tranquilos y nos llevaban a unos campings muy entretenidos. La cultura era bacán, nos íbamos a los conciertos, a los parques, y de música clásica, ópera, toda la cosa muy entretenida. Así que tengo muy lindos recuerdos de la RDA”, concluye.

FICHA TÉCNICA

Título original: Isabel auf der Treppe

Año: 1983

Duración: 69 min

País: Alemania

Dirección: Hannelore Unterberg

Guion: Waltraud Lewin, Anne Pfeuffer, Hannelore Unterberg

Reparto: Irina Gallardo, Francisco Medina, Teresa Polle, Jenny Gröllmann, Jaecki Schwarz, Mario Krüger, Benjamin Mihan, Sandra Lill, Horst Hiemer, Ruth Kommerell, Miriam Lewin, Eva Schafer, Ilse Bastubbe, Ilse Voigt, Barbara Dittus, Fernando Gallardo

Música: Julio Alegría, Karl-Ernst Sasse

Fotografía: Eberhard Geick

Compañías: Deutsche Film (DEFA)