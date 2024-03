Patente de Cabaret: la anacrónica reglamentación contra la que se lanzó Sergio Lagos

Los músicos no pueden tocar en cualquier lugar. Si tocan en un bar, cae una multa por no tener patente de Cabaret. Si alguien se le ocurre bailar al ritmo de esa música, cae una multa por no tener patente de discotheque. Esta la discusión que levantó Sergio Lagos en Lollapalooza.

Los músicos no pueden tocar en cualquier lugar. La ley establece que los establecimientos con patentes de alcoholes que deseen incluir música en vivo deben contar con una Patente de Cabaret. No obstante conseguir una no es fácil, esta situación quedó expuesta por el presentador Sergio Lagos, luego de una entrevista en Lollapalooza. En diálogo con Radio ADN, Sergio Lagos, cuestionó la reglamentación actual:“¿Tú sabes que en Chile si tienes un restaurante no puedes poner a un músico tocando la guitarra, el piano o un acordeón?, porque debes tener la patente de cabaret. Que no se dan hace cincuenta años”, señaló. “Tienes que esperar a que se muera alguien, tener demasiada plata, vender tus órganos para poder tener esa patente”, criticó Lagos. “Y cuando tienes la patente, contratas a un pianista que está tocando un foxtrot y si la pareja que está allá al fondo se levantó porque le gustó, y tampoco puede bailar. Porque no tienen patente de discotheque”, siguió. “Es como si nuestra institucionalidad, nuestra reglamentación jurídica atentara contra la música, la reunión, el oficio y sobre todo atenta contra la alegría”, aseveró. Las declaraciones reabrieron el debate sobre la regulación actual y el desarrollo de la labor de los músicos en Chile. La discusión no es nueva, e incluso se ha discutido en el Congreso desde 2011. El director General de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), Juan Antonio Durán, señaló a El Mostrador que “el término ‘patente de cabaret’ responde a una norma que efectivamente fue preponderante hasta hace algunos años, y que derivaba en muchas restricciones para el desarrollo de ciertas actividades, entre ellas la música en vivo”. Espectáculos artísticos en vivo La Ley 19.925 sobre Expendio y consumo de bebidas alcohólicas establece que las patentes de cabaret y/o peñas folclóricas permitirán la realización de espectáculos artísticos. La administradora del Bar Chueca, Constanza Cortés señala que en diciembre del año pasado inspectores municipales llegaron al establecimiento y pusieron una multa debido a que había una persona tocando música en el local ubicado en la comuna de Providencia. “Nos sacaron un parte porque supuestamente los vecinos habían alegado por la música, pero el volumen estaba igual a que cuando ponemos la música de ambiente. Por patente no podemos tener shows en vivo, ni dj, ni nada que involucre música en vivo”, expresó la administradora y luego aseguró que el monto de la multa fue de aproximadamente 700 mil pesos. “No hemos podido sacar patente de cabaret porque no existen, no las dan y las personas que las venden las venden demasiado caras y solo con esas patentes se pueden hacer show en vivo y ese tipo de actividades”, explica. Cortés además señaló que los inspectores municipales les indicaron que no podían tener a alguien “tocando música ya sea dj, guitarra o lo que fuese y que tampoco podía haber gente bailando en el lugar, solo se podía usar como un restaurant o como un bar”. En ese sentido, la administradora del local sostiene que “han ido varias personas a preguntarnos si pueden tocar en el bar”, en ese sentido, afirma que las restricciones si afecta al campo laboral de músico dado que “nosotros le pagamos a la gente para que haga su show y si no se puede hacer los músicos dejan de ganar plata porque si los locales que tiene patente de restaurant pudieran hacer show habría más trabajo para todos”. En ese sentido, el director de la SCD mencionó que “a partir del año 2012 se impulsaron cambios [en la ley], con la intención de contar con música en vivo en un mayor número de establecimientos, sin embargo, las buenas intenciones no se vieron cristalizadas en la nueva normativa, principalmente por el valor de la nueva patente, sus limitaciones y la tramitación para obtenerla. Esto se evidencia en que durante los 11 años de vigencia de esta norma, prácticamente no se concedió esta patente, y muy pocas ordenanzas municipales la incorporaron”. Tras su tramitación en la Cámara de Diputados, la Ley 20.591 modificó la normativa de expendio y consumo de bebidas alcohólicas con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo en diversos establecimientos diurnos y nocturnos. Por todo esto, y en el marco de la crisis que la pandemia generó en el mundo de la música, se impulsó una nueva modificación en 2023, para facilitar el otorgamiento de la patente para Salones de Música en Vivo, y así contar con música en más recintos que ya contaban con otra clase de patentes, entre ellas las de restaurantes y bares. La modificación corrigió requisitos y formalidades, e incluyó además la posibilidad de que los hoteles pudieran incorporar la música en vivo sin necesidad de una nueva patente, algo que antes ocurría únicamente con recintos como cabarés, peñas folclóricas, salones de baile y discotecas. “En el marco de la crisis que la pandemia generó en el mundo de la música, se impulsó una nueva modificación en 2023, para facilitar el otorgamiento de la patente para Salones de Música en Vivo, y así contar con música en más recintos que ya contaban con otra clase de patentes, entre ellas las de restaurantes y bares. La modificación corrigió requisitos y formalidades, e incluyó además la posibilidad de que los hoteles pudieran incorporar la música en vivo sin necesidad de una nueva patente, algo que antes ocurría únicamente con recintos como cabarés, peñas folclóricas, salones de baile y discotecas", agregó el director de la SCD. No obstante, Durán indicó que como SCD valoran la modificación pero estima que "el problema es más de fondo". "No tiene ningún sentido seguir manteniendo condicionada la posibilidad de que en un local haya música en vivo, a disposiciones de la Ley de Alcoholes, así como las formalidades y burocracia que establece cada municipio. De hecho, al cabo de un año de la dictación de esta ley, son muy pocas las ordenanzas municipales que han adecuado sus procedimientos", sostuvo. También, expresó que desde la SCD creen que "esta discusión no está cerrada". "Debemos seguir avanzando en pro de lograr el objetivo que no sólo nuestros músicos persiguen, sino cualquiera que tenga el desarrollo cultural entre sus preocupaciones: Que más personas puedan vincularse con la música en vivo y que más artistas puedan acceder a espacios para mostrar sus talentos, y así aspirar a vivir de su arte", concluyó.