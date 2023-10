Llegó Halloween, pero no para cultura

Presentado por:

¡Hola! Comenzó el fin de semana largo y también se viene Halloween, con un día además feriado a mitad de la próxima semana. Será toda una fiesta para los más pequeños.

Quienes no están de fiesta son los trabajadores de la cultura. No solo por los problemas entre el ministerio y sus funcionarios, que incluso derivaron en una toma pacífica, sino porque ahora salió a la luz la eliminación de un fondo clave para el sector, el famoso 2% de los fondos regionales (FNDR).

Resulta que, como todos los años, el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) analizó el proyecto de Ley de Presupuestos para Cultura, en este caso correspondiente a 2024. Y si bien hay varios puntos que destacar, la sorpresa provino de un cambio presupuestario nada agradable.

“Desde 2005 existe una glosa en el presupuesto de los Gobiernos Regionales que permite destinar un porcentaje del FNDR en proyectos de Cultura (tradicionalmente conocido como 2% del FNDR). Se trata de un fondo que utilizan las organizaciones culturales comunitarias y los municipios de cada región, sobre todo en sectores más rurales. De concretarse este cambio, es una pérdida inconmensurable para el desarrollo cultural”, contó la directora del OPC, Bárbara Negrón.

En relación con la partida de Cultura, indicó que el presupuesto aumentó en un 6,8 %, lo que en sí mismo es positivo, pero añadió que ya se hace evidente que esta alza no se cumplirá con el 1% del Gasto Público para Cultura, el que se comprometió tanto en el programa de gobierno como en la última Cuenta Pública del Presidente Boric.

Según el OPC, en cuanto a los énfasis que marca el presupuesto, la mayoría de los programas se mantienen en continuidad y el alza principal es en infraestructura cultural. Sin embargo, alertó que las nuevas disposiciones del uso del presupuesto consolidan aún más la concursabilidad como principal método de financiamiento de la Cultura y el Patrimonio, también a contrapelo del programa gubernamental.

“Seguramente estos cambios son resultado del denominado caso Convenios y el intento por evitar que se repita. Pero, al menos en Cultura, el remedio está resultando muchísimo peor que la enfermedad”, señaló Negrón.

El informe completo lo puedes encontrar en observatoriopoliticasculturales.cl.

Además, en esta edición: el científico que dice que no existe el libre albedrío, el escándalo por plagio que remece a la paleontología chilena y la nueva canción de Los Beatles.

Bonus track: la entrevista de Cita de Libros a la cantante argentina Barbi Recanati, por su novela gráfica sobre el rock.

1

NEUROCIENTÍFICO: NO EXISTE EL LIBRE ALBEDRÍO

Cuando era más joven, sobre todo al terminar la universidad, me vi un tanto abrumado: sentí que había un millón de posibilidades de cómo seguir –buscar un trabajo en Chile, irme a estudiar a Berlín, recorrer Sudamérica como mochilero– y no sabía cuál tomar.

Sin embargo, al parecer todo aquello era pura ilusión, al menos según el neurocientífico Robert Sapolsky. Este distinguido biólogo y neurocientífico de 66 años, quien ejerce como profesor en la Universidad de Stanford, se destacó inicialmente como primatólogo, investigando a los babuinos salvajes en Kenia.

Este distinguido biólogo y neurocientífico de 66 años, quien ejerce como profesor en la Universidad de Stanford, se destacó inicialmente como primatólogo, investigando a los babuinos salvajes en Kenia. Luego cambió su enfoque hacia la neurociencia y se dedicó a investigar el comportamiento en diversas especies animales, incluyendo a los humanos. Recientemente, ha llegado a una conclusión un tanto controvertida –y para muchos quizás un tanto desoladora– sobre la naturaleza humana: según él, prácticamente todo el comportamiento humano está fuera de nuestro control. En otras palabras, está firmemente convencido de que el “libre albedrío” es inexistente, sin excepciones, según una nota de DW.

