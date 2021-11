Tiare Aguilera, convencional Rapa Nui, pide ahondar en la “autonomía” en la Nueva Constitución: “Hay que mirar los estándares internacionales”

La convencional de escaños reservados Tiare Aguilera (Rapa Nui) se refirió al inicio del trabajo de las distintas comisiones que elaborarán la Nueva Constitución, y a los distintos temas que hay que zanjar, como la forma de Estado que estará definida en la nueva Carta Magna, considerando la discusión respecto a la figura del Presidente y el Parlamento.

En conversación con El Mostrador en La Clave, Aguilera calificó como "interesante" lo que se vive en la Convención. "Yo sigo dos comisiones en particular. Formo parte de Forma de Estado y descentralización, pero esta muy de la mano con la que está discutiendo en la comisión, uno que es de Sistema Político, porque obviamente no da lo mismo si va a ser un estado federal o un estado unitario. No da lo mismo con la profundidad de descentralización que uno quiere. Yo voy de lo local a lo general, esa es mi lógica. Yo necesito el fortalecimiento de lo que hoy existe. Necesito esta autonomía territorial indígena, no solamente administrativa, sino que también política. Y eso va muy de la mano, obviamente con el sistema político que finalmente decida nuestro país. Sin duda, uno de los componentes fundamentales que tiene que tener este país es la plurinacionalidad, que está tan mal entendida lamentablemente, y tan mal comparada muchas veces y muy a propósito, sobre todo con Bolivia, que no es replicable con lo que ocurre en nuestro país. A mí eso es lo que me interesa, que este Estado contemple esa diversidad y esa diversidad se transforme en esta plurinacionalidad que se reconocen distintas naciones que nos permitirá ahondar en estas autonomías territoriales. Si no tenemos un Estado que reconozca esta diversidad y que nos reconozca en términos reales, no va a servir de mucho esta descentralización".

"Yo creo que es una tremenda oportunidad de no conformarse con cambios menores, porque aquí tenemos una tremenda oportunidad de hacer cambios pensados a largo plazo. Eso no es para cinco años, estos procesos son transitorios y duran bastante tiempo. Por lo tanto hay que buscar el mejor mecanismo que para la descentralización profunda que requieren todos los territorios, no solamente Rapa Nui, tengamos un sistema político que sea acorde, que no sea finalmente una mordaza a lo que nosotros vamos a tratar de impulsar para que tengamos quizás un estado regional que quizás se adecue más a las necesidades, sobre todo después de una crisis que hemos enfrentado, que nos ha demostrado con mayor profundidad, cuáles son las desigualdades y las asimetrías que se producen en nuestro país", añadió.

Ante la duda por este término "autonomía política", Aguilera ahondó: "El reconocimiento, nuestras autoridades tradicionales. Yo no pido nada que el Estado no esté ya comprometido desde la primera relación que tuvimos con el Estado chileno, que fue en 1888 a través del Tratado de Voluntades. En ese tratado se reconocen las autoridades tradicionales del pueblo Rapa Nui. Ese tratado fue suscrito por un rey de Rapa Nui. Entonces eso es la forma en que nosotros tenemos que organizarnos. Y eso nosotros hemos avanzado bastante en las consultas indígenas. Nosotros tenemos autoridades tradicionales, nos organizamos de cierta forma, hay 36 familias, cada uno elige un representante que esté validado por su familia. Esos son nuestros mecanismos de organizarnos. Si no tenemos la autonomía para que se nos respete eso, da un poco lo mismo, que tengamos autonomía administrativa. Yo creo que el mejor ejemplo, y por muy majadero que sea, porque lo he visto en innumerables situaciones, nosotros esta autonomía la hemos aplicado en la práctica y con el manejo de la pandemia. O sea, por algo Rapa Nui sigue cerrada, por algo hace tres días votó y vamos a continuar cerrados hasta que no tengamos las condiciones adecuadas para poder abrir Rapa Nui".

"Es la libre determinación. Finalmente hay que mirar los estándares internacionales. La libre determinación significa que nosotros tenemos el derecho de organizarnos y decidir materias tan relevantes en materias económica, sociales y culturales. (...) Yo creo que esto es como un atisbo. Nosotros hemos hecho ejercicios considerables para avanzar en esa línea. Y bueno, hay una suma de cosas. Esto tiene que ir relacionado con la transversalidad, que va a ser discusión en las siete comisiones temáticas que hay. Este es un catálogo de derechos que tiene que ser reconocido. Derechos indígenas, obviamente tiene que ser un Estado plurinacional, tienen que venir escaños reservados en la distribución de poder, no sacamos nada con reconocer a los pueblos si no les vamos a dar representación en los distintos organismos si no hay escaños reservados por ejemplo, en el Poder Judicial o en el Congreso. Eso es fundamental. Si no van a seguir recibiendo por nosotros otras personas que no tienen ninguna, ninguna comprensión de lo que ocurre en los territorios", cerró.