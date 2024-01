Teatro a Mil: el salvavidas del Presidente ante críticas del mundo de la Cultura

Presentado por:

En esta edición: los eclipses que se verán en Chile este año , la comedia chilena sobre el aborto , y los recortes que quiere el presidente argentino Javier Milei para la cultura en su país.

que se verán , la , y los que quiere el presidente argentino Javier en su país. Bonus track: la entrevista que realizó Álvaro Mera a Rodrigo Carvacho Alfaro y Nibaldo Acero, autores del libro ¿Qué hay detrás de la ventana?, que recopila distintos textos en homenaje a Roberto Bolaño.

1

¿BORIC PIDE DISCULPAS AL MUNDO CULTURAL?

El pasado miércoles, el Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda a varios actores y realizó lo que, para muchos, fue un mea culpa por la decepción que ha causado su Gobierno en el mundo cultural, tal como señala un reportaje que publiqué esta semana. Para echar más leña al fuego, la presidenta de Chileactores, Esperanza Silva, criticó ayer que este ha sido el único Gobierno en el cual no han sido recibidos por la ministra del Trabajo.

El encuentro en La Moneda –en el cual también participó la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo– se produjo en el marco del lanzamiento del Festival Teatro a Mil .

. En medio de las acusaciones de que el Estado no apoya suficientemente al mundo cultural y tal vez con miras al sector privado, el Mandatario destacó la importancia de la colaboración público-privada para impulsar la cultura.

al mundo cultural y tal vez con miras al sector privado, el Mandatario destacó la importancia de la para impulsar la cultura. Además dijo que “la discusión y el debate respecto a la cultura no debe estar alojado solo y exclusivamente en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio , sino que debe permear a la toda la institucionalidad del Estado”, justamente cuando esa cartera ha estado en el centro del debate público por polémicas, paros, cambios de ministros y una baja ejecución de su presupuesto.

, sino que debe permear a la toda la institucionalidad del Estado”, justamente cuando esa cartera ha estado en el centro del debate público por polémicas, paros, cambios de ministros y una baja ejecución de su presupuesto. Eso sí, el Presidente aseguró que “la cultura es clave para nuestro desarrollo. Es por eso que junto a la ministra seguimos trabajando intensamente por fortalecerla”.

2

LOS ECLIPSES DE ESTE AÑO EN CHILE

Este año habrá cuatro eclipses y tres de ellos se verán en Chile, informó Radio Bío-Bío. El primero de 2024 tendrá lugar el próximo 25 de marzo y se trata de un eclipse lunar penumbral.

Este será visible en todo el continente americano, por lo que sí se verá en nuestro país, y se espera que el 95,57% de la Luna adquiera un tono rojizo oscuro, por la sombra de la Tierra.

El segundo eclipse lunar del año llegará justamente para Fiestas Patrias, el próximo 18 de septiembre , y será parcial. Esto significa que solo una parte de la Luna será cubierta por la sombra del planeta.

del año llegará justamente para Fiestas Patrias, el próximo , y será parcial. Esto significa que solo una parte de la Luna será cubierta por la sombra del planeta. Este evento durará cerca de una hora y podrá ser visible desde América, África y Europa, por lo que también se verá en Chile.

Por último, los eclipses de 2024 culminarán con un eclipse solar anular , que ocurrirá el 2 de octubre y se extenderá por un breve tiempo: 7 minutos.

, que ocurrirá el y se extenderá por un breve tiempo: 7 minutos. Este será visible especialmente en Chile y Argentina, recoge National Geographic. También se verá de manera parcial en Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Antártica.

recoge National Geographic. También se verá de manera parcial en Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Antártica. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

LA COMEDIA CHILENA SOBRE EL ABORTO

Entrevisté a Alexandra Hyland, directora de Las demás, su ópera prima sobre el aborto y que se estrena la próxima semana en Chile.

La película viene llegando de una gira europea y cuenta la historia de dos amigas, una de las cuales queda embarazada tras un encuentro casual . Según la directora, uno de sus objetivos es llegar al público adolescente .

. Según la directora, uno de sus objetivos es . Lo interesante es que, si bien se trata de un tema complejo, Hyland lo aborda en un filme muy chileno, en un tono que me recordó a Juno , de Jason Reitman, que también abordaba otro asunto difícil, como es el embarazo adolescente, en un tono muy alejado de la moralina .

, de Jason Reitman, que también abordaba otro asunto difícil, como es el embarazo adolescente, en un . La entrevista salió este sábado. Puedes verla AQUÍ .

salió este sábado. Puedes verla . También puedes ver el tráiler de la cinta AQUÍ.

4

HOMENAJE AL FLACO SPINETTA EN CHILE

Bandas y seguidores se reúnen para celebrar el natalicio del legendario Flaco Spinetta. El festival contará con la presencia exclusiva de su hija y Dj internacional Catarina Spinetta, Los Chilenos de Charly, y El Diluvio y los Pasajeros.