"No somos ni más ni menos que la suma de lo que no podemos controlar: nuestra biología, nuestro entorno y sus interacciones", asegura Sapolsky, según recoge New Scientist.

En su último libro, Determined: A Science of Life Without Free Will (Determinado: Una ciencia de la vida sin libre albedrío), Sapolsky ha profundizado recientemente en sus reflexiones y observaciones sobre este controvertido concepto. En él, el neurocientífico refuta los argumentos biológicos y filosóficos a favor del libre albedrío, sosteniendo que los acontecimientos cerebrales previos, en interacción con un entorno específico, determinan el comportamiento.

En concreto, el científico subraya que todo lo que hacemos viene determinado por nuestra biología, genes, hormonas, educación, infancia y las diversas circunstancias de la vida que se extienden incluso mucho más allá de nosotros. Esta cadena interminable de causas, que se remonta a nuestros padres y más allá, crea una red casi infinita de factores que acaban traduciéndose en nuestras acciones.

Así, desde esta perspectiva, a juicio de Sapolsky, no somos seres autónomos como creemos ser, sino más bien una amalgama de estas influencias que se manifiestan en nuestras acciones. En esencia, nos considera simples “máquinas biológicas”, al igual que cualquier otro organismo vivo.

“El mundo está realmente loco y es mucho, mucho más injusto por el hecho de que premiamos y castigamos a la gente por cosas sobre las que no tienen ningún control”, declaró Sapolsky a Los Angeles Times. “No tenemos libre albedrío. Dejen de atribuirnos cosas que no existen”, agregó.

Puedes ver la nota original aquí.

2

EL EXPLORADOR CHILENO DESTACADO EN EL PAÍS

El diario El País publicó un largo reportaje sobre el explorador chileno Cristian Donoso, que documenta cómo se derriten los glaciares en el fin del mundo, con imágenes del renombrado fotógrafo Tomás Munita.

Siguiendo los pasos de antiguas expediciones, Donoso toma fotografías en los mismos lugares donde lo hicieron aventureros y científicos del pasado, para poder comparar. “Se están derritiendo casi todos”, lamenta.

“Yo siempre regreso, por lo que soy testigo de la profunda y acelerada transformación del paisaje. Antes había lugares en los que no se podía pasar porque había un glaciar, y ahora vuelvo, y el glaciar no está”, relata al diario.

El explorador y académico en la Universidad del Desarrollo además agrega otra idea impactante: “Antes, para que se dañara un territorio, el humano tenía que llegar físicamente a destruirlo, a talar bosques, a contaminar ríos. Ahora, acciones que ocurren a miles de kilómetros de distancia, incluso en el hemisferio norte, tienen una consecuencia global”.

La zona austral de Chile (Aysén y Magallanes) concentra un total de 15.014 de estas formaciones de hielo, lo que equivale en volumen a 2.503 kilómetros cúbicos de agua. En los últimos 15 años, la superficie de glaciares del país se ha fragmentado y se ha perdido un 8% del total, según el último inventario de glaciares realizado por la Dirección General de Aguas de Chile en 2022.

3

DEBATE POR PLAGIO EN PALEONTOLOGÍA CHILENA

Un escándalo en torno a una nueva especie de dinosaurio, bautizada como Gonkoken nanoi, ha remecido a la paleontología chilena, informó esta semana el diario La Tercera.

El caso se remonta a 2013, cuando una expedición del Instituto Antártico Chileno (INACh), liderada por su director, Marcelo Leppe, descubrió fragmentos de huesos amarillentos en el fondo de una ladera en el sector del Valle del Río de las Chinas, zona cercana a las Torres del Paine, en la Patagonia chilena. Finalmente se determinó que se trataba de una nueva especie.

Sin embargo, después que el hallazgo fuera publicado en la revista Science Advances, y a través de redes sociales, el estudiante de doctorado en Paleontología del Instituto Tecnológico Karlsruhe de Alemania, Toshiro Jujihara Vergara, acusó a los académicos responsables del hallazgo de plagiar su trabajo y haberle impedido acceder a las muestras para terminar su tesis.

