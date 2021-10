Pinochetismo en campaña: secretario general del partido de Kast relativiza las violaciones de DD.HH. y asegura que en el caso de Krassnoff “los tribunales se pueden equivocar”

"¿Existe en Chile una derecha democrática que no quiere tener nada que ver con el pinochetismo?”. La pregunta formulada en La Semana Política de El Mostrador por la analista Marta Lagos para explicar la pugna Sichel-Kast en la derecha, queda absolutamente vigente a la luz de los dichos de este viernes del secretario general del Partido Republicano, Antonio Barchiesi, relativizando el rol de la justicia en el caso de Miguel Krassnoff Martchenko, el ex DINA que se ha erigido como uno de los máximos represores de la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante un panel en Radio Cooperativa, donde se abordó el tema de Krassnoff y antiguas declaraciones de José Antonio Kast a favor del ex DINA, Barchesi sostuvo que “los tribunales se pueden equivocar, especialmente cuando se ocupa del sistema procesal antiguo (…) el umbral del debido proceso es mucho más bajo que en el sistema actual”.

Sus dichos causaron escozor en el panel, dado que no se está refiriendo a cualquier persona, sino a un exrepresor que acumula más de 650 años de condena por violaciones a los derechos humanos, la última de ellas por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de los hermanos Carlos Freddy Pérez Vargas y Aldo Gonzalo Pérez Vargas en el marco de la denominada “Operación Colombo”. Krassnoff ha sido condenado en al menos 20 causas diferentes, es uno de los militares que más condenas ha recibido en nuestro país y desde el 2013 purga prisión en el Penal de Punta Peuco junto a otros condenados por crímenes de lesa humanidad.

Pero la postura de Barchesi no tiene nada de extraño si se considera que en 2017 José Antonio Kast, en su primera incursión presidencial, declaró abiertamente que “conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él"

“He ido dos veces a Punta Peuco y en una de esas idas tuve la oportunidad de cruzarme con él. Me regaló su libro y plantea su versión de los hechos (…) Yo no cuestiono que se hayan cometido delitos, violaciones a los derechos humanos, eso no lo cuestiono. Lo que cuestiono son los procesamientos", dijo en aquella oportunidad, en plena campaña.

"Relativismo inaceptable"

Los dichos de Barchiesi hablando de que los “tribunales se pueden equivocar” abrieron una honda polémica en el panel radial. "Es una postura que es inaceptable políticamente, éticamente y socialmente. Cuando dices que los tribunales de justicia a veces se equivocan es un relativismo inaceptable", le cuestionó el secretario general de la DC, David Morales.

Barchesi trató de hacer sus descargos y acusó a los otros panelistas de tener una “falta de comprensión”, porque también señaló que kast siempre ha condenado las violaciones de derechos humanos. Pero el coordinador del programa de la candidatura de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Diego Pardow, acotó que “yo escuché clarito que Antonio acaba de decir que desconoce si Miguel Krassnoff es un violador de derechos humanos. (…) eso es inaceptable, estás relativizando los crímenes de lesa humanidad de Miguel Krassnoff”.

En la discusión també intervino el excandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien fue enfático en que se deben respetar los fallos de la justicia, sobre todo cuando ya hay cosa juzgada. “Acá la posición es una sola, y si hay condenas, está acreditado el hecho y punto, se acabó la discusión, no puede haber una discusión más allá que eso”, dijo.

“Quiero ser justo, José Antonio ha condenado en general las violaciones de los derechos humanos (n..) pero cuidado con las frases, Antonio no sonó bien lo que dijiste”, añadió el expresidente de RN, llamando al orden al secretario general del partido de Kast.

La polémica vuelve a reinstalar la duda sobre el compromiso de Kast con los derechos humanos., dado que estas declaraciones de Barchiesi se suman a algunos puntos preocupantes del programa del candidato de la ultraderecha como la instalación de un Comité de Seguridad Nacional permanente e incluso dotar al Presidente de la República para que, en Estado de Excepción, pueda tener la facultad "de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención", como reveló El Mostrador esta semana en un análisis de su programa de Gobierno.