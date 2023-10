Cantante Barbi Recanati: “Los momentos más importantes de la música fueron reacciones feministas”

En 2018, la cantante y guitarrista argentina Barbi Recanati era la voz detrás del podcast “Mostras del Rock”, un espacio donde hablaba de mujeres que cambiaron la historia del rock. Años después, el programa se transformó en una novela gráfica.

El libro “Mostras del Rock” está compuesto por biografías y anécdotas de mujeres que fueron pioneras del rock, entre ellas Mamie Smith, Aretha Franklin, Carole King, Janis Joplin, Nina Simone, Patti Smith y Blondie.

“La música que escuché de adolescente y después de la adolescencia formó mi personalidad, desde mi forma de vestir y mi pelo, hasta mi forma de hablar y caminar. Mi forma de pensar, la música fue así de importante para mí. Si hubiera sido otro mi ADN musical, yo sería otra persona. Por eso me refiero a eso como un ADN”, expresó la artista.

“En el momento que comencé a hacer el podcast, me encontré particularmente con la historia de Mamie Smith, que es la primera historia del libro y es una historia sobre, para mí, la invención del rock, porque es el primer blues de la historia”, agregó.

En ese sentido, relata que desde su infancia era muy importante para ella encontrar mujeres que hicieran música como ella.

“En el libro hay algunas artistas trans, otras no binarias, y hay muchas artistas lesbianas, y si siempre para mí fue difícil, no me quiero imaginar lo injusto que es para una mujer trans, para un artista no binario, no haberse encontrado con esos artistas cuando tenía 15 años. La visibilidad es importante, no solo desde lo artístico. El arte muchas veces es una salida de pertenencia para poder sentir que tienes un espacio donde puedes existir, y cuando te das cuenta de que nadie es como tú, ni siquiera en el arte, el lugar contracultural más grande, sientes que no existes, y esa soledad te puede llevar a los peores lugares”.

