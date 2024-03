Concierto sinfónico homenaje a Budokan

Teatro Teletón, Mario Kreutzberger 1531, Santiago.

Sábado 27 de julio – 19:00 horas.

Entradas en Eventrid AQUÍ.

En 2008 se realizó en Japón un impresionante concierto que los amantes del Studio Ghibli todavía recuerdan. Se trató de un espectáculo musical del compositor Joe Hisaishi efectuado en el mítico estadio Budokan, y con una gran orquesta que interpretó los temas de las legendarias películas del animador japonés Hayao Miyazaki, padre de clásicos como Totoro, Chihiro, Ponyo y Mononoke.

Ese espectáculo de culto es el que replicará con la misma calidad, la banda-ensamble Kokorone quien realizará el concierto ‘Homenaje a Budokan’.

“Será un espéculo nunca antes visto en Santiago de Chile y Latinoamérica. En el que interpretaremos toda la música que se hizo en el famoso concierto del 25 aniversario Studio Ghibli año 2008 que celebró junto a su mayor compositor y director de las bandas sonoras Joe Hisaishi”, cuenta Valeria Severino.

A diferencia de otras agrupaciones que han intentado revivir el mítico concierto Kokorone no acortará nada y realizará toda la música instrumental y cantada, con una orquesta de 56 músicos profesionales de alto nivel, un coro de 40 cantantes líricos y grandes solistas de excelente nivel artístico, todos dirigidos por Christian Lorca, actual director titular de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y director asistente en la temporada del Teatro municipal de Santiago – Ópera Nacional 2023 – 2024.

“Creemos que el nivel musical-profesional es demasiado importante a la hora de ofrecer un espectáculo de esta envergadura, y sobre todo a un público como lo es el de Studio Ghibli y más todavía cuando se trata de este homenaje. Saber que los músicos que trabajan junto a nosotros se desarrollan en los teatros más importantes de Chile nos da una tremenda seguridad en el trabajo que estamos realizando”, comparte Severino.

Para el concierto de agosto, la banda agregará canciones del repertorio Ghibli que ni siquiera se interpretaron en el show de Budokan, para dar así un toque de sorpresa y alegría a los fans que disfrutan tanto con esta música. “Incluiremos temas de la última película de Miyazaki, ‘El Niño y la Garza’ recientemente premiada con el Oscar a mejor película de animación. También habrá una gran puesta en escena con imágenes en animación en relación a cada película, una potente puesta de luces y la narración y locución de nuestra destacada sensei y profesora de idioma japonés y literatura japonesa Marcel Chandia”, dice Severino.

Programa:

La música corresponde a diez películas, dos horas aproximadamente.

1-Nausicaa del Valle del Viento

2-Castillo en el Cielo

3-Kiki: Entregas a Domicilio

4-Princesa Mononoke

5-Porco Rosso

6-El viaje de Chihiro

7-Ponyo en el Acantilado

8-El Castillo Ambulante

9-Mi Vecino Totoro

10-El Niño y la Garza

SOBRE EL DIRECTOR DE ORQUESTA

Christian Lorca es actual director titular de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y director asistente en la temporada del Teatro Municipal de Santiago – Ópera Nacional 2023 – 2024.

Ha trabajado con diversos maestros tales como Roberto Rizzi Brignoli, Rodolfo Fischer, Maximiano Valdes, Eduardo Browne, Francisco Rettig, Pedro Pablo Prudencio y Paolo Bortolameolli.

Finalizó sus estudios de dirección de la mano de Nicolás Rauss en la Universidad de Chile.

Ha tomado diversas clases magistrales con reconocidos directores como Nicolás Pasquet, Ennio Nicotra, Andrew Constantine, Leonid Grin, Rodolfo Fischer, Eduardo Browne, Lior Shambadal y Alejandro Posada.

Durante su trayectoria artística ha desarrollado diversos programas con orquestas de la región como Orquesta Sinfónica de Nacional de Chile, Orquesta Filarmónica de Santiago, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, Orquesta Sinfónica de Salta, Orquesta Sinfónica de Antofagasta, Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, Orquesta Filarmónica de Temuco, Orquesta de Cámara de Valdivia, Orquesta de Cámara de Santiago, Orquesta de la mitad del Mundo – Ecuador, Orquesta de Cámara de Valdivia y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

Ha desarrollado una carrera como profesor de dirección de orquesta de la mano de la Fundación de Orquesta Juveniles e infantiles de Chile, el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile y diversos cursos de dirección junto a Rodolfo Fischer en la Universidad de la Serena y Valdivia.

CONCIERTO BUDOKAN REFERENCIA:

– El concierto originalmente se realizaría 4 y 5 de agosto de 2008, por la gran demanda se agregó posteriormente una fecha extra el 06.

– Nippon Budokan tiene una capacidad de 14.000 asientos.

– El concierto conmemoró el lanzamiento de Ponyo y los 25 años de colaboración entre Joe Hisaishi y Miyazaki Hayao.

– Joe Hisaishi hizo los arreglos, tocó el piano y dirigió en el concierto a 200 músicos de la New Japan Philharmonic World Dream Orchesta, 6 cantantes, 800 voces combinando los coros del Ippan Koubo, Ritsuyuukai y Little Singers of Tokyo, y, además, una banda de marcha de 160 integrantes. Sumó casi 1.200 artistas en escena.

– Nippon Budokan significa “Estadio de Artes Marciales de Japón”. Es un estadio cubierto ubicado en Chiyoda-ku, Tokio. Fue construido originalmente para la inauguración de la competencia de judo en los Juegos Olímpicos de 1964.

– Si bien el propósito principal del Budokan es servir de sede para competencias deportivas y de artes marciales, ha ganado fama como una de las locaciones más destacadas a nivel mundial para presentaciones musicales.

La primera banda que tocó en el Budokan fueron The Beatles en 1966.