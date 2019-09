La Semana Política: Gabriel Gaspar advierte por el “huracán Greta” y las complicaciones para Piñera de cara a la COP25

La presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera en la Cumbre Climática y la Asamblea General de las Naciones Unidas realizadas en Nueva York no ha pasado desapercibida. Mientras algunos valoran la iniciativa del Ejecutivo de tomar la batuta medioambiental al ser sede de la COP 25 de diciembre, otros ven un cierto "oportunismo" y una "contradicción" del mandatario nacional, por el hecho de no dar el ejemplo implementando medidas concretas de protección medioambiental en territorio nacional. El "Huracán Greta (Thunberg)" , el negacionismo de presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, además de la necesidad de una "presión social" para lograr que las autoridades tomen decisiones políticas urgentes sobre el cambio climático, han sido parte de los condimentos de una discusión que se ha tomado la agenda global.

Para hablar de esto, en un nuevo capítulo de La Semana Política en El Mostrador, el director ejecutivo, Federico Joannon y el editor periodístico, Héctor Cossio, conversaron con el analista internacional Gabriel Gaspar.

“Todo evento internacional de esta naturaleza tiene un resultado formal oficial, pero también tiene un resultado político con muchos elementos comunicacionales", dijo Gabriel Gaspar al inicio de la conversación.

"Vamos a tener una cumbre con un documento que se estudia y se evalúa en las reuniones previas y se aprueba y se pelea hasta la última coma y palabra, y que después todos aprueban y aplauden, pero que nunca se aplica", sostuvo el analista, quien también aseguró que "se va a dar también una cumbre paralela porque hay mucha gente que quieren estar presentes para expresarles ante los líderes mundiales que vengan, cuál es su sentimiento respecto este tema".

"Esto ya es una avalancha, yo diría que el "huracán Greta (Thunberg)" está en Nueva York hoy día pero posteriormente va a ir a México y será recibida con honores en el Congreso y los estudiantes mexicanos no me cabe duda que se van a movilizar", agregó Gaspar.

Respecto a la COP25 que se realizará en Chile, Gaspar indica que "no solo Greta visitará el país, sino que también van a llegar las organizaciones de los pueblos originarios, de los pueblos amazónicos que se están quemando, los pueblos andinos que sufren la destrucción de su hábitat, los mapuches por su pelea con las forestales. Entonces, vamos a tener una movilización gigantesca, que yo creo además que es muy legítima y muy comprensible".

“Esto que es global, tiene en Chile un elemento que lo dinamiza que es la sequía, es que nadie puede negar que estamos en este cambio climático. Pese a eso, yo diría que las Naciones Unidas, esta Asamblea General, ha mostrado que el negacionismo existe al escuchar a los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro de que esto del cambio climático es un invento de la ONG más o menos", explicó. "Y el negacionismo es peligroso porque en definitiva es desconocer la realidad y para resolver los problemas hay que asumirlos", precisó Gaspar.

"Viven en un universo paralelo", complementó Joannon.

El "negacionismo" y la necesidad de "presión social"

A modo de contexto, Héctor Cossio indicó que "lo que se buscaba en la Cumbre de Acción Climática de esta semana en Nueva York era poder aunar estos esfuerzos de los países miembros para poder cumplir el Acuerdo de París que era la reducción de las emisiones de CO2. Eso como una antesala para poder llegar a un acuerdo efectivo y exitoso en la COP en Chile".

"Efectivamente los negacionismos son abiertos, son muy fuertes y no solo de los presidentes, sino que tiene que ver también con toda la oposición del modelo económico a llevar a cabo estos cambios. Eso, el secretario general de Naciones Unidos Antonio Guterres lo sabía perfectamente y fue muy hábil, ya que hace algunos días dijo que reclamaba presión social. Ante la evidencia y la certeza de que políticamente y económicamente lo más probable es que no se llegue absolutamente a nada, aun cuando hoy día podemos observar informes contundentes respecto por ejemplo al mar, en donde ya los hielos se van a seguir derritiendo y no hay cómo evitarlo, tampoco hay cómo evitar que el mar sigua aumentando su nivel. Entonces existe una certeza de que políticamente eso va a ser casi imposible de que se logre algo efectivo y medidas urgentes en Chile y en la Cumbre Climática en Nueva York", planteó Cossio.

"Si esa certeza es tan clara, la única posibilidad de obligar a los gobiernos a tomar decisiones políticas urgentes es a través de la presión social", agregó.

Participación de Piñera: ¿oportunismo o convicción?

Con respecto a la participación del Piñera en los eventos, Joannon sostuvo que al mandatario nacional "se le reprocha la utilización de palabras medioambientalistas, pero en la práctica en Chile no hay medidas concretas en protección del medioambiente".

En ese sentido, Cossio señaló que "el Presidente internacionalmente ha tomado con fuerza la bandera del cambio climático, del ecologismo, de la protección de los océanos y eso es valorable porque pone a un Presidente con buena voluntad en el marco de una próxima cumbre mundial del clima en Chile. El punto es si esto es solo oportunismo mediático o hay convicción detrás".

"Si hay una razón por la que Piñera y también el grupo de empresarios se niega y presiona para que no se firme el Acuerdo de Escazú, es que éste lo que está haciendo es reconocer que la sociedad civil que padece los efectos del cambio climático tiene voz, y eso no lo van a hacer", sostuvo.

En esta línea, Joannon planteó que "la COP 25 se le puede convertir en un serio problema a Piñera porque en Chile estamos al debe no solo en el pacto de Escazú, sino que en la tramitación de los proyectos de ley como establecer el delito ambiental, y los problemas en las zonas de sacrificio donde no hay ningún avance".

Por su parte, Gaspar dijo que "un mes antes de la COP nosotros vamos a tener la reunión de APEC en Chile, que es una reunión de otro tipo donde vienen todas las potencias del Asia Pacífico y el tema central es la economía, hacer negocios y cómo producir más. En cambio, la COP es que el modelo de crecimiento extractivo está provocando un desequilibrio".

La recurrente "victimización" de Trump

Al finalizar, el panel analizó la situación de Donald Trump, el presidente estadounidense que afrontará un proceso de “impeachment”, un juicio político promovido por la oposición demócrata.

"En estos días se han conocido las denuncias respecto a su intervención ante las autoridades ucranianas para que le hicieran investigaciones al candidato Joe Biden y a su familia con el fin de afectar sus aspiraciones presidenciales", explicó Gaspar.

Ante esto, Joannon complementó diciendo que "eso ha generado que la presidenta de la Cámara de Representantes activara el impeachment y eso para debilitarle su candidatura presidencial, porque Trump tiene mayoría en el Senado, así que eventualmente esto no prosperaría”.

“¿Ves que el proceso anunciado por la presidenta de la Cámara de Representantes lo puede afectar para efectos de lo que le importa que es la reelección?, preguntó Joannon.

"En términos institucionales, yo creo que tiene la defensa de su mayoría en el Senado, y desde punto de vista del voto popular hay que ver hasta dónde puede victimizarse, porque Trump tiene la virtud de transformar el cambio climático como un invento de las ONG (…) pero lo que le importa a Trump es cómo ganar las próximas elecciones y en función de eso actúa en el mundo", sostuvo.