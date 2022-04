Comienzan alegatos chilenos ante Corte de La Haya por el río Silala: canciller Urrejola asegura que el país tiene "derecho al uso equitativo" de las aguas

Un nuevo capítulo por la demanda ante la Corte Internacional de La Haya por el río Silala comenzó este viernes, ya que durante esta jornada comenzaron los alegatos de Chile, quienes piden que se declare al río, recurso natural que atraviesa tanto Chile como Bolivia, como un curso de agua internacional, por lo que tiene derecho de uso equitativo y razonable de sus aguas.

Por su parte, Bolivia -cuya demanda comenzó cuando el exmandatario boliviano Evo Morales amenazara con denunciar a Chile por el supuesto robo de las aguas del río del mismo nombre- ha afirmado que Chile desvío artificialmente el curso del río. De esa forma, el país vecino afirma que tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas en su territorio y que Chile no tiene derecho a ese flujo.

Los alegatos en cuestión comenzarán a partir de las 15:00 horas de Países Bajos -mediodía en Chile- y el lunes y martes será el turno de Bolivia, incluidas las contrademandas.

Para el miércoles, según el calendario entregado por la Cancillería, se contemplan los alegatos orales y observaciones de Chile a las contrademandas de Bolivia. Luego, el jueves será el interrogatorio a los expertos convocados por Chile. Para el viernes 8 de abril se contempla el interrogatorio a los expertos convocados por Bolivia.

El lunes 11 de abril será la segunda ronda de alegatos orales de Chile. El miércoles 13 será la segunda ronda de alegatos orales de Bolivia, incluidas las contrademandas y finalmente el jueves 14 será la última sesión de alegatos orales y respuesta de Chile a las contrademandas de Bolivia.

Revisa el calendario de los alegatos orales que comienzan hoy entre Chile🇨🇱 y Bolivia🇧🇴 por el caso #Silala (Chile v. Bolivia), en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (@CIJ_ICJ) #ChileEnLaHaya pic.twitter.com/CGKMMf8MRy — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) April 1, 2022

En conversación con el diario El Mercurio, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, dijo que "el tema central y el eje de Chile y su fundamentación es que existe un Tratado de Paz y Amistad de 1904 que reconoce que las aguas del Silala son aguas internacionales y su uso obedece al derecho consuetudinario internacional". "Por lo tanto, tiene derecho al uso equitativo y razonable de esas aguas", agregó.

En paralelo, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, señaló a CNN Chile que “Bolivia ha llegado con esta posición inicial, lo que gatilla la controversia, de que de que Chile ha desviado las aguas, y que las aguas son completamente bolivianas. Esa posición era de todo o nada, pero se han ido flexibilizando. A ellos también les interesa mucho conversar sobre recursos hídricos compartidos y ahí tenemos un enorme ámbito de cooperación”.

“Nuestra expectativa es que la Corte va a aceptar el grueso de nuestra argumentación, sobre todo porque Bolivia ha concedido el punto de que se trata de un río internacional”, dijo Fuentes.

"Nosotros no somos exitistas porque creemos que lo importante de este juicio no es quién gana o no gana los argumentos, sino que sobre todo la clarificación que va a venir desde la Corte, de que en materia de recursos hídricos compartidos ambos Estados tienen la obligación de cooperar. Y sobre todo, otra cosa que yo he dicho, es aquí no se trata de un todo o nada, porque Chile acepta que, siendo un río internacional, ambos ribereños tienen derecho a beneficiarse de este río”, cerró.