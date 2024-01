Astrónomos hallan 23 grumos de nubes moleculares, sitio donde se forman las estrellas

El equipo internacional de investigadores descubrió 23 concentraciones o grumos de nubes moleculares muy pequeñas y densas, que son los sitios donde se forman las estrellas. Esto en una zona muy alejada de la galaxia M83, un sitio donde ya no se ven estrellas y donde no se esperaba encontrarlas.

“Los astrónomos estamos ansiosos por conocer cuál es el proceso para formar estrellas. Es todavía una interrogante a entender el: cómo, dónde y cuándo nacen nuevas estrellas en el universo. Este descubrimiento nos permite avanzar en este proceso ya que sin estrellas no hay luz y por lo tanto no hay evolución en el universo”, indica Mónica Rubio, quien es además Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021.

Para realizar este hallazgo se utilizó el radiotelescopio milimétrico ALMA (Atacama Large Milimetrical Array), que se encuentra en el norte de Chile en el desierto de Atacama, el cual apuntó al borde de la galaxia M83, donde hay gas formado por átomos de hidrógeno, el que no es capaz de formar estrellas. Pero ahora se detectó la emisión de la molécula de monóxido de carbono.

“Estas emisiones son distintas a la que habitualmente hemos encontrado en las nubes moleculares, ya que una gran cantidad, un gran volumen del envoltorio de ella es invisible y resulta que ahora pudimos detectar el corazón de dichas nubes pequeñitas. En general, para formar las estrellas necesitamos que las zonas sean densas y oscuras y frías”, indica Rubio, agregando que “mi contribución a este trabajo fue aportar mi experiencia sobre las propiedades de estas nubes emplazadas en pequeñas galaxias con pocos ingredientes para formar moléculas, galaxias enanas de baja metalicidad”.

La búsqueda continúa

Ahora el equipo pretende seguir con una investigación más a fondo de estas nuevas regiones y determinar sus propiedades, utilizando el radio observatorio ALMA.

Esta investigación fue la continuación de un trabajo comenzado por Celia Verdugo, estudiante de la Dra Rubio que posteriormente hizo su doctorado en Francia, bajo la guía de la profesora François Combe. La investigación fue ampliada por el profesor Jim Coda de la Universidad Stony Brooks en Nueva York, quien lideró la investigación; junto a Amanda M. Lee de la Universidad de Massachusetts Amherst, David Thilker de la Universidad Johns Hopkins, Françoise Combes del Observatoire de Paris, Samuel Boissier del Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, además de Rubio y otros investigadores.

El descubrimiento inicial fue publicado en el Astrophysical Journal bajo el título: “First Detection of the Molecular Cloud Population in the Extended Ultraviolet Disk of M83”, representando un avance significativo en la comprensión de cómo, cuándo y dónde nacen nuevas estrellas en el vasto universo.