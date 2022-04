Felipe Harboe en línea con Fuad Chain: convencional PPD crítica a sus socios del PS por acuerdo de sistema político con el FA

El convencional PPD Felipe Harboe confirió una particular cuota de responsabilidad en el éxito o fracaso constituyente al Colectivo Socialista, cuyos convencionales, más alineados con las posturas del Frente Amplio, han entregado su apoyo a un acuerdo en la Comisión de Sistema Político que puede generar "un problema de inestabilidad institucional".

En entrevista con La Tercera, el representante del Distrito 19 expresó sus dudas sobre la conveniencia de que los convencionales que representan a sus viejos socios de coalición actúen en sintonía con el Frente Amplio, toda vez que "el éxito o fracaso de la Convención va a depender del grado de responsabilidad política que tenga el Colectivo Socialista y el Frente Amplio".

Si bien sostuvo que no responsabiliza al Partido Socialista, Harboe destacó "el rol que ha jugado el PS en la estabilidad política durante los últimos 40 años, teniendo a lo menos dos presidentes de la República que vienen de sus filas", por lo que "llama la atención que se avance en un texto que puede generar un problema de inestabilidad institucional. Por eso es importante que se reflexione".

"En el fondo, si uno ve los 80 años de historia del PS, mi percepción es que el partido debiera plantear una alternativa mucho más robusta de sistema político para el país que viene. Y no tiene que ver con mantener lo que hay, sino más bien pensar en un sistema que dé estabilidad al país", agregó.

Según Harboe, la propuesta implica un “unicameralismo maquillado” que “reduce considerablemente la representación de las regiones”, algo “delicado” ya que “si hay algo que se requiere y que la ciudadanía está clamando es justamente la descentralización del poder. En segundo lugar, es un elemento crítico instalar la idea de la fragmentación política al igualar movimientos con partidos políticos. Tercero, el rango de porcentaje de elegibilidad es muy bajo para un sistema unicameral en la práctica (...). La mezcolanza que hicieron entre las Asambleas Regionales y la Cámara Regional la verdad es que no se entiende. Están pensando que descentralizar es dar más cargos, y no”.

Asimismo, Harboe manifestó un juicio crítico sobre la falta de humildad del Frente Amplio, “porque uno observa que algunos constituyentes están en una lógica de decir ‘estoy dispuesto a conversar en la medida que tú aceptes lo que yo digo’. Cuando alguien cree que por su trayectoria académica se las sabe todas, y se le demuestra que en política está lleno de grises más que de blancos y negros, la verdad es que también hay que hacer una evaluación de la humildad necesaria para enfrentar un proceso”.

El convencional PPD desestimó que los siete convencionales del Colectivo del Apruebo estén alineados con la derecha. “Hemos tenido propuestas claras y concretas. Si en eso coincide una parte de la derecha democrática, una parte de la centroizquierda, fantástico”, destacó el exsenador.

Sobre el acuerdo alcanzado en la Comisión de Sistema Político, Harboe señaló que el rechazo de su colectivo no se debe a su intención de mantener el status quo. “uno puede cambiar lo que existe, actualizar la institucionalidad a un sistema de participación mucho mayor, pero no generando problemas de gobernabilidad”, aunque aseguró que nadie en el cuestionado grupo tiene pensado adherir por ello a una campaña por el rechazo en el plebiscito de salida. “Ni siquiera hemos pensado en esa posibilidad. Estamos 24/7 dedicados a tratar de aportar y sacar el mejor proyecto constitucional. Hoy día no es momento de definición de apruebo o rechazo”, indicó.

Cabe mencionar que el primer caído de la mesa de los acuerdos fue convencional DC Fuad Chahín, quien calificó de “engendro” la propuesta de sistema político.

Otro que cuestionó el acuerdo por el unicameralismo fue el timonel del PS Álvaro Elizalde, el presidente del Senado. “Más allá del tema del Senado, no comparto muchos aspectos de la propuesta. Creo que no se consagran los contrapesos necesarios para evitar una concentración del poder en pocas manos, lo que sería fatal para nuestro país si en el futuro emergiera un liderazgo de corte autoritario”, declaró en entrevista con El Mercurio.

“La propuesta de Sistema político no constituye un bicameralismo asimétrico, sino un unicameralismo encubierto. Las competencias que se le entregan a la cámara regional son mínimas”, complementó Elizalde, aunque fue enfático en señalar que sus palabras “no pueden interpretarse como presión de ningún tipo”.