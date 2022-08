La Moneda de los lamentos: ministro Jackson pide disculpas por dichos sobre generación “que los antecede”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, pidió disculpas a los afectados por sus dichos emitidos, en donde distanciaba al Gobierno del Presidente Gabriel Boric de la generación "que los antecede", en lo que se convierte en una nueva disculpa desde el Palacio de La Moneda en menos de una semana, cuando el pasado viernes la ministra del Interior, Izkia Siches, pidió disculpas a los diputados por decirles que se habían "golpeado en la cabeza".

En una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, el titular de la cartera afirmó que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

Por sus dichos, el ministro Jackson se ganó diversas críticas del oficialismo y de la oposición, como las del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), quien ocupó sus redes sociales para enviarle un mensaje al Presidente Gabriel Boric recordando una frase del discurso que el parlamentario dio en su cuenta pública a cargo de la testera de la Cámara Baja, en el que se hacía alusión a que ambos eran de “la misma generación que ha debido asumir posiciones de liderazgo antes de lo que muchos habían pronosticado”.

Tras las críticas, el ministro publicó una carta y usó sus redes sociales, como su cuenta oficial de Twitter, para pedir disculpas: “Me expresé mal sobre algunas ideas políticas. Por ello, quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes, justificadamente, se sintieron ofendidos”.

“Intenté explicar que nuestro gobierno (ambas coaliciones) evidentemente se distancia mucho de la administración anterior en los valores de sociedad que defendemos. Y que los desafíos de nuestros tiempos nos exigen más que antes, lo que supone revisar críticamente lo obrado en el pasado”, agregó.

Sin embargo, “esto sólo es posible con la combinación de distintas experiencias trabajando conjuntamente”.

“Obviamente la política no comienza con nosotros. Y mi compromiso es con la unidad de todas las fuerzas transformadoras, aprendiendo de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron”, concluyó.

Presidente Boric y ministros se desmarcan

Horas antes de su rectificación, el Presidente Gabriel Boric dijo a Mega que “no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”.

“Yo creo que a lo que se refería Giorgio es que vivimos en épocas distintas, ni mejores ni peores, épocas distintas”, añadió, para enfatizar que "acá nosotros tenemos que aprender de quienes nos antecedieron, en ningún caso superioridad”.







“Yo he hablado mucho con Giorgio sobre esto y no tengo ninguna duda de que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”, sentenció.

También se desmarcaron las ministras de Interior Izkia Siches y de Defensa Maya Fernández. La jefa de gabinete expresó que, a su juicio, “hay que tomar las palabras que ha dicho nuestro presidente: partimos este gobierno sobre hombros de gigantes”.

De esta forma, Siches indicó que la administración del presidente Boric “está constituida por múltiples generaciones, diversas miradas políticas que pretenden contribuir al desarrollo del país, pero, sin duda, tenemos también el deber de aprender de los aciertos y errores, no de las generaciones, sino de los gobiernos anteriores para desafiarnos a hacerlo mejor”.

“Me quedo con lo que ha planteado permanentemente el presidente Gabriel Boric sobre la construcción conjunta. Somos parte de este gobierno, estamos trabajando, queremos lo mejor para el país y creo que eso es lo importante”, contestó por otro lado la ministra Fernández.