Daniel Mackinnon, abogado de Juhihara en la querella y que además lo representó en su defensa en el recurso de protección presentado en su contra, explicó a Qué Pasa que en dicho recurso “ganamos 3 x 0 en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y 5 x 0 en la Corte Suprema”.

Los involucrados no han querido referirse a la acusación, pero la Red Paleontológica de la Universidad de Chile–una de las instituciones aludidas en la acusación– publicó un comunicado donde criticó la judicialización del conflicto y reiteró que “no existe sentencia o pronunciamiento judicial alguno relacionado a la existencia de plagio u otro delito o falta en la publicación del descubrimiento del dinosaurio”.

4

EL EX PRESO POLÍTICO QUE EXPUSO EN LONDRES

Una muestra con las obras del escultor chileno Santiago Bell se realizó recientemente en el King’s College London.

Bell, quien perteneció primero a la DC y después al MAPU, fue nombrado intendente de Ñuble durante la UP. Detenido tras el golpe, estuvo dos años encarcelado y luego permaneció como prisionero político en la isla Quiriquina. Fue liberado en 1975 y se exilió en Cambridge. Falleció en 2005 en Londres.

La exhibición "Narratives of Exile " se dio en el contexto de las actividades en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado e incluyó además los bordados de un proyecto textil llevado por exiliados.

” se dio en el contexto de las actividades en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado e incluyó además los bordados de un proyecto textil llevado por exiliados. Según Gemma James, events manager del King’s College London, se trató de una “exhibición emotiva, personal e informativa que describe el sufrimiento y la valentía de aquellos forzados al exilio. Las personas que han visitado la muestra se han ido visiblemente impactadas”, expresó.

5

EL DOCUMENTAL SOBRE LOS OVNIS LLEGADOS EN DICTADURA

Un documental sobre unos extraterrestres llegados a Chile en plena dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) se estrena la próxima semana en todo el país.

Se trata de Isla Alien, que cuenta cómo un grupo de radioaficionados fue contactado por seres desconocidosque aseguraban vivir en un misterioso lugar llamado Isla Friendship, ubicado en el archipiélago de los Chonos, al sur de Chile.

“Un documental sobre alienígenas que termina finalmente posándose sobre los misterios que esconde nuestra turbulenta historia nacional”, destacó la crítica sobre esta película recientemente estrenada en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

¿Qué hay de cierto en toda esta historia? “Isla Alien es una película de ovnis y extraterrestres, pero que tiene un trasfondo bastante terrenal, ya que es un documental que en el fondo cuestiona nuestro sistema de creencias, indaga en el por qué creemos en lo que creemos y en el por qué surgen estas creencias”, señala su director.

6

SATÉLITE Y FUERTES ROMANOS

Los datos de un viejo satélite espía que recorrió territorios de Siria, Irak y zonas cercanas a la “medialuna fértil” del Mediterráneo oriental, mostraron la existencia de cientos de fuertes del antiguo Imperio romano, informó Radio Bío-Bío.

De acuerdo con la información, el satélite Corona era de los que se utilizaron para reconocimiento entre 1960 y 1970 y, recientemente, sus datos fueron desclasificados. En las imágenes, los expertos reconocieron en total 396 de estos fuertes.

y, recientemente, sus datos fueron desclasificados. En las imágenes, los expertos reconocieron en total 396 de estos fuertes. Esta información representa un importante hallazgo arqueológico, sobre todo porque los fuertes fueron identificados desde el espacio, en zonas que son de difícil acceso en la actualidad para los arqueólogos.

desde el espacio, en zonas que son de difícil acceso en la actualidad para los arqueólogos. Pero eso no es todo, también ayudan a comprender en parte cómo se estaba expandiendo el Imperio romano y las estrategias de defensa que utilizaban en los últimos años antes de Cristo y los primeros siglos después de Cristo.

Puedes ver la nota completa aquí.

