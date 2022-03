Jadue se queda solo: espaldarazo de ministra Izkia Siches a Carabineros recibe apoyo transversal en el oficialismo

Al parecer, las críticas que efectuó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), a la ministra del Interior, Izkia Siches por su apoyo a Carabineros durante el Día del Joven Combatiente, no encontraron eco en el oficialismo.

Esto, porque en el Partido Comunista salieron a respaldar a la ministra Izkia Siches: "Se ha dicho que el gobierno está cambiando de táctica respecto de Carabineros y yo creo que hay un cambio de táctica, sí, porque indudablemente sí se están modificando los protocolos para el actuar frente a las manifestaciones, es un cambio de táctica importante. Espero que esto se vaya profundizando cada vez más y contemos con la contribución de Carabineros (...). Sabemos que el cambio más profundo en el actuar de las policías se va a dar a través de reformas, que es imprescindible”, respondió el presidente del PC, Guillermo Teillier.

Durante una entrevista con Tele13, la diputada PC, Karol Cariola se refirió a los dichos de Jadue y el apoyo por parte del Gobierno a Carabineros. “Es evidente que hay un debate que ya está en curso, pero no significa que quienes están a cargo de la seguridad pública no tengan que hacerse cargo de las policías que tenemos mientras el proceso de reforma se lleva a cabo”.

Con respecto a los dichos de Daniel Jadue, la diputada aseguró que “la opinión del alcalde no necesariamente refleja la opinión de todo el PC”, además de hacer un llamado a no dramatizar con la situación.

“No hay ninguna duda del apoyo y respaldo que el PC tiene con nuestro Gobierno, lo que no significa que vamos a estar de acuerdo con todo lo que el Gobierno diga o haga. Jadue entregó su opinión personal y tiene todo el derecho. Distinto es que esa opinión sea de todo el PC”, finalizó la diputada.

No sólo en el PC el espaldarazo de Siches a Carabineros generó apoyo, ya que en el Partido Socialista, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Raúl Leiva también se sumó, deslizando críticas a los comentarios del alcalde Jadue.

“(La de Daniel Jadue) es una opinión que no comparto, la labor de Carabineros está íntimamente ligada con el quehacer del Ministerio del Interior, entendiendo que ellos están supeditados al mando civil. Uno de los principales desafíos en democracia es construir paz social y muchas veces la izquierda deja de lado eso. Si queremos refundar, reestructurar, la carga semántica que se quiera, lo importante es trabajar en conjunto con las policías, las que deben operar con apego irrestricto a los DD.HH.”, aseveró, según consigna el diario La Tercera.

En Apruebo Dignidad, también se sumaron a las críticas a Jadue, pero algunas, como la presidenta de Comunes, Ka Quiroz, defendieron el fondo de los cuestionamientos. "El fondo fue el correcto, ya que debemos respaldar a nuestras instituciones, reforzando la necesidad y el mandato del respeto a los derechos humanos. Sin perjuicio de lo anterior, creo que no son los más apropiados para un 29 de marzo, donde conmemoramos un nuevo Día del Joven Combatiente, una jornada donde recordamos a los hermanos Vergara Toledo, brutalmente asesinados por la espalda a manos de Carabineros”, reflexionó.

El diputado Vlado Mirosevic (PL) agregó que "la ministra tiene una responsabilidad, que es el orden público, ella tiene que dirigir las policías, que es un rol difícil. E incluso a pesar de las críticas que uno pueda tener en materia de DD.HH., una reforma a Carabineros va a tomar su tiempo. Por lo tanto, los dichos de Izkia Siches me parece que no son una novedad, es cumplir con su deber y con su rol. Raro sería que no lo hiciera. No entiendo por qué Daniel Jadue transforma esto en algo polémico”.