Las citas son el viernes 19 de enero en Santiago y el sábado 20 en Concepción, desde las 21:00 horas.

desde las 21:00 horas. La iniciativa nace del productor y músico nacional Keko Hermosilla y Caro Caselli, dueña del bar El Clan.

“Spinetta comenzó a venir tardíamente a Chile, en la segunda mitad de la década de los 80, por lo tanto, fueron muy pocos los clásicos spinettianos setenteros (como ‘Irregular’ o ‘Post-Crucifixión’) que él tocó en suelo chileno”,comentó Hermosilla. Este, junto con Joaquín Navarro y Pablo Mangas, formaron en 2023 El Diluvio y los Pasajeros, banda que estará a cargo de interpretar clásicos de Invisible y Pescado Rabioso.

Entradas AQUÍ.

5

EL FIN DE RAGE AGAINST THE MACHINE

Crédito: Scott Penner

El grupo Rage Against the Machine al parecer ya no existe más, con lo cual se diluyen las esperanzas de que vuelva a tocar en Chile, tras su última presentación en el país en 2010, informó El Desconcierto.

En 2019 la banda había anunciado la gira “Public Service Announcement”, pero una lesión de su vocalista, Zack de la Rocha, y el confinamiento por el COVID-19 obligaron a suspenderla.

El medio citó un posteo del baterista Brad Wilk. “Sé que mucha gente está esperando que anunciemos nuevas fechas para todos los shows cancelados de RATM. No quiero enredar más a la gente ni a mí mismo”, comenzó.

“Entonces, si bien ha habido alguna comunicación de que esto podría suceder en el futuro, quiero hacerles saber que RATM (Tim, Zack, Tom y yo) no estará de gira ni tocará en vivo nuevamente . Lo siento por aquellos de ustedes que han estado esperando que esto suceda. Realmente desearía que así fuera”, añadió.

. Lo siento por aquellos de ustedes que han estado esperando que esto suceda. Realmente desearía que así fuera”, añadió. Además, dejó en claro que “odio cancelar conciertos. Odio decepcionar a nuestros fanáticos. Todos ustedes han esperado tan pacientemente para vernos y eso nunca se me escapa. Nunca doy eso por sentado. Para ustedes tengo la máxima gratitud y respeto”, cerró.

6

LA SERIE DE NETFLIX SOBRE EL MUNDIAL

Una interesante serie sobre el Mundial de Qatar de 2022 se estrenó en Netflix y, como fanático del fútbol, me enganché de inmediato.

Se trata de Capitanes del mundo, que cuenta con testimonios de lujo, partiendo por el argentino Lionel Messi, pero también de otras estrellas, como el brasileño Thiago Silva, el croata Luka Modric o el portugués Cristiano Ronaldo.

Desde los vestuarios hasta la cancha, esta serie documental de seis episodios brinda acceso exclusivo a los 32 equipos que compitieron por la Copa Mundial de Fútbol de 2022, hasta llegar a la histórica final en que Argentina derrotó a penales a Francia.

brinda acceso exclusivo a los 32 equipos que compitieron por la Copa Mundial de Fútbol de 2022, hasta llegar a la histórica final en que Argentina derrotó a penales a Francia. Puedes ver el tráiler AQUÍ.

7

LOS RECORTES DE MILEI A LA CULTURA EN ARGENTINA

Nada bueno se escucha sobre el vínculo entre el Gobierno del presidente argentino Javier Milei y el mundo de la cultura trasandino, tan famoso por su producción de rock, sus premios Oscar en el cine o sus escritores.

De aprobarse, la ley afectaría a la producción mercantilizada y sin fines de lucro en las industrias de la música, el libro, el teatro, el cine y las artes en general. Entre las medidas más fuertes se encuentran el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA) , informó diarioar.com. Este jueves hubo una protesta contra los recortes frente al Congreso de Argentina.

, informó diarioar.com. El libro es otra de las producciones culturales alcanzadas por las propuestas de modificaciones. La derogación de la Ley de Precio Único generará un desequilibrio en la cadena de valor que pondrá en riesgo la actividad de pequeños y medianos libreros en todo el país, quienes no podrán competir con grandes superficies de venta. Las modificaciones también alcanzan a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares , que pierde su presupuesto y, además, se eliminan beneficios impositivos para este tipo de instituciones.

alcanzadas por las propuestas de modificaciones. La derogación de la Ley de Precio Único generará un desequilibrio en la cadena de valor que pondrá en riesgo la actividad de pequeños y medianos libreros en todo el país, quienes no podrán competir con grandes superficies de venta. Las modificaciones también alcanzan a la , que pierde su presupuesto y, además, se eliminan beneficios impositivos para este tipo de instituciones. La música también se encuentra afectada, ya que el proyecto busca desfinanciar al Instituto Nacional de la Música (INAMU) , al quitarle el aporte proveniente de las multas, tasas y gravámenes que pagan la radio y la televisión (2% del total).

, al quitarle el aporte proveniente de las multas, tasas y gravámenes que pagan la radio y la televisión (2% del total). Igualmente apunta a la industria cinematográfica del país: modifica la ley de financiamiento y promoción de la producción y exhibición de películas argentinas, y le quita al fondo del INCAA los ingresos que provienen de las tasas y gravámenes de la televisión (junto a la radio y la TV paga), para dejar solo el 10% de cada entrada vendida.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

LAS INCREÍBLES IMÁGENES DEL TELESCOPIO WEBB TRAS DOS AÑOS

LA BBC publicó esta semana una nota con las increíbles imágenes del telescopio espacial James Webb tras dos años en órbita.

Cuando se lanzó el telescopio, en la Navidad de 2021, se creía que podría operar por unos 10 años. Esto se debe a que el dispositivo necesita combustible para permanecer activo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Esto se debe a que el dispositivo necesita combustible para permanecer activo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Pero su vuelo hacia la órbita en un cohete Ariane, lanzado por investigadores europeos, fue tan preciso que sus reservas de combustible serán suficientes para los próximos 20 años , si no más.

, si no más. Esto significa que, en lugar de acelerar las observaciones, los astrónomos pueden permitirse el lujo de adoptar un enfoque más estratégico al trabajar con el telescopio espacial.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

EL LIBRO PARA LECTORES SALVAJES DE BOLAÑO

Álvaro Mera entrevistó, para Cita de Libros, a Rodrigo Carvacho Alfaro y Nibaldo Acero, autores del libro ¿Qué hay detrás de la ventana?, que recopila relatos, poemas, canciones, videos, performances de distintos artistas y escritores de Chile y el mundo, en un homenaje a Roberto Bolaño.

Nibaldo Acero, por ejemplo, piensa que esta generación más joven que lee está mucho más familiarizada con las nuevas tecnologías, como los códigos QR , y por eso es más fácil que se puedan acercar a este libro y a Bolaño, como ha ocurrido en las aulas universitarias donde él hace clases y donde se ha difundido la obra entre jóvenes que incluso no han leído al autor de Los detectives salvajes.

, y por eso es más fácil que se puedan acercar a este libro y a Bolaño, como ha ocurrido en las aulas universitarias donde él hace clases y donde se ha difundido la obra entre jóvenes que incluso no han leído al autor de Los detectives salvajes. Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– FESTIVAL LITORAL TEATRAL EN SAN ANTONIO

A mitad de semana, y en uno de los centros de reunión más tradicionales de la comunidad de San Antonio, arranca una nueva versión del Festival Litoral Teatral del Centro Cultural San Antonio , el que durante tres fines de semana de enero permitirá disfrutar del trabajo de prestigiosas compañías de teatro, además de actores y actrices de amplia trayectoria en tablas y televisión.

, el que durante tres fines de semana de enero permitirá disfrutar del trabajo de prestigiosas compañías de teatro, además de actores y actrices de amplia trayectoria en tablas y televisión. Entre el 10 y el 21 de enero , desde la ecología hasta la memoria y las relaciones de pareja , serán diversas las opciones para el público, y desde el recinto barranquino llaman a no perderse ninguna. El festival comienza con el pasacalle “El carnaval de la alegría”, de la Fundación Teatromuseo del Títere y el Payaso, el día miércoles 10 en la Plaza de Llolleo. Son siete muñecos gigantes, junto a la banda La Bulgareska, mezclando lo gitanesco del circo con la magia del carnaval.

, desde la , serán diversas las opciones para el público, y desde el recinto barranquino llaman a no perderse ninguna. El festival comienza con el pasacalle “El carnaval de la alegría”, de la Fundación Teatromuseo del Títere y el Payaso, el día miércoles 10 en la Plaza de Llolleo. Son siete muñecos gigantes, junto a la banda La Bulgareska, mezclando lo gitanesco del circo con la magia del carnaval. Más información AQUÍ.

– ORQUESTA DE POETAS EN CONCEPCIÓN

La banda Orquesta de Poetas lanza nuevo disco: Todas voces . Con este quinto trabajo la banda da un giro en su trabajo, ya que por primera vez, después de doce años de trayectoria, incursionan en el formato canción, musicalizando principalmente poesía latinoamericana.

lanza . Con este quinto trabajo la banda da un giro en su trabajo, ya que por primera vez, después de doce años de trayectoria, incursionan en el formato canción, musicalizando principalmente poesía latinoamericana. Para cantarlas se sumaron al proyecto cinco destacadas voces femeninas. La placa fue grabada en 2022 en los estudios del GAM.

El álbum se estrenará en Casa de Salud (Brasil 574) en Concepción, el 12 de enero.

– LA MUESTRA 36 EN CHILOÉ

Esta exposición es la primera de una serie que pretende mostrar la totalidad de la colección del MAM Chiloé (Parque Municipal de Castro) a lo largo de varios años.

(Parque Municipal de Castro) a lo largo de varios años. Si bien todas las obras que conforman la colección son significativas para una época o una disciplina, se han seleccionado esta vez pinturas y esculturas que han sido poco exhibidas o no han formado parte de exposiciones itinerantes .

. La inauguración es el próximo 13 de enero, a las 12:30 horas.