7

NUEVA CANCIÓN DE LOS BEATLES

El músico británico Paul McCartney anunció este jueves el lanzamiento en noviembre de “Now and Then”, la “última canción” de The Beatles, en la que se han utilizado antiguas grabaciones de John Lennon.

El próximo 2 de noviembre se publicará el nuevo tema, en el que tanto Lennon como George Harrison trabajaron en la década de 1970, y que McCartney y Ringo Starr completaron el año pasado.

"Allí estaba, la voz de John, clara y cristalina. Es bastante emocionante. Todos tocamos sobre ella, es una genuina grabación de The Beatles", dijo McCartney en un comunicado.

El músico ha detallado –en una entrevista a la BBC– que se ha utilizado Inteligencia Artificial (IA) para “extraer” la interpretación de Lennon de la maqueta original, cuyo sonido era tan deficiente que los integrantes restantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas.

8

MUERE LA PRIMERA ESTRELLA NEGRA DE ACCIÓN

Esta semana falleció el actor estadounidense Richard Roundtree, famoso mundialmente por su rol de John Shaft en la película original de 1971.

Roundtree tenía 81 años y murió de cáncer. Fue el personaje principal de Shaft, una historia policial considerada el primer gran éxito del cine ‘Blaxploitation’. Según Variety, la cinta tuvo un costo de producción de medio millón de dólares y recaudó la entonces friolera de 12 millones, casi salvando de la quiebra a MGM, el estudio detrás de la película.

El actor además se destacó por sus roles en Man Friday, Inchon (1981) y City Heat (1984); y también por el personaje que interpretó en la histórica Raíces.

9

ARGENTINA BARBI RECANATI: “EL ROCK ME FORMÓ”

Emilia Aparicio entrevistó a la cantante y guitarrista argentina Barbi Recanati, por la novela gráfica Mostras del Rock (Editorial Catalonia, 2020), que publicó junto a la ilustradora Powerpaola. El libro visibiliza la historia de mujeres que fueron pioneras y marcaron la historia del rock.

Ella era la voz detrás del podcast “Mostras del Rock”, un espacio donde hablaba de mujeres que cambiaron la historia de ese género musical. Años después, el programa se transformó en un libro.

"La música que escuché de adolescente y después de la adolescencia formó mi personalidad, desde mi forma de vestir y mi pelo, hasta mi forma de hablar y caminar, mi forma de pensar. La música fue así de importante para mí. Si hubiera sido otro mi ADN musical, yo sería otra persona. Por eso me refiero a eso como un ADN", fue una de las cosas que dijo la artista.

Puedes ver la entrevista completa aquí.

10

PANORAMAS REGIONALES

– FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA SERENA

Entre el 8 y el 11 de noviembre de 2023 se vivirá la novena versión del Festival Internacional de Cine de La Serena (FECILS).

Este año, el certamen presentará más de 30 películas en competencia, en las seis categorías que componen su selección oficial: cortometraje y documental regional, largometraje nacional e internacional y Work in Progress general y de realizadoras, así como una veintena de otras exhibiciones y actividades paralelas, en comunas y localidades de la Región de Coquimbo.

cortometraje y documental regional, largometraje nacional e internacional y Work in Progress general y de realizadoras, así como una veintena de otras exhibiciones y actividades paralelas, en comunas y localidades de la Región de Coquimbo. Más información aquí.

– BOLAÑO EN QUILPUÉ

El próximo martes 7 de noviembre, a las 11:30 horas, en el auditorio del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer, Quilpué, se realizará la presentación de “Bolaño por sí mismo en escena”.

Se trata de una lectura dramatizada de un texto elaborado por Juan Cristóbal Peña e interpretada por el actor Diego Ruiz, basada en el libro Bolaño por sí mismo, editado por Andrés Braithwaite.

basada en el libro Bolaño por sí mismo, editado por Andrés Braithwaite. La obra se presentará a los alumnos y la comunidad educativa de Quilpué, localidad donde vivió Bolaño